Dacă la noi stai în bancă și asculți ce predică profesorul, în Anglia foarte multe dintre ore se bazează pe discuții, spune Elena Rădulescu, studentă la Oxford și olimpică la dezbateri

În România am dezvoltat o cultură generală amplă, dar în Marea Britanie am învățat să articulez ce am în minte, spune Elena Rădulescu, studentă în anul III la Universitatea Oxford și olimpică la dezbateri, despre diferențele dintre cele două școli, într-o intervenție la Radio România Actualități (RRA). Originară din București, unde a studiat la cel mai bun liceu din țară, Elena a vorbit despre ce înseamnă competițiile de dezbateri și că ia în calcul să se întoarcă în România după ce mai acumulează experiență, scrie Edupedu.ro.

Elena Rădulescu a fost elevă la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București și a participat în lotul național de dezbateri pentru elevi Team România 2021. Acum, Elena Rădulescu este studentă la Universitatea Oxford și a reprezentat prestigioasa universitate din Marea Britanie la Campionatele Mondiale pentru Studenți, desfășurate recent în Panama, alături de colegul ei australian, după cum a prezentat radioul public.

Elena a ajuns până în sferturi de finală și a reușit să fie în top 10 Open Mondial, a noua vorbitoare a lumii în clasamentul celor peste 500 de participanți, iar în clasamentul special cu limba engleză ca a doua limbă, a reușit să se claseze pe locul al doilea în lume, a mai transmis moderatoarea emisiunii „Românii de pretutindeni”.

„Bineînțeles, e foarte multă muncă”, a spus Elena despre performanța sa. „Eu m-am apucat de dezbateri în clasa a X-a liceu, deci de atunci până acum au trecut vreo 5 ani și clar e un rezultat foarte frumos, care cumva reprezintă încununarea acestei munci susținute. Dar cred că este mai important de menționat că pentru mine nu s-a simțit neapărat ca muncă, pentru că mi-a plăcut foarte mult să fac dezbateri și atunci toate momentele în care trebuia să stau să învăț despre economie, despre geopolitică, despre trenduri care caracterizează lumea noastră. Deși erau în sine muncă, adică trebuia să stau să citesc, să mă uit la diferite surse, să ascult diferite surse, s-au simțit mai mult ca o plăcere. Mi-a plăcut foarte multă activitatea asta și atunci, dacă faci ce-ți place, nu se simte ca muncă”, a spus tânăra la radio.

