Cu cine puteți reforma România, domnule Bolojan? Scrisoare deschisă din partea unui liberal

Domnule Ilie Bolojan, nu luați ceea ce urmează ca pe un atac, ci ca pe o mână întinsă.

Vă scriu pentru că numele dumneavoastră a fost rostit ca posibilă soluție de premier de către toți candidații importanți la președinția României.

De către Elena Lasconi, care v-a nominalizat prima, apoi și de Nicolae Ciucă, liderul PNL care v-a descoperit mai târziu și apoi chiar și de Marcel Ciolacu.

V-am ascultat la evenimentul de lansare a Programului de Guvernare al PNL. Ne întâlnim în multe puncte: nevoia de reformă administrativă, reducerea numărului de agenții și alte instituții ale statului care produc preponderent risipă, birocrație și posturi călduțe pentru clientela de partid, disciplină bugetară pentru reducerea deficitului, deparazitarea de clientelism politic a programelor de investiții.

Mi-am adus aminte de scrisoarea în 10 puncte pe care ați publicat-o recent și în care ne atrăgeați atenția că “nu există un salvator, există viziuni de dezvoltare puse în practică de echipe puternice, în mod responsabil și perseverent.” Remarcați, corect, faptul că “niciun partid nu va avea majoritate. Foarte probabil, vom avea o coaliție de guvernare”. La cum arată astăzi sondajele, este posibil ca actuala coaliție să nu mai aibă majoritate în Parlament.

Am citit Programul de Guvernare al PNL, așa cum am făcut cu toate programele de guvernare ale partidelor care candidează acum, și la final mi-am pus întrebarea: Va putea face un premier Bolojan un guvern reformist cu PNL-ul condus astăzi de Ciucă și Bode?

Mi-am adus aminte de ultima discuție de la guvern cu Florin Cîțu. După ce am rezolvat treburile oficiale am mai discutat așa, uman. A zis că-i pare rău că plec – mă invitase să rămân în Guvern doar eu. I-am zis că și mie îmi pare, că nu înțeleg de ce a forțat criza. L-am întrebat la plecare: cu cine faci tu, Florine, reformele alea pe care le-am băgat în PNRR? Cu cine reformezi pensiile speciale, cu Ciucă?!

Știam ce părere are premierul Cîțu despre reforme și pensii speciale și realizam ce greșeală colosală făcea politicianul Cîțu. Am această senzație, când citesc ce spuneți și ce scrieți dumneavoastră, domnule Bolojan și când văd ce fac miniștrii PNL și ce scrie în programul PNL-ului condus de Ciucă și Bode. Nu se pupă nimic cu nimic.

Nu vă scriu asta ca de la usr-ist la pnl-ist, ci de la liberal la liberal.

Vă invit să citiți un plan de țară liberal ambițios, programul de guvernare al USR, la fel de atent cum l-am citit și eu pe cel al PNL.

Care sunt soluțiile pentru reformă pe care le susține PNL?

USR și PNL au guvernat împreună în anul în care am coordonat elaborarea PNRR, cel mai ambițios și amplu plan de modernizare a României din ultimii 30 de ani. Cu reforme asumate, reforme de care se tot discută, dar pe care nimeni nu dorea să le înceapă.

Ce s-a ales de PNRR și de reformele din el în guvernul Ciucă? Le-a amânat sau diluat enorm. A ratat reforma pensiilor speciale, a întins mai bine de un an Legea protecției avertizorului de integritate. A trucat reforma companiilor de stat și pentru asta a pierdut deja jumătate de miliard de euro din banii românilor. A pierdut alți 700 de milioane de euro bani pentru spitale.

Ca premier, va trebui să guvernați în primul rând în coaliție cu propriul partid. Dumneavoastră spuneți că România are nevoie de soluții, nu de salvatori. Haideți să vorbim de soluții.

Care sunt soluțiile pentru educație?

Care sunt soluțiile PNL pentru reforma educației, după colosalul eșec numit România Educată? Am avut un președinte de la PNL care a spus că educația este prioritatea națională și după 10 ani de mandat nu s-a schimbat nimic.

Singurul lucru realmente schimbat este că, pentru prima oară după Revoluție, s-a investit o sumă enormă în Educație, 3,6 miliarde de euro, prin PNRR.

Citesc în programul de guvernare cum PNL face 1.200 de laboratoare inteligente – smart labs, plus câteva mii de laboratoare informatice și pregătește în domeniul digital 100.000 de profesori. Știu aceste cifre pe de rost pentru că sunt obiectivele investițiilor pentru Educație din PNRR.

Chiar se vor întâmpla aceste 1.200 de smart labs, aceste mii de laboratoare informatice și un upgrade important al profesorilor pe partea digitală.

În același timp știu că aceste investiții au fost negociate cu Comisia Europeană de către fostul secretar de stat USR de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Corina Atanasiu, care acum este candidat pentru Camera Deputaților în județul Vrancea. Candidat USR. Vrâncenii pot să voteze liniștiți un om dedicat educației, un om care a condus o federație a părinților înainte de a intra în politică.

Și mai mai știu un lucru: cât de greu mi-a fost să pun aceste 3,6 miliarde de euro pentru educație în PNRR. Îmi amintesc cât m-am luptat cu colegii mei de guvern din PNL care voiau să tot ia din bugetul pentru Educație. Pur și simplu pentru că educația nu are baroni locali de servit și atunci erau ca niște ulii hrăpăreți să ia bani de acolo.

Dar a aloca bani nu înseamnă și reforme.

