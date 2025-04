Daniel David: Vom organiza în toamnă o nouă conferință internațională a diasporei – SMART diaspora. Avem o resursă extraordinar de mare în zona de știință, în străinătate

Ministerul Educației și UEFISCDI vor organiza în toamna acestui an o nouă conferință internațională a diasporei, SMART diaspora, a anunțat ministrul Educației. În cadrul conferinței de presă organizate lunar la Ministerul Educației, Daniel David a declarat că a discutat cu președintele interimar Ilie Bolojan și cu președintele UEFISCDI, Adrian Curaj, „și am convenit că vom organiza o nouă sesiune, o nouă conferință internațională a diasporei – SMART diaspora – în toamnă”.

Conferințele SMART Diaspora sunt organizate de UEFISCDI, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și egida Guvernului României. Cea mai recentă ediție a acestui eveniment a avut loc în 2023 la Universitatea de Vest din Timișoara, care a găzduit conferințe și workshopuri susținute de cercetători români din străinătate, dar și de cercetători străini laureați ai premiilor Nobel.

„Tot în zona de cercetare-dezvoltare-inovare am discutat cu domnul președinte, am vorbit și cu directorul UEFISCDI și am convenit că vom organiza o nouă sesiune, o nouă conferință internațională a diasporei – SMART diaspora – în toamnă. E un lucru foarte important, fiindcă cel puțin echipa asta din conducerea ministerului de acuma considerăm toți că noi avem o resursă extraordinar de mare în zona de știință, în zona de cercetare, în străinătate. Și trebuie să întărim legătura cu ei în diverse forme, să creăm mecanisme prin care cei care doresc să se întoarcă în țară să poată să se întoarcă în țară, iar cei care nu doresc să se întoarcă în țară, dar să contribuie la ce facem aici, să poată să colaboreze cu noi. De aceea, această conferință este foarte importantă”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, în cadrul conferinței de presă susținute astăzi, 24 aprilie 2025.