Cum este să participi la 27 de ani la forumuri cu lideri globali, precum Davos și Alpbach/ Roxana Chirițoiu: „trebuie să demonstrezi că ai ceva de spus, că ești pasionat”/ Scopul participării: să fie ambasador al tinerilor români

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În fiecare iarnă, la Davos, în Elveția, are loc întâlnirea emblematică anuală a Forumului Economic Mondial. Aceasta funcționează drept catalizator de idei și dezbateri. Timp de câteva zile, lideri mondiali din mediul de afaceri, din politică, din media și tineri implicați din societatea civilă creează un context favorabil dialogului și colaborării.

Între acești tineri s-a numărat, în 2025, și Roxana Chirițoiu. Ea făcea parte din asociația Global Shapers (București), prin intermediul căreia a avut șansa de a aplica la forum: „primul pas e să fii membru al comunității Global Shapers”. Aspiranții sunt, după cum declară Roxana, aleși cu atenție de către reprezentanți ai World Economic Forum: „trebuie să demonstrezi că ai ceva de spus, că ești pasionat”.

Pe Roxana Chirițoiu am cunoscut-o în timpul European Forum Alpbach 2025, în calitate de participant bursier. Ea a vorbit pentru ENTR/G4Media despre Davos, Europa și România, despre cum se vede lumea prin ochii unui tânăr român invitat la masa dialogului global.

Participarea ei a fost mai mult decât o reușită personală, întrucât tânăra a reprezentat întreaga țară. Ea este al doilea român care fructifică șansa de a merge la întâlnirea anuală din Davos. Roxana a avut drept obiectiv să fie un ambasador al tinerilor români și, spune ea, a reușit asta, printr-un mic gest simbolic: „fiecare persoană cu care vorbeam primea de la mine o ciocolată ROM”.

În plus, Roxana a încercat să facă activitatea ei cunoscută tinerilor din țară: una din motivațiile ei a fost să „aducă spațiul forumului mai aproape de oameni”. Pe parcursul evenimentelor din Davos, ea a răspuns constant întrebărilor venite din presa românească. Puterea exemplului a fost importantă – „dacă ea poate, eu de ce n-aș putea?” a fost întrebarea pe care s-a bucurat ca tinerii din România să și-o adreseze după ce au cunoscut-o pe ea prin intermediul mass-media.

În interviul acordat pentru ENTR/G4Media, Roxana subliniază necesitatea de a avea un set de valori clare și un mentor în carieră: „e important să lucrăm cu oameni care ne inspiră”. Pe lângă admirația față de cei care ne ghidează pașii, în calitate de delegat al României în Consiliul Europei, spune că valorile ei sunt respectul față de muncă și oameni, dar și recunoștința.

Forumul Economic Mondial a fost înființat în 1971 cu scopul de a alinia mediul de afaceri cu cele mai presante probleme globale, precum conflictul, sărăcia și mediul.

Nu a fost singurul eveniment de nivel înalt la care a fost selectată ca participant.

Tot ceea ce a învățat în ultimii ani a adus și la European Forum Alpbach, un mediu în care învățarea este atipică: prin seminare și conferințe-drumeții. Țelul ei la forumul care a avut loc în luna august a acestui an, în Austria, a fost, pe de-o parte „să acumulez cât mai multe cunoștințe” și, pe de altă parte, „de a cunoaște oameni cu care pot intra într-un dialog constructiv”. Pentru Roxana Chirițoiu, Davos și Alpbach nu au fost doar experiențe personale, ci și dovada că România poate avea o voce credibilă în dialogurile globale, prin tinerii săi.