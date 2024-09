Cum se îmbracă candidatul Nicolae Ciucă / De ce mai poartă maiou pe sub cămașă? / Obsesia cravatelor în picățele

Candidații la președinție sunt analizați din toate unghiurile pe măsură ce se apropie alegerile. Totul contează: notele de la bac, trecutul, competența, limbile străine vorbite. Dar mai este un unghi relevant, încă insuficient exploatat: ținuta. Felul în care acești candidați se îmbracă și se poartă în lume. Hainele și accesoriile. Toate acestea spun și ele ceva despre profesionalismul politicienilor. G4Media.ro va publica analiza vestimentară a principalilor candidați. Nu haina face pe om, dar felul în care o poartă sigur spune ceva despre el.

Cum arată costumele pe care le poartă: de la lansarea sa neoficială din luna iunie, Ciucă defilează în costumele sale bătrânești sau albastre. Are unul preferat pentru toate tipurile de evenimente: albastru spălăcit, în carouri la care asortează toate tipurile de culori de cravate.

Cum asortează sacoul la blugi? Prost. Nu doar la blugi, la toate perechile de pantaloni care nu fac parte dintr-un costum.

Nicolae Ciucă pare să fi venit duminică de la inundații direct la conclavul PNL care i-a validat candidatura.

Ciucă a purtat o jachetă neagră cu fermoar în față, închisă până sus cu un tricou simplu bleumarin care se vede pe dedesubt, pantalonii cargo bej și adidașii negri în picioare. Cromatic absolut greșit. Stilistic absolut greșit. Mai bine rămânea la pantalonii de la inundații. Cea mai mare eroare este că a venit îmbrăcat casual la Consiliul Național PNL, un moment oficial.

În calitate de viitor președinte nu se poate prezenta așa în fața întregului partid. Toți cei care îl înconjurau erau îmbrăcați la patru ace, mai puțin Ciucă. Clar că nu și-a schimbat ținuta dintr-un calcul propagandistic: a vrut să arate întregii lumi solidaritate cu victimele inundațiilor din Galați. De fapt, greșit. A avut suficient timp să își schimbe pantalonii bleumarin purtați la „salvări” în acest bej cargo spălăcit. Ceea ce pare un gest de empatie cu oamenii loviți de o tragedie poate să pară la fel de bine o atitudine lipsită de respect față de public și de liberalii care îl susțin, dar și o mișcare de disperare tragică. Ținuta sa la evenimentul de la Palatul Parlamentului ar fi trebuit să fie compusă dintr-un costum, cravată și pantofi.

Dar să analizăm și alte cadre de campanie.

Cel mai în largul său a părut atunci când a participat la aniversarea a 30 de ani de la reorganizarea Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” pe care l-a condus. Generalul nu a venit în uniformă. A venit la costum, să fie clar că de acum este civil și candidat la președenție. Cravata albastră semnifică încredere în forțele proprii. Picățelele de pe ea în schimb sunt nepotrivite, la un costum negru simplu sobru, la un eveniment de acest gen nu porți cravata pe care ai împrumutat-o de la clovnul chemat la ziua copilului tău.

Candidatul PNL pare să fi făcut o pasiuine pentru cravatele cu picățele sau model. Dar până unde poate merge cu costumele neasortate cu cravata? În mai multe cazuri este văzut fie cu cravata de aceeași culoare cu costumul pe care îl poartă. Cravata asortată cu costumul nu este neapărat un lucru rău, este simplu, fără prea mult simț estetic. Măcar dacă ar rămâne la o variantă uni, nu una cu modele pe ea.

Cel mai rău moment al generalului este asortarea de costum în carouri cu o cravată în picățele și pătrațele de total alte culori. Oricum încercarea moarte n-are, măcar s-a dus în aceeași direcție de culoare, respectiv albastru.

Toate sunt nuanțe mai deschise sau mai închise de albastru. A simțit nevoia să recicleze acest costum în carouri pe care l-a purtat de două ori la o distanță de trei zile. Nu zice nimeni că nu poți recicla ținutele, din contră devine un trend, dar nu la o distanță atât de scurtă. A reușit și performanța de a adăuga cravate, nu una, ci două cravate groaznice la această ținută. Amândouă în picățele și amândouă albastre. Costum în carouri și o cravată în picățele. Pur și simplu nu.

O altă gafă a lui Ciucă este ținuta purtată la vizita oficială la șantierul primului tronson al drumului expres DEx12 Craiova-Pitești. Un sacou negru cu o cămașă albă și pantaloni albaștri. Trei culori ca la vapor. Ciucă a încercat să pară din lumea de business, dar a eșuat. Perseverența sa în a purta culoarea albastru este de apreciat.

Momentele în care nu poartă albastru sunt din alt film. Costumul său bej este expirat. Inspirația sa vine de undeva din anii ’50. Bejul nu a fost niciodată o culoare potrivită pentru momentele oficiale. Culoare în trend, dar deloc potrivită pentru evenimente politice. Cravata sa, din nou un eșec. Politicianul simte nevoia să își asorteze cravata la ținutele pe care le poartă. Nu este o regulă în modă. Mai ales când sunt cu picățele, punctulețe sau alte modele.

Ciucă a fost prezent peste Ocean la summit-ul NATO. A gafat-o și aici încă o dată cu cravata. Costumul chiar era reușit, potrivită culoarea, pe măsura, cu pantalonii călcați la dungă, dacă nu punea încă o dată o cravată în picățele. De câte ori e nevoie să porți o asemenea cravată ca să realizezi că este total greșită?

Iar costumul în carouri, este deja a treia oară când apare cu el în public de când și-a anunțat campania. Este mult pentru o persoană publică. Nu neagă nimeni că este un lucru bun să îți reutilizezi ținutele. Repet, nu așa. Mai ales că acum are o cravată mov.

Când credeam că nu se poate mai rău de atât sacourile lui Ciucă lovesc din nou. Din nou absolut bătrânesc, un sacou cu carouri într-un maro închis, de o culoare pe care nu o pot descrie. A asortat o cămașă bleu deschis și o pereche de pantaloni albaștru închis. Cromatica este distrugătoare pentru privirea umană.

La ziua independenței SUA ce credeți că poartă? Costumul său iconic deja, cel albastru în carouri. Nu putea să lipsească cravata sa în picățele.

Ciucă are ceva cu cravatele. Nu poate să poarte un costum bun cu o cravată potrivită. Mereu trebuie să fie ceva care nu se potrivește la ținutele sale oficiale. Din toate variantele pe care ni le-a oferit până acum, aceasta este cea mai bună. Chiar dacă dungile verzi ne sar în ochi. Măcar culoarea costumului și a cravate se asortează. Păcat cu dungile.

Și nu în ultimul rând generalul ne oferă un cadou. La propriu. Cravata sa asortată la un costum negru, oficial, sobru sare imediat în ochi. Aparent ținuta arată chiar bine. Într-o analiză amănunțită cravata aduce a panglica cu care leagă florăresele buchetele de flori.

Ce e cel mai rău la Ciucă? Faptul că poartă maiou pe sub cămașă, specific militarilor, nu ar fi cel mai rău, ci faptul că maioul se vede pe sub cămașa albă transparentă. Acest maiou ar fi bine să dispară cât mai repede din garderoba candidatului. În caz că ajunge președinte, maioul este exclus.

Din felul haotic în care se îmbracă se ghicește și nostalgia după uniforma militară. În cartea sa găsim un pasaj cât se poate de elocvent:

”Am păstrat uniforma de serviciu , am pregătit-o pe umeraș și nu m-am mai atins de ea. Deși gradul de general îmi permite să port la anumite festivități uniforma de gală, după trecerea în rezervă, în 2019, nu am m ai îmbrăcat-o. E un sentiment pe care mi-e greu să-l explic. Mi-e dor să îmbrac din nou uniforma, dar gândul că va trebui să o las iarăși mă întristează. Uniforma de serviciu, pe care am îmbrăcat-o până în clipa trecerii în civile, stă, curățată și apretată, așteptând clipa în care mă va îmbrăca pentru ultima oară.

Nu e nimic patetic în dorința asta a mea. La urma urmei, fiecare moare doar pentru sine și trebuie să fie autentic în clipa aceea. Cum s-ar zice, să moară așa cum a trăit. Fără însoțitoarea mea de zi cu zi care a fost uniforma, viața mea e greu de imaginat. Chiar și acum, când am trecut în rezervă, reperul rămâne tot omul care am fost în uniformă”.

Aceste rânduri explică și mai bine stilul vestimentar destul de rudimentar al candidatului PNL la prezidențiale. Este nostalgia uniformei militare. La fel, maioul de sub cămașă. În concluzie, un candidat cu restanțe mari la capitolul vestimentație. Nici nu-i de mirare. Ani de zile în care uniforma de militar l-a scutit de întrebarea: cu ce mă îmbrac azi?

Notă: G4Media.ro analizează candidații la președinție din punct de vedere vestimentar. Ținuta este importantă și spune ceva despre politicieni mai ales dacă vorbim de candidați la o funcție atât de importantă cum este cea de șef al statului. Autorul analizelor, Ana Maria Cristea, este specializată în fashion business.