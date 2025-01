De ce 90% din mașinile vândute în Norvegia sunt electrice: Scutiri de TVA, fără taxe de drum și impozite pentru mașinile cu combustie

Norvegia, cel mai mare exportator de petrol din Europa, a devenit lider mondial incontestabil în ceea ce privește electrificarea transportului rutier: aproape 90% din mașinile vândute anul trecut în această țară erau electrice. Țara scandinavă este în prezent singura din lume în care există mai multe vehicule alimentate cu baterii decât cele pe benzină. În ciuda climei reci și a densității scăzute a populației, trecerea Norvegiei la mașinile electrice a început în anii 1990 și a fost accelerată de progresele tehnologice, ceea ce a condus la o creștere exponențială a vehiculelor cu emisii zero în ultimii ani, scrie El Pais.

Christina Bu este una dintre personalitățile care au condus promovarea automobilelor electrice în Norvegia. Din 2014, ea este secretar general al Asociației norvegiene a vehiculelor electrice (Norsk elbilforening). Într-un interviu telefonic recent, Bu explică faptul că transformarea Norvegiei nu ar fi fost posibilă fără stimulente publice. Țara promovează de peste trei decenii politici care favorizează vehiculele electrice în detrimentul mașinilor cu combustie. În 1990, a eliminat taxa de drum pentru vehiculele electrice; în 1996, le-a acordat acces gratuit la drumurile cu taxă; iar în 1999, a introdus parcarea gratuită în anumite orașe. Deși unele dintre aceste măsuri nu mai sunt în vigoare, ele au fost esențiale pentru a face din achiziționarea de vehicule electrice o opțiune atractivă.

În 2001, Norvegia a eliminat TVA-ul pentru mașinile electrice, ceea ce a redus automat prețul acestora în comparație cu vehiculele pe benzină sau diesel. Acest lucru este semnificativ deoarece, în Norvegia, TVA-ul adaugă o primă de 25% la costul unei mașini convenționale. De exemplu, un vehicul utilitar cu un preț de 40.000 de euro (41 200 de dolari) ar costa 50.000 de euro (51 500 de dolari) dacă ar fi cu motor cu combustie. „Măsurile de descurajare au fost la fel de importante ca și stimulentele”, subliniază Bu. „Achiziționarea unui vehicul poluant în Norvegia este foarte costisitoare; mașina electrică este cea mai ieftină opțiune”, adaugă ea.

Într-un fel, veniturile substanțiale ale Norvegiei din exporturile de petrol și gaze au făcut mai ușor pentru guvernele succesive – toate de acord în această privință – să extindă sprijinul pentru mașinile electrice mai mult decât în majoritatea țărilor europene. Fondul suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume, este evaluat la 1,5 trilioane de euro (1,55 trilioane de dolari), o cifră puțin mai mare decât PIB-ul Spaniei.

La prima vedere, Norvegia nu părea o țară potrivită pentru a deveni un lider mondial în domeniul mobilității ecologice. Cu o populație mică – doar cinci milioane de locuitori pe o suprafață mai mare decât Germania -, un climat rece și un relief muntos, țara se confrunta cu obstacole evident în calea promovării autovehiculelor ecologice. Primele etape ale transformării transportului rutier au fost lente și nepromițătoare. În primele decenii, stimulentele și ajutoarele publice nu au fost suficiente: disponibilitatea limitată a modelelor electrice, autonomia redusă a acestora și raritatea stațiilor de încărcare au făcut tranziția dificilă. În 2012, mașinile electrice reprezentau doar 3% din totalul achizițiilor de mașini noi. Anul trecut, această cifră a crescut la 89%, în unele luni ajungând la 94%.

Progresele tehnologice din ultimele decenii au fost esențiale pentru această schimbare. În prezent, mai mult de 160 de modele de vehicule electrice sunt disponibile în Norvegia, față de mai puțin de 10 în 2014. Tesla a depășit Toyota și Volkswagen pentru a deveni cea mai bine vândută marcă din țară, iar mașinile fabricate în China populează tot mai mult orașele norvegiene. Împreună cu o varietate mai mare de modele, îmbunătățirea autonomiei vehiculelor și extinderea unei infrastructuri robuste de încărcare au fost factorii-cheie care au determinat creșterea în ultimii ani a adoptării vehiculelor electrice.

