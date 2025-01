Cum are loc mutarea familiei Biden de la Casa Albă și instalarea familiei Trump / Angajații au la dispoziție câteva ore să pregătească o tranziție nevăzută a vieții domestice: ”Este un miracol logistic”

Ziua mutării poate fi un moment dificil pentru oricine își schimbă reședința. Este o provocare unică pentru cei care mută cea mai importantă familie din SUA din cea mai cunoscută casă a națiunii și apoi transferă noua primă familie, totul într-o chestiune de ore, relatează share.america.gov

Aceasta este ceea ce realizează personalul de la Casa Albă de fiecare dată când președintele se schimbă. În timp ce viitorul președinte se află la un capăt al Pennsylvania Avenue, depunând jurământul în fața Capitoliului SUA, angajații se grăbesc la Casa Albă, mutând prima familie plecată și pregătind-o pentru noii ocupanți.

„Este uimitor. Este un miracol logistic, cred”, a declarat Jeffrey Engel, director al Centrului pentru Istoria Prezidențială de la Universitatea Metodistă de Sud din Texas.

În timp ce atenția lumii este concentrată asupra fastului și circumstanțelor tranziției puterii, lucrătorii de la Casa Albă pregătesc o tranziție nevăzută, fără cusur, a vieții domestice. Cu o dubă de mutare în fața Casei Albe și alta în spate, personalul de la reședință mută lucrurile unei familii și le aduce pe ale celeilalte. Ei stochează articole de zi cu zi atent selectate, cum ar fi șampoane și paste de dinți preferate pentru familia care vine.

Mutarea este efectuată de o echipă formată din 90 de membri, condusă de un angajat al Casei Albe, și nu de companii de mutări din exterior. Membrii echipei dețin autorizații de securitate, cunoștințe în domeniul construcțiilor și o înțelegere a tradițiilor Casei Albe, spune Kate Andersen Brower, autoare a cărții The Residence: Inside the Private World of the White House.

De la menajere la ingineri, „toți contribuie și devin experți în mutare pentru o zi”, explică Andersen Brower. Aceștia au la dispoziție 4-5 ore pentru a finaliza lucrarea – după ce președintele care pleacă și cel care vine părăsesc împreună Casa Albă pentru inaugurare și înainte ca președintele nou învestit și familia sa să se întoarcă de la festivitățile zilei pentru a se îmbrăca pentru balurile inaugurale de seară.

„Este o situație în care toată lumea este în priză”, explică Andersen Brower. „Este un efort uriaș, iar membrii personalului sunt foarte mândri de ei înșiși pentru că au reușit.”

Pregătirile încep după terminarea sezonului primar, când șeful protocolului de la Casa Albă începe să cerceteze preferințele candidaților care ar putea câștiga alegerile naționale. Acest lucru presupune să afle ce mănâncă familiile principalilor candidați la micul dejun și ce mărci electrocasnice preferă.

În ziua inaugurării, personalul schimbă saltelele și curăță reședința. Cea mai mare parte a mobilierului rămâne în casa istorică. Orice renovare sau redecorare dorită de noii ocupanți va fi făcută ulterior.

Personalul rezidenței este apolitic. Ei nu dezvăluie cu cine au votat la nicio alegere, spune Anita McBride, care a fost șefa de personal a fostei prime doamne Laura Bush. Există tradiții atât în Aripa de Vest – unde se află birourile președintelui și ale consilierilor săi la nivel înalt – cât și în zona centrală a reședinței și în zona birourilor din Aripa de Est, care subliniază caracterul sacru al trecerii la putere.

Într-un sertar al Biroului Oval Resolute Desk – construit din lemn de stejar de pe nava britanică HMS Resolute și dăruit președintelui Rutherford B. Hayes în 1880 de către regina Victoria a Regatului Unit – președinții moderni lasă o scrisoare de încurajare și îndrumare pentru succesorii lor.

Scrisorile au variat de la capricioase la grațioase înfrângeri. În 1989, președintele Ronald Reagan a folosit hârtie de scris imprimată cu fraza „Nu lăsa curcanii să te doboare” pentru scrisoarea adresată viitorului președinte George H.W. Bush, iar George H.W. Bush, după ce a pierdut în fața lui Bill Clinton, a scris în 1993: „Vă doresc numai bine. Îi doresc succes familiei tale. Succesul tău de acum este succesul țării noastre. Te susțin din tot sufletul”.

Personalul rezidenței are și el tradițiile sale, notează McBride. În timpul unei întâlniri de rămas bun în East Room, angajații oferă primei familii care pleacă steagul care a fluturat deasupra Casei Albe în prima zi de ședere a familiei respective și steagul care a fluturat în dimineața plecării familiei care pleacă. „Este emoționant”, spune McBride. „Personalul se atașează de un președinte”, indiferent de partidul politic. Cu toate acestea, spune ea, membrii personalului sunt „cei mai buni profesioniști. Ei au o treabă de făcut”.

Iar pe 20 ianuarie, personalul de la reședință își îndeplinește rolul în tranziția pașnică a puterii, întâmpinând familia viitorului președinte.