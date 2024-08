Cum susțin liderii de afaceri din orașul Ras Al Khaimah din Emiratele Arabe Unite câinii și pisicile fără stăpân

Autoritatea pentru Dezvoltarea Turismului din Ras Al Khaimah (RAKTDA) a lansat noua campanie „Pause for Paws” în colaborare cu Centrul de Bunăstare a Animalelor din RAK (RAKAWC) și organizațiile locale, cu scopul de a găsi case iubitoare pentru pisicile și câinii salvați din întregul emirat, se arată într-un comunicat transmis G4Media de Autoritatea pentru Dezvoltarea Turismului din Ras Al Khaimah (RAKTDA)

Intenția este aceea de a avea un impact semnificativ asupra vieții acestor animale și de a încuraja comunitatea să susțină această cauza. RAKTDA și RAKAWC au obținut sprijinul liderilor din organizații cheie, inclusiv RAK Ports, Stevin Rock, Biroul de Presă al Guvernului Ras Al Khaimah, RAK Hospitality Holding și hotelurile din Ras Al Khaimah, demonstrând un angajament comun față de bunăstarea animalelor.

RAKAWC a oferit speranță pentru animalele fără stăpân din Ras Al Khaimah de peste un deceniu. Este o organizație dedicată salvării, reabilitării și găsirii unor noi cămine pentru animalele aflate la nevoie.

În prezent, centrul îngrijește peste 600 de pisici și câini, toți așteptând cu nerăbdare să fie adoptați.

­Fiecare animal are o poveste unică și emoționantă, cum ar fi Smoky, o pisică fără dinți, găsită abandonată într-o cutie de carton, și o altă felină rezilientă care trăiește cu trei picioare. Adăpostul găzduiește și căței crescuți doar pentru reproducere intensivă, salvați din canise și câini găsiți rătăcind pe străzile din Ras Al Khaimah.

Lansată pe 17 august, pentru a coincide cu Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, campania „Pause for Paws” va evidenția eforturile continue de a oferi animalelor fără adăpost din emirat îngrijire, adăpost și case iubitoare. În fiecare săptămână, campania va prezenta pe rețelele sociale o pisică sau un câine diferit de la RAKAWC, împărtășind poveștile lor remarcabile de supraviețuire, personalitățile lor adorabile și caracterele înduioșătoare, pentru a inspira rezidenții să își deschidă inimile și casele.

„Ras Al Khaimah este o comunitate unită, iar la RAKTDA suntem dedicați sprijinirii, educării și inspirării rezidenților noștri”, explică Raki Phillips, CEO al RAKTDA. „Misiunea noastră este să creștem gradul de conștientizare cu privire la importanța bunăstării animalelor și să inspirăm comunitatea noastră să acționeze. Prin colaborare, ne putem asigura că fiecare pisică și câine de la RAKAWC își găsește o familie iubitoare, construind astfel un Ras Al Khaimah mai puternic și mai plin de compasiune. Împreună, dorim să fim vocea celor fără glas și să facem o diferență reală în viețile acestor animale.”

Pentru a da viață campaniei „Pause for Paws”, a avut loc o ședință foto care a surprins imagini individuale ale pisicilor și câinilor de la centrul de salvare, cu participarea CEO-ului RAKTDA, alături de alte persoane din conducere și de liderii din mai multe organizații din Ras Al Khaimah. Campania introduce și un element unic – numirea săptămânală a unui „Chief Pawsitivity Officer” (CPO), care va fi prezentat alături de un CEO dintr-o entitate guvernamentală din Ras Al Khaimah și totul va fi postat pe rețelele sociale.

Pentru a încuraja adopțiile, contul de Instagram @VisitRasAlKhaimah va prezenta în fiecare săptămână o pisică sau un câine de la adăpost, fotografiat profesional. Aceste imagini de înaltă calitate urmăresc să surprindă adevăratele personalități și farmecul animalelor, sporindu-le atractivitatea pentru potențialii adoptatori și crescând semnificativ rata de adopție.

Pentru a susține această campanie, RAKTDA și RAKAWC vor organiza, de asemenea, sesiuni de conștientizare a bunăstării animalelor în școlile locale, educând generația tânără despre cum să îngrijească și să protejeze prietenii noștri blănoși.

Aceste eforturi fac parte din campania „All About You” a RAKTDA, care are ca protagonistă pe „Cea mai relaxată pisică din lume”, campanie care nu doar că evidențiază frumusețea naturală a emiratului prin călătoria acestui personaj felin adorabil, dar subliniază și importanța bunăstării animalelor și a implicării comunității. Personajul este inspirat de un motan real, pe nume Leo the Zen Kitty, care a fost salvat de la RAKAWC de un localnic și a sensibilizat inimile multor persoane pe rețelele sociale, devenind un simbol al mediului liniștit și primitor din Ras Al Khaimah.

Autoritatea pentru Dezvoltarea Turismului din Ras Al Khaimah (RAKTDA) a fost înființată în mai 2011, sub guvernul din Ras Al Khaimah. RAKTDA își propune să dezvolte infrastructura turistică a Emiratului și să impună Ras Al Khaimah ca o destinație de clasă mondială pentru călătorii de agrement și de afaceri, creând oportunități de investiții durabile și îmbunătățind calitatea vieții rezidenților săi. Pentru a-și atinge obiectivele, Autoritatea are mandat guvernamental pentru a licenția, reglementa și monitoriza industria turismului și ospitalității din Emirat.

