De ce Ibiza are din nou un moment în fashion / Atmosfera vibrantă a anilor 1960 și 1970 a influențat stilul Iberico al insulei celebre pentru viața de noapte intensă

Există două percepții destul de diferite ale insulei Ibiza din apropierea Spaniei continentale. Una este destinația vieții de noapte și a petrecerilor; casa cluburilor de pe plajă, a DJ-ilor de talie mondială și a petrecerilor care durează toată noaptea și pentru care insula a devenit renumită în întreaga lume, în special de la sfârșitul anilor 1980 încoace, relatează CNN.

O alta oferă o contrapondere la aceste nopți febrile – un sentiment de liniște și briză, un paradis yoghin al calmului și al contra-culturii, cuibărit în Marea Mediterană.

Această stare de spirit poate fi văzută prin prisma stilului ibizian, caracterizat prin rochii albe de inspirație boemă, țesături aerisite, articole de îmbrăcăminte asemănătoare lenjeriei, lenjerie și culori pământii. Acest aspect își are originea în anii 1960 și 1970, a explicat jurnalista Gala Mora, când Ibiza a devenit „centrul universului hippy (european)”, găzduind celebrități precum Freddie Mercury, Grace Jones și Bob Marley.

„Un amestec de oameni din toate categoriile sociale s-au adunat aici, găsind un refugiu pe insulă și descoperind un loc cu bogate tradiții artizanale”, a declarat Mora, co-autor al unei noi cărți de cafea «Ibiza Interiors», într-un interviu pentru CNN. „Astăzi, (stilul Ibiza) încă persistă și este absolut recognoscibil oriunde în lume.”

Pe lângă buticurile de pe insulă, cum ar fi Annie’s Ibiza și Vicente Ganesha, stilul Ibiza este celebrat de directorul de creație al Loewe, Jonathan Anderson, care a crescut în vacanțe în Ibiza și, din 2017, a condus o colaborare de vârf între casa de lux și o altă instituție locală legendară, buticul Paula’s. Împreună, brandurile produc o colecție anuală mult așteptată de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și accesorii care captează esența boemă a stilului balear. În vara anului 2024, brandul de îmbrăcăminte Reformation a lansat, de asemenea, o colecție Ibiza, concepută pentru a merge între club și plajă (și între club și plajă).

Shane Fonner, vicepreședinte senior la L.E.R. public relations, care reprezintă hotelul agroturistic chic Cas Gasi din centrul insulei, a declarat că zona devine din ce în ce mai populară printre călătorii din America de Nord, mulți dintre aceștia fiind atrași de reputația Ibiza de a permite oamenilor să încetinească, să se deconecteze și să ofere spațiu pentru a privi în interior.

„Când a apărut pandemia, a existat o șansă de a reformula ceea ce înseamnă Ibiza: călătorii mai puține , wellness și mindfulness”, a declarat Fonner. „Pandemia, alături de creșterea tulburărilor geopolitice și de ritmul rapid al (vieților trăite pe) social media înseamnă că Ibiza (se întoarce la) locul în care era în anii 1960… În Ibiza, oamenii își pun acele întrebări de genul: „Cine suntem noi? Cine credem noi că suntem? Cum vrem să trăim? Există modalități mai bune de a trăi? Ibiza servește drept model pentru această explorare, sau o versiune modernă a acestei explorări.”

Cartea lui Maspons prezintă lucrările aclamatului fotograf spaniol care și-a petrecut verile pe insulă de la sfârșitul anilor 1960 până la sfârșitul anilor 1980, realizând sute de fotografii care prezintă estetica distinctă a insulei Ibiza. Imaginile surprind dihotomia zilelor lâncede petrecute pe plaje, alături de nopțile tumultoase și strălucitoare din cluburi și evocă sentimentul că Ibiza era locul unde trebuia să fii – și să fii văzut.