Ministerul Educației este în acest moment cel mai mare angajator din România. Educația din România seamănă mult mai mult cu URSS decât cu o democrație funcțională și eficientă: hipercentralism, obsesia pentru control și făcut hârtii, niciun stimulent să fii bun și o completă indiferență față de calitate și față de oameni. Totul se decide la Minister și se aplică prin inspectorate. Profesorii buni, care au performanțe, nu pot primi bonusuri salariale. În schimb, profesorii slabi, chiar unii dovediți prădători sexuali, sunt protejați de lege.

Ce trebuie să facă statul central, ce trebuie să facă comunitatea locală, care e rolul părinților în educație într-o logică liberală? Există un rol legitim, într-o logică liberală, pentru guvernul central: guvernul central trebuie să prevină abuzurile, să prevină discriminările, să-i apere pe cei slabi. De pildă, dacă un copil cu dizabilități nu e primit într-o școală. O logică liberală ar spune să ții un asemenea rol legitim pentru guvernul central și să lași toate celelalte chestiuni la nivel de școală și comunitate. În 2021 nu am reușit să îi convingem pe colegii din PNL să desființăm inspectoratele și să eliberăm școlile. Legea Iohannis schimbă doar numele, nu se vor mai numi inspectorate, ci Direcții Județene de Educație. Aceeași Mărie. URSS din educație rămâne la fel.

Guvernul central nu poate și nu trebuie să facă micromanagement pentru fiecare școală din România. Acum, guvernul central stabilește bugete, stabilește posturi, stabilește norme didactice și tot sistemul este în colaps funcțional. Investim miliarde de euro din PNRR în școli, dar nu schimbăm sistemul care ne-a adus aici.

Ce reforme propune programul PNL pentru educație, domnule Bolojan? Zero soluții. Ce propune programul USR?

Vom desființa pe bune inspectoratele și vom muta cele mai multe dintre atribuțiile lor la nivelul consiliilor de administrație ale școlilor , care vor fi compuse din o treime profesori, o treime părinți, o treime reprezentanți ai autorităților locale. CA-urile vor decide bugete, investiții, suplimentări de salarii pentru performanță – comunitatea școlară se va putea dezvolta și înflori.

, care vor fi compuse din o treime profesori, o treime părinți, o treime reprezentanți ai autorităților locale. – comunitatea școlară se va putea dezvolta și înflori. Părinții și copiii vor avea dreptul de a-și alege școala. Banii alocați total de stat pentru educație (aprox. 3000 euro/an/elev) vor urma cu adevărat copilul, la orice școală, publică sau privată. Vom crea o competiție reală între școli, administrate local, pentru opțiunile părinților.

Banii alocați total de stat pentru educație (aprox. 3000 euro/an/elev) vor urma cu adevărat copilul, la orice școală, publică sau privată. Vom crea o competiție reală între școli, administrate local, pentru opțiunile părinților. Vom implementa un fond de stimulare a performanței la decizia școlii . Metodologia de acordare va include sisteme de colectare de feedback de la elevi și părinți și criterii obiective care să țină de evoluția elevilor.

. Metodologia de acordare va include sisteme de colectare de feedback de la elevi și părinți și criterii obiective care să țină de evoluția elevilor. Ministerul – ARACIP se va asigura că noul sistem descentralizat și autonomizat nu va discrimina, nu va abuza copilul , mai ales cei vulnerabili.

, mai ales cei vulnerabili. Vom regândi curriculumul plecând de la întrebarea: de ce are nevoie copilul pentru viitor? Vom avea o structură simplă, axată pe dezvoltarea competențelor esențiale, colaborare și învățare personalizată. Vom prioritiza tehnologiile viitorului prin introducerea AI și a competențelor digitale avansate în curriculum, cu un accent deosebit pe utilizarea etică și responsabilă.

Toate propunerile USR pentru Educație sunt aici

Domnule Bolojan, a fi liberal în educația din România înseamnă a opri birocratismul sufocant și a lăsa comunitatea să se organizeze, a lăsa profesorii buni să fie angajați și recompensați de comunitate. A face din școli centre de management și performanță. A venit timpul să cadă și URSS-ul din educație și asta se poate face mutând decizia acolo unde e cel mai bine pentru copil.

Programul PNL pentru educație este scris în mod evident de către birocrații din Ministerul Educației, care nu vor să se schimbe nimic.

Care sunt soluțiile pentru descentralizare și Reformă Administrativă?

Cu mare interes am citit programul PNL pentru Reformă Administrativă și Descentralizare. Am citit declarațiile dumneavoastră recente despre agenții care trebuie desființate, despre faptul că nu mai trebuie să recompensăm primăriile care nu colectează taxele, despre comasări. De ce declarațiile dumneavoastră nu se regăsesc în programul PNL? Nu v-au întrebat Bode și Mănăstire?

Aveți la pagina 222 capitolul de Descentralizare Administrativă care nu spune nimic. Citez: “Descentralizarea trebuie să constituie un obiectiv de interes național în perioada imediat următoare, obiectiv care să fie realizat de întreaga clasă politică a României prin finalizarea procesului în domeniile tineret, sport și turism”. Punct. Asta e tot. Lipsește soluția PNL.

Domnule Bolojan, soluția USR pentru descentralizare este să finalizăm regionalizarea care a rămas împotmolită în drum, să desființăm consiliile județene și să mutăm deciziile macro la regiuni și cele micro la localități. Să întărim unitățile administrativ teritoriale lăsându-le banii acolo. Noi, USