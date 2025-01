Cursă contracronometru în Tibet pentru găsirea supravieţuitorilor după cutremurul puternic de marți / Peste 400 de persoane salvate, nu e clar câte persoane se mai află sub dărâmături / Cel puțin 126 oameni au murit

Peste 400 de persoane prinse sub dărâmături au fost salvate în Tibet, au anunţat miercuri oficiali chinezi, însă un număr necunoscut de persoane sunt în continuare date dispărute în condiţii de ger la o zi după ce un cutremur puternic s-a produs în regiunea himalayană, informează Reuters, citat de Agerpres.ro.

Epicentrul seismului de marţi, cu magnitudinea 6,8,, unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii ani, a fost localizat în Tingri, Tibet, China, la o distanţă de circa 80 de kilometri nord de Muntele Everest, cel mai înalt din lume. Seismul a fost resimţit şi în ţările vecine Nepal, Bhutan şi India.

La 24 de ore după seism, rezidenţii prinşi sub dărâmături au fost nevoiţi să-şi petreacă noaptea în temperaturi sub zero grade, crescând presiunea asupra salvatorilor, care caută supravieţuitori pe o suprafaţă aproximativ cât Cambodgia.

Temperaturile în această regiune aflată la altitudine înaltă au scăzut până la – 18 grade Celsius în timpul nopţii. Persoanele prinse sub dărâmături sau cele care au rămas fără adăpost se confruntă cu riscul hipotermiei şi pot supravieţui doar cinci până la 10 ore chiar dacă nu sunt rănite, au spus experţii.

Potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat CCTV, numeroase familii se îngrămădeau în şirurile de corturi albastre şi verzi instalate rapid de soldaţi şi de salvatori în aşezările din apropierea epicentrului, unde s-au înregistrat sute de replici.

Cel puţin 126 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 188 au fost rănite în regiunea tibetană, potrivit CCTV. Nu au fost raportate decese în Nepal sau în alte state.

Seismul a fost atât de puternic, încât terenul din jurul epicentrului a alunecat cu până la 1,6 metri pe o distanţă de 80 de kilometri, potrivit unei analize realizate de Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Autorităţile chineze nu au comunicat încă numărul persoanelor dispărute. În Nepal, un oficial a declarat pentru Reuters că seismul a distrus clădirea unei şcoli dintr-un sat din apropierea Muntelui Everest, la graniţa dintre Nepal şi Tibet. În clădire nu era nicio persoană în momentul producerii seismului.

Alpinistul german Jost Kobusch a spus că se afla la mică distanţă de tabăra de bază de pe Everest, pe partea nepaleză, în momentul producerii seismului. Cortul lui s-a zguduit serios şi a văzut cum s-au declanşat mai multe avalanşe. Alpinistul nu a fost rănit.

”Escaladez Everestul iarna pe cont propriu şi… se pare că sunt singurul alpinist de aici, nu e nimeni în tabăra de bază”, a declarat Kobusch pentru Reuters într-un apel video.

Compania care i-a organizat expediţia, Satori Adventure, a spus că Kobusch a părăsit tabăra de bază şi coboară miercuri spre Namche Bazaar în drum spre Kathmandu.

Nu au fost observate avalanşe pe Everest până la această oră, a relatat miercuri agenţia Xinhua, citând oameni de ştiinţă chinezi.

Pagubele din apropierea epicentrului sunt ample.

Potrivit unui evaluări iniţiale, 3.609 locuinţe au fost distruse în regiunea Shigatse, unde locuiesc 800.000 de persoane, a relatat presa de stat marţi seară. Au fost mobilizaţi peste 14.000 de salvatori.

Peste 46.500 de persoane afectate de cutremur au fost relocate, iar 484 turişit aflaţi în Tingri au fost transportaţi în siguranţă în oraşul Shigatse, au spus miercuri oficiali locali în cadrul unei conferinţe de presă.

Cu 60.000 de locuitori, Tingri este cel mai populat comitat din Tibet, situat la graniţa dintre China şi Nepal, şi este administrat de Shigatse, sediul tradiţional al Panchen Lama, una dintre cele mai importante figuri ale budismului tibetan.

Nu au fost raportate pagube la mănăstirea Tashilhunpo din Shigatse, potrivit media de stat, fondată în 1447 de primul Dalai Lama.

Actualul Dalai Lama, cel de-al 14-lea, a spus că este profund întristat de cutremur. Declaraţia a fost făcută din India, unde se află în exil din 1959, în urma unei tentative eşuate de revoltă împotriva dominaţiei chineze.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, au exprimat de asemenea condoleanţe pentru victimele seismului.

Regiunile din sud-vestul Chinei, Nepalul şi nordul Indiei sunt deseori lovite de seisme cauzate de coliziunea plăcilor tectonice indiană şi eurasiatică.

De miercuri la prânz, un număr de 646 de replici cu magnitudini până la 4,4 grade au continuat să zgâlţâie zona din jurul epicentrului.

În ultimii cinci ani, s-au înregistrat 29 de seisme cu magnitudini de peste 3 grade pe o distanţă de 200 de kilometri de epicentrul cutremurului de marţi, potrivit datelor biroului seismic local.

Seismul de marţi a fost cel mai grav care a avut loc în China după un cutremur de 6,2 înregistrat în 2023 şi care a provocat moartea a 149 de persoane într-o regiune izolată din nord-vestul ţării.