Insula are o tradiție îndelungată de a fi casa sau gazda unor creativi cu gândire avansată. Grupul „Ibiza 59”, numit astfel pentru anul în care a fost fondat, a fost un colectiv de artiști contra-culturali din diferite țări și cu stiluri diferite, care s-au reunit pe insulă în același timp. Acest lucru a creat cadrul pentru anii 1960; prima bienală de artă a insulei a avut loc în 1964, iar cinci ani mai târziu, Muzeul de Artă Contemporană din Ibiza s-a deschis în cartierul istoric al orașului.

Insula revine la scena artistică care a jucat un rol atât de important în istoria sa, datorită, în parte, Târgului de Artă Contemporary Art Now (CAN), care aduce pe insulă peste 30 de galerii de artă naționale și internaționale pentru a prezenta cele mai recente lucrări de artă contemporană și avangardistă. „Ibiza se reinventează și cred că acesta este un nou val în artă și cultură pentru insulă”, a declarat directorul fondator al CAN Art Fair, Sergio Sancho, într-un interviu pentru CNN.

Sancho dorește să evidențieze creativitățile și meșteșugurile locale ca parte a Târgului de artă CAN. Colecționar avid de artă, Sancho a fondat UVNT Art Fair la Madrid în 2017, dar în timpul unei vizite la Ibiza în timpul pandemiei, a constatat că atmosfera neobișnuit de liniștită i-a permis să vadă cu adevărat oferta culturală a insulei și potențialul pe care îl avea pentru a găzdui un târg internațional de artă.

CAN găzduiește, de asemenea, un program OFF pentru a însoți principalul târg de artă, care în 2024 a cuprins șase expoziții în jurul insulei, prezentând lucrările artiștilor din Baleare. „Cred că este important să oferim vizibilitate acestor artiști locali; cred că acesta este unul dintre punctele culminante ale acestui an”, a spus Sancho. Unul dintre acești artiști este Irene de Andres, care este din Ibiza și a prezentat un proiect intitulat „Where nothing happens”, o serie de lucrări video, fotografii, sculpturi și modele bazate pe memoria discotecilor și cluburilor de noapte abandonate sau temporar dezafectate de pe insulă.

Într-un fel, „Where nothing happens” face aluzie la un sentiment mai larg de schimbare pe insulă și la o îndepărtare de celebrul stil de viață al petrecăreților. Sancho atribuie această schimbare pandemiei: „A schimbat atmosfera de pe insulă, deoarece mulți oameni au început să se mute (la Ibiza) și să își stabilească prima reședință acolo”, a spus el.

Atmosfera vibrantă a anilor 1960 și 1970 a influențat, de asemenea, arhitectura și tendințele de design interior din Ibiza, a declarat Mora, dând naștere unei estetici unice și de design cunoscută sub numele de stilul „Ibicenco”, care continuă să fie la modă. Acest aspect se regăsește în cartea „Ibiza Interiors”, care prezintă modele caracteristice de locuințe care utilizează piatră și materiale locale, inclusiv lemn, scheme de culori care implică albul și tonurile pământului și mobilier de curte din rattan sau răchită. Mora a declarat că aceste materiale locale sunt caracteristice insulei, unde localnicii au o lungă istorie de meșteșuguri artizanale și a adăugat că acest stil a fost modelat și adaptat de cei care au sosit pe insulă de-a lungul deceniilor și care au îmbinat tradiția cu modernitatea.

Pentru jurnalistul și autorul Mora, această linie de trecere între trecutul și prezentul Ibiza a existat întotdeauna. „Nu prea cred că (Ibiza) a câștigat popularitate în ultimii ani; cred că a fost întotdeauna populară din punct de vedere artistic”, a spus ea. Și Mora spune că, deși oamenii pot veni să caute un anumit stil de viață, ceea ce găsesc poate fi diferit de ceea ce se așteaptă. „Mulți artiști vin, se stabilesc și interacționează între ei, căutând să îmbine stilul lor particular cu cel al insulei. Nu este neobișnuit ca ei să ajungă cu o temă sau un mod de a concepe munca, iar apoi, în timp, să își modeleze stilul până când descoperă unul nou. Aceasta este magia Ibiza”.