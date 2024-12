Cum arată Unify League, propunerea trimisă UEFA și FIFA pentru a face să dispară Champions League

A22 Sports Management, agenția care a scos la lumină Superliga de fotbal în urmă cu trei ani de zile, vine cu o nouă propunere către UEFA și FIFA pentru a înlocui Champions League.

Este vorba despre proiectul Superligii, dar actualizat cerințelor momentului.

Conform celor care se ocupă de „Unify League” vorbim despre un proiect menit să ducă fotbalul la nivelul următor și care este compatibil total cu calendarul general existent în acest moment în „sportul rege”.

După ce Curtea Europeană a decis în decembrie 2023 că „managementul de vârf al fotbalului european funcționează în regim de monopol și abuzul de poziție dominantă care rezultă din aceasta”, A22 Sports Management face acum o nouă încercare de a convinge UEFA și FIFA despre beneficiile „Unify League”.

Cum va arăta Unify League

Unify League to have a direct-to-fan streaming service that will host all live matches either free, ad-supported or affordable premium subscriptions eliminating the need for multiple subscriptions. Right now football is too expensive to a lot of fans pic.twitter.com/o2Fi1T5BsP

The European Super League has relaunched as ‘Unify League’ with annual qualification and four tiers: Star, Gold, Blue, Union. A22 have written to UEFA and FIFA to „obtain official recognition for its new cross-border European club football competitions”.

🚨 BREAKING — THE SUPER LEAGUE UPDATE:

The name has been changed to ‘UNIFY LEAGUE’.

A22, the promoters of the competition, have sent an official letter to UEFA to get the official recognition of the tournament.

The matches will be streamed for FREE, but subscriptions will also… pic.twitter.com/8Iq4QHppEv

— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 17, 2024