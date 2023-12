Cum a ajutat un miner din Țara Galilor la inventarea Viagra

A fost cea mai mare descoperire întâmplătoare, spune The Guardian: un medicament pentru inimă care a eșuat și care a devenit un medicament pentru disfuncție erectilă de miliarde de dolari.

Dar povestea de succes a Viagra s-ar fi putut termina altfel dacă nu ar fi fost sinceritatea minerilor galezi care au participat la un studiu clinic chiar înainte ca medicamentul să fie eliminat, potrivit coinventatorului Viagra.

„Ar fi putut fi ratat cu totul”, a declarat Brown, fost chimist de medicamente la Pfizer. „Nu cred că ar mai fi existat un medicament dacă acel miner nu ar fi ridicat mâna”.

Brown conducea dezvoltarea compusului sildenafil ca potențial tratament pentru angina pectorală, dar perspectivele nu păreau promițătoare, iar în 1993 Pfizer aproape că a decis să abandoneze programul.

Ca o ultimă încercare, a fost realizat un studiu la o clinică din Merthyr Tydfil, un oraș din sudul Țării Galilor. „Nu eram siguri că am nimerit doza potrivită”, a spus Brown. „Ne-am gândit că, poate, dacă am crește doza, am obține un efect mai mare asupra anginei pectorale”.

Orașul, care a fost scufundat în sărăcie și șomaj după închiderea minelor de cărbune, avea o mulțime de voluntari dispuși să se ofere. După cum își amintește Brown, bărbații au fost plătiți cu 300 de lire sterline pentru a participa la un test al medicamentului, ceea ce presupunea să stea în clinică peste noapte, să li se ia probe de sânge și să fie monitorizați.

„Dimineața, tânăra asistentă care conducea studiul le-a dat un chestionar”, a spus Brown. „Întotdeauna exista o întrebare deschisă la sfârșit, în care se întreba dacă au existat și alte efecte pe care le-ați observat”.

Probabil că unii dintre bărbați au fost înclinați să nu abordeze subiectul, însă unul dintre ei a ridicat mâna și a împărtășit că „părea să fi avut erecții toată noaptea”, potrivit lui Brown, care a adăugat: „Trebuie să fi luat cea mai mare doză”. Alți voluntari au raportat experiențe similare.

Asociatul clinic al Pfizer i-a raportat lui Brown acest efect secundar neobișnuit. „Era o tânără blondă destul de atrăgătoare. A roșit teribil când mi-a spus acest lucru”, a spus el. „I-am spus: «Cred că înțeleg de ce se întâmplă acest lucru»”.

După câteva investigații suplimentare, s-a dovedit că medicamentul, conceput pentru a relaxa vasele de sânge din jurul inimii cu scopul de a îmbunătăți fluxul sanguin, avea același efect asupra arterelor din interiorul penisului.

Brown și un coleg medic au văzut imediat potențialul comercial, dar șeful său a respins inițial ideea de a se orienta către un tratament pentru impotență.

Medicamentul a fost lansat comercial în 1998, devenind unul dintre cele mai prescrise medicamente din istorie și îmbunătățind viața a milioane de oameni.