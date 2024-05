Dan Micu, profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: Ca profesor în SUA, am văzut universitari extraordinari care predau astfel încât studenții înțelegeau atât de bine că simțeau că mai au puțin și îi ajung

Profesorul și cercetătorul Dan Micu, recent întors de la University of Florida unde a fost senior-profesor în 2023 printr-o bursă Fulbright, a relatat în cadrul dezbaterii „Viitorul universităților tehnice“ care era modalitatea de predare aplicată de profesorii excepționali de la universitatea americană, dar și cum funcționează o cultură construită pe meritocrație.

„Eu am predat acolo și am făcut și cercetare, dar în timpul liber mă duceam să văd alți profesori cum predau. Era un guru cu care eu lucram, Vladimir Rakov, un tip extraordinar. M-am dus la cursul lui despre teoria câmpului electromagnetic. La sfârșitul cursului am zis: păi eu așa de bine știu, că un pic mai am și îl ajung. Deci în așa fel și-a ținut cursul, încât m-a făcut pe mine și cred că și pe toți studenții să zică: uite, am înțeles! uite, numai un pic mai avem și-l ajungem! Chestia asta la noi nu se face. Te duci și prezinți, tu ești extraordinar, ești un profesor fantastic, dar nu înțelege nimic nimeni din sală”, a povestit Dan Micu, profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, unde predă Metode numerice, Complemente de matematici, Electromagentics (curs în engleză) și Clădiri verzi la Facultatea de Inginerie Electrică.

Dublu licențiat în matematică și energetică industrială, Fulbright senior-profesor la University of Florida de două ori, în 2017 și în 2023, profesor la Beijing Jiatong University în China din 2019 până anul trecut și cu peste 50 de stagii de cercetare și predare la alte universități din străinătate, Dan Micu a declarat că este un susținător al aplicării reale a evaluărilor profesorilor de către studenți și al premierii meritocrației.

„Fără premierea meritocrației, fără premierea celor care sunt performanți și care aduc plusvaloare universității, n-o să meargă. Atunci când noi lucrăm la proiecte de cercetare și după aceea primim niște premii, ne bucurăm, suntem extraordinar de entuziasmați și încercăm să facem mai mult. Dacă tu tot faci, faci, aduci proiecte, dar nimeni nu te bagă în seamă, păi la un moment dat nu mai faci. Dar problema știți care este? Cei care nu fac o să zică: dar de ce să fac? Uite, el a făcut și nu s-a întâmplat nimic. Am spus-o și în senatul universității: într-o universitate trebuie să ai toate grupurile de cercetare care să producă. Să producă proiecte, să producă bani. Da, într-adevăr, să facem ca în Statele Unite: profesorii care nu fac cercetare să facă didactic, cei care fac cercetare să fie degrevați de partea didactică și de partea administrativă și să facă cercetare, să aducă bani. Tu știi că ăla a adus bani atâta timp, a adus atâtea proiecte, atunci degrevează-l de sarcinile administrative, degrevează-l de sarcinile didactice cât se poate și dă-i girul, lasă-l să curgă spre spre asta!”, a propus Dan Micu.