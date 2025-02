Deputat USR, după ce Elena Lasconi l-a comparat pe Nicușor Dan cu Călin Georgescu: Pur și simplu îmi curge sânge din urechi auzind-o

Deputatul USR Victor Ilie a criticat-o dur pe liderul partidului, Elena Lasconi, după ce președinta USR l-a comparat pe Nicușor Dan cu Călin Georgescu.

”Dacă după prestația asta (de la Digi24) nu-și dă demisia, sau BN_ul nu anunță oficial că îl susține pe Nicușor Dan, eu îmi dau demisia din USR. N-am putut niciodată, absolut niciodată să mă uit la un interviu sau discurs integral cu Elena Lasconi. Pur și simplu îmi curge sânge din urechi auzind-o. Da, am susținut-o, în lipsă de ceva mai bun. Acum avem ceva mai bun. Good bye and good riddance. LE: A zis că Nicușor Dan e lafel cu Călin Georgescu.”, a scris Victor Ilie pe Facebook.

Context

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a apreciat, vineri, că atât primarul Capitalei, Nicuşor Dan, cât şi fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu reprezintă mirajul „independentului salvator”, transmite Agerpres.

„Eu nu înţeleg calculul pe care l-a făcut Nicuşor Dan, dacă are un calcul. Nu ştiu dacă are un calcul. Mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Nu ştiu la ce anume s-a gândit atunci când s-a decis să candideze la prezidenţiale. Nicuşor Dan este primar independent la Primăria Capitalei şi nu a putut negocia o majoritate favorabilă pentru proiectele sale. Indiferent câte discuţii a avut în ultimele luni şi indiferent cât de mult s-a pozat cu candidaţii la prezidenţiale în campania de anul trecut, toţi i-au întors spatele, mai puţin USR-ul. (…) Eu am obţinut o majoritate aici, în consiliu (la Câmpulung Muscel, n.r.), ceea ce înseamnă că mă pricep mai bine la calcule politice”, a spus Lasconi, pentru Digi 24.

Întrebată care ar fi asemănările dintre Călin Georgescu şi Nicuşor Dan, ea a apreciat că amândoi reprezintă „independentul salvator”.

„Păi, aşa, seamănă. Independentul salvator. Suntem în gândirea aceea. (…) Vorbim despre independenţi. Mirajul independentului care vine să ne salveze seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care doreşte să ne salveze. Dar până una alta ai nevoie de partide şi ai nevoie de sprijin ca să poţi să faci lucruri”, a spus lidera USR.

Lasconi a reamintit că Nicuşor Dan a avut de două ori susţinerea USR pentru Primăria Capitalei. Pe de altă parte, a apreciat că bucureştenii „nu sunt foarte fericiţi” cu situaţia din Capitală.