Defecțiunea anului bisect în benzinării/ Unele pompe din Noua Zeelandă nu au funcționat pe 29 februarie din cauza unei erori de software

Benzinăriile din Noua Zeelandă au anunțat joi întreruperi la nivel național la pompele de benzină cu autoservire, aparent din cauza faptului că software-ul lor nu poate face față datei de 29 februarie, scrie Bloomberg.

Furnizorii de carburanți Z Energy, Allied Petroleum și Gull au declarat că pompele automate au fost oprite în întreaga țară, lăsând doar stațiile cu personal în măsură să proceseze plățile.

„Credem că este vorba de incapacitatea software-ului de plată de a face față anului bisect”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gull, Julien Leys. „Așa am înțeles noi, dar așteptăm confirmarea din partea furnizorului nostru de tehnologie”.

„Suntem conștienți de o problemă cu sistemul nostru de plăți de la terți care afectează astăzi companiile din Noua Zeelandă, inclusiv Z Energy”, a precizat Z într-o declarație pe site-ul său. „Lucrăm îndeaproape cu furnizorul nostru de plăți terțe pentru a rezolva această problemă cât mai repede posibil”.

John Scott, directorul executiv al Invenco Group, care furnizează soluția software de plată, a declarat că sistemul a încetat să mai funcționeze din cauza unei „erori de an bisect”. Acest lucru a fost rezolvat acum și trebuie doar să fie implementat la pompele de combustibil afectate din întreaga țară, a declarat Scott, notează Reuters.

O dată la patru ani, există o zi în plus în luna februarie, creând ceea ce este cunoscut sub numele de an bisect.

Scott a declarat că aceasta a fost doar o problemă cu codul neozeelandez și, deși Invenco nu este sigură de modul în care s-a întâmplat, va investiga problema în zilele următoare.