Țara nordică are 30 000 de puncte publice de încărcare, ceea ce o face să găzduiască a doua cea mai mare rețea din Europa în raport cu populația sa, după Olanda, care are o densitate foarte mare a populației. Pentru comparație, Spania are un număr similar de încărcătoare, dar pentru o populație de aproape 10 ori mai mare (48 de milioane), ceea ce descurajează mulți potențiali cumpărători.

În 2017, parlamentul norvegian a stabilit ca 2025 să fie anul țintă pentru ca toate achizițiile de vehicule noi să fie cu emisii zero. Mikkel Friis, șeful departamentului de comunicare al Federației rutiere norvegiene, explică într-un schimb de e-mail că este puțin probabil ca obiectivul de 100% să fie atins în acest an. Cu toate acestea, el crede că achizițiile de mașini ecologice ar putea depăși 95% din total. Friis susține, de asemenea, că „vehiculele electrice moderne sunt mult mai rezistente la condițiile de iarnă decât cele de acum câțiva ani”, un factor care a contribuit la schimbarea în zonele mai îndepărtate ale țării.

Spre deosebire de Uniunea Europeană, unde vânzările de mașini pe benzină și diesel vor fi interzise începând din 2035, în Norvegia nu a fost nevoie de o astfel de interdicție. „Treptat și progresiv, mașina cu motor cu combustie a fost acaparată și practic scoasă de pe piață”, explică Bu.

Începând cu luna septembrie a anului trecut, pe drumurile din Norvegia au circulat mai multe vehicule electrice (28%) decât vehicule pe benzină. Cu toate acestea, vehiculele diesel rămân cele mai răspândite, deși majoritatea au fost achiziționate între 2005 și 2010, iar numărul înmatriculărilor a scăzut constant de ani de zile. Bu consideră că mai este un drum lung de parcurs până la electrificarea completă a transportului rutier, menționând că vehiculele electrice și vehiculele comerciale ușoare reprezintă împreună mai puțin de 30% din piață.

Țările nordice sunt fruntașe în materie de electrificare

Mașinile electrice nu au avut succes doar în Norvegia, ci și în întreaga Europă de Nord. În Islanda, vânzările de vehicule electrice au reprezentat 71% din total în 2023, urmată de Suedia (60%), Finlanda (54%) și Danemarca (46%), conform datelor Agenției Internaționale pentru Energie. Cele cinci țări nordice conduc în lume în ceea ce privește adoptarea mașinilor ecologice.

Prin comparație, în Spania, rata vânzărilor de mașini cu emisii zero în 2024 a fost de doar 5,8% din total (58.675 din 1.015.654 de unități vândute). Unul dintre principalele obstacole este dificultatea accesării subvențiilor directe, spre deosebire de țările nordice. Deși subvențiile sunt disponibile – până la 7.000 EUR (7.200 USD) pentru cei care își casează mașina veche – procesul de accesare a acestora este greoi și poate dura până la doi ani. Întregul sector pledează pentru reduceri automate care să contribuie la îmbunătățirea vânzărilor de vehicule electrice.

Portugalia, deși are un venit disponibil mai mic decât Spania, oferă o scutire de TVA de 100% pentru vehiculele cu emisii zero și o reducere a taxei de drum. Ca urmare, în 2023, Portugalia a triplat vânzările de mașini pur electrice din Spania (18% față de aproape 6%). În Spania, aceste stimulente nu există, deși este posibil să se deducă până la 3.000 EUR (3.100 USD) (15% din valoarea de achiziție a mașinii) din impozitul pe venitul persoanelor fizice.

În țările în care vânzările de vehicule electrice rămân scăzute, persistă reticența față de adoptarea tehnologiei – adesea alimentată de dezinformare și ignoranță. Cu toate acestea, odată ce se atinge o masă critică, numărul de autovehicule electrice crește exponențial în fiecare an. Pe măsură ce tot mai mulți oameni își văd prietenii, familia și cunoscuții folosind aceste modele, devine mai ușor să îi convingă să încerce mașinile electrice. Acesta a fost cazul Norvegiei, care a ajuns la o adopție de 90% în puțin peste un deceniu, cu o creștere anuală exponențială.