Cum a devenit portul grecesc Alexandroupoli de o importanță crucială / Rolul crescut al Coridorul Vertical, care sparge monopolul rusesc și deschide rute ultra rapide care trec prin România pentru gazul natural american

Regiunea grecească Tracia, și în special portul Alexandroupoli, devine o rută energetică de o importanță geostrategică, geoeconomică și geopolitică crucială, în urma acordurilor anunțate la conferința ministerială privind energia desfășurată la Atena, săptămâna trecută, acorduri care, în esență, duc la un nivel superior alianța strategică a Greciei cu SUA, pe mai multe planuri, potrivit Rador Radio România.

Alexandroupoli devine un factor crucial pentru diversificarea surselor de energie („spargerea” monopolului rusesc), securitatea aprovizionării și autonomia energetică a regiunii, intrând definitiv pe radarul SUA (nu este întâmplător faptul că, la îndemnul americanilor, procesul de privatizare a porturilor grecești a fost oprit).

Având în vedere că UE și-a stabilit obiectivul de a obține independența totală de gazul rusesc până în 2028, Greciei i se oferă rolul de a umple acest gol cu gazul natural lichefiat (GNL) care va sosi din SUA la FSRU Alexandroupoli (stația plutitoare de stocare și regazeificare, administrată de Gastrade) de unde va fi transportat, traversând Coridorul Vertical, până la Kiev, pentru a acoperi nevoile energetice ale Ucrainei, ceea ce va crește amprenta energetică a Greciei în regiune.

Rolul crescut al Coridorului Vertical

Coridorul Vertical este o rută alternativă pentru transportul gazelor naturale din Grecia prin Bulgaria și România către Moldova și Ucraina și se bucură de sprijinul puternic atât al UE, cât și al administrației SUA, cu scopul final al decuplării mai rapide de gazele rusești și al consolidării securității energetice a regiunii.

Un element vital al Coridorului este axa Grecia, Bulgaria, România. Apoi, puzzle-ul este completat de două ramificații, cea vestică (România, Ungaria, Slovacia) și cea estică (România, Moldova, Ucraina). Această inițiativă implică Operatorii sistemelor de transport din cele șapte țări, compania Gastrade (operatorul și administratorul FSRU Alexandroupoli) și consorțiul ICGB care administrează conducta interconectoare Grecia-Bulgaria (IGB).

În acest context, compania ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A., la care participă Grupul AKTOR prin intermediul filialei sale Aktor Energy Single Member S.A. cu o participație de 60% și DEPA Trading cu o participație de 40%, a semnat un acord de achiziție pe termen lung (SPA) cu compania americană Venture Global Inc. pentru furnizarea unor cantități semnificative de gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite. Acordul de achiziție pe 20 de ani (evaluat la până la 25 de miliarde de euro, pe baza prețului actual al gazelor) va intra în vigoare la 1 ianuarie 2030.

Conform termenilor acordului, este prevăzută furnizarea a cel puțin 0,5 milioane de tone de GNL pe an, compania având în același timp opțiunea de a-și prelungi angajamentul de achiziție până la aproximativ 1,5 milioane de tone pe an. În plus, se prevede că, prin acordul reciproc al părților, cantitățile respective pot fi majorate și mai mult. Aceste cantități vor fi transportate în Grecia de către ATLANTIC pentru a fi vândute pe piețele din Europa Centrală și de Est.

Trebuie menționat că este primul acord pe termen lung de furnizare de GNL cu un furnizor din Statele Unite din istoria energetică a Greciei, într-un moment în care cooperarea energetică dintre cele două țări se consolidează dinamic. Venture Global, cu sediul în Louisiana, este unul dintre cei mai mari producători de GNL din Statele Unite.

Relevant pentru interesul deosebit al Statelor Unite este faptul că și DFC (Banca Americană de Dezvoltare) ar urma să fie implicată în proiect, oferind garanții de rambursare atât exportatorilor americani de gaze naturale, cât și consorțiului Atlantic-See Lng Trade pentru plățile pe care cumpărătorii de gaze naturale din țările de destinație finală vor trebui să le efectueze.

În esență, Coridorul constituie, având în vedere și acordul ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. cu compania americană, cea mai bună alternativă pentru sud-estul Europei pentru furnizarea de gaze, după încetarea importurilor din Rusia. În același timp, acordul ATLANTIC cu o companie globală de furnizare de GNL, experiența DEPA Trading și termenii flexibili care guvernează acordul (fără termeni și clauze stricte) „securizează” viabilitatea proiectului, indiferent de fluctuațiile piețelor de gaze.

Pas cu pas către Ruta 2 și Ruta 3

În acest context, proiectul Coridorului Vertical se îndreaptă spre următorii pași, iar Operatorii Sistemelor de Transport al Gazelor Naturale implicați, și anume DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz SA (România), Vestmoldtransgaz SRL (Moldova) și Gas TSO (Ucraina), împreună cu ICGB AD, operatorul independent al conductei interconectoare Grecia-Bulgaria, au semnat în cadrul conferinței ministeriale P-TEC, o scrisoare comună către autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei pentru a solicita aprobarea lansării a două noi produse de capacitate transfrontalieră – Ruta 2 și Ruta 3.

În acest scop, pentru a stimula interesul de a participa la noile licitații de rezervare a capacității, Operatorul ICGB, în cooperare cu ceilalți operatori din țările menționate anterior, implementează două noi produse de capacitate transfrontalieră: Ruta 2 și Ruta 3.

Ruta 2 și Ruta 3 se bazează pe produsul de capacitate angajată Ruta 1 anunțat anterior. Pentru a se asigura că aceste produse sunt viabile din punct de vedere comercial și atractive pentru participanții la piață, toți operatorii de transport participanți au convenit să aplice o reducere de 25% la tarifele lunare obișnuite.

Produsul Ruta 2 pornește de la punctul de interconectare Amfitriti din rețeaua DESFA, traversează Interconectorul Grecia-Bulgaria (ICGB) și continuă prin Coridorul Transbalcanic, în timp ce Ruta 3 pornește de la punctul de interconectare ICGB-TAP și urmează același traseu. Obiectivul este aprobarea din partea autorității de reglementare până în aprilie 2026 și pregătirea tehnică deplină a sistemului până la sfârșitul anului 2027.

Reamintim că ICGB și operatorul ucrainean GTSOU au mers chiar mai departe, oferind fiecare o reducere de 46% – cea mai mare din regiune – drept semnal clar al angajamentului comun de a sprijini reziliența energetică a Ucrainei și cooperarea regională între state. Capacitatea va fi oferită exclusiv prin produse lunare, printr-o singură licitație la prețul stabilit pentru fiecare lună.

Sursa: ENERGY MAG / Rador Radio România / Traducerea: Carolina Ciulu