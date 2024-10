Dean Kamen, inventatorul pompei de insulină, se alătură ca invitat special la HealthTech Forum, cel mai mare eveniment dedicat tehnologiilor medicale din Europa Centrală și de Est

Inventator și antreprenor american cunoscut pentru contribuțiile sale revoluționare la tehnologia medicală, Dean Kamen va avea o intervenție în calitate de invitat de onoare la HealthTech Forum, cel mai mare eveniment dedicat tehnologiilor medicale și soluțiilor de digitalizare pentru spitale din Europa Centrală și de Est, care se desfășoară în luna Noiembrie, la București.

În timp ce era încă student, Dean Kamen a inventat prima pompă de perfuzie purtabilă, care a fost acceptată rapid de specialități medicale diverse precum oncologia, neonatologia și endocrinologia. În colaborare cu cercetători de frunte în domeniul diabetului, Dean Kamen a fost pionier în proiectarea și adoptarea primei pompe de insulină portabile, care a schimbat radical modul în care pacienții cu diabet își gestionează nivelurile de glucoză din sânge. Ulterior, Kamen a condus dezvoltarea sistemului de dializă peritoneală HomeChoice care a îmbunătățit semnificativ viața celor cu insuficiență renală, permițându-le pacienților să fie dializați chiar din confortul casei lor.

“Dean Kamen este o personalitate marcantă a inovației în domeniul tehnologiei medicale și suntem extrem de onorați de prezența domniei sale în cadrul HealthTech Forum. Prin viziunea, ingeniozitatea și spiritul său antreprenorial, el a îmbunătățit calitatea vieții pentru milioane de oameni din întreaga lume. Totodată, pasiunea sa neobosită pentru științe și tehnologie continuă să inspire generații de cercetători și ingineri din întreaga lume”, a spus Elena Ovreiu, organizator, co-fondator și CEO al HealthTech Forum.

De numele lui Dean Kamen se leagă și îmbunătățirea pregătirii lamei pentru testul Papanicolau sau dezvoltarea unor componente pentru un dispozitiv de fotofereză extracorporală folosit în tratamentul limfomului cu celule T. Dean Kamen și-a extins interesul și în alte domenii, el fiind cunoscut la nivel global și ca fondatorul Segway, un biciclu electric.

În 2017, Kamen a fondat Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) și a lansat BioFabUSA, un institut de inovare în valoare de 80 de milioane de dolari finanțat de Departamentul Apărării al SUA.Misiunea BioFabUSA este de a permite producția pe scară largă de țesuturi și tehnologii legate de țesuturi în beneficiul industriilor existente și pentru a stimula dezvoltarea de noi sectoare.

Dean Kamen este, de asemenea, fondatorul și directorul general al DEKA Research & Development Corporation, unde conduce dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru sectoarele medical și militar. De asemenea, a fondat organizația FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), care promovează educația STEM, inspirând tinerii să urmeze cariere în știință și inginerie.

Aflat la cea de-a șaptea ediție, HealthTech Forum va avea loc la Palatul Parlamentului, în perioada 5-6 Noiembrie. Evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al Ministerului Sănătății și al Ministerului Cercetării, Inovației și Digitalizării.

Între 15 și 19 octombrie 2024, HealthTech Forum oferă o reducere de 40% la achiziționarea biletelor, pentru a facilita accesul la eveniment pentru cât mai multe persoane interesate de inovațiile din domeniul sănătății. Această campanie specială de 5 zile reprezintă o oportunitate excelentă de a participa la evenimentul anului în inovație medicală, alături de specialiști și experți recunoscuți la nivel mondial.

Ediția din acest an a HealthTech Forum își propune să ajute spitalele din România în demersul lor de modernizare și digitalizare, prin prezentarea de modele și soluții tehnice funcționale în spitalele din străinătate și crearea unei platforme de dialog pentru schimb de experiență și idei.

În acest sens, HealthTech Forum aduce la București peste 40 de vorbitori de top în domeniul medical din Statele Unite, Europa, Israel și România, pentru a crea evenimentul anului în inovație medicală. Panel-urile, workshop-urile active și expoziția vor oferi participanților oportunitatea de a experimenta direct ultimele inovații în domeniul medical și de a înțelege cum pot fi aplicate în contextul lor profesional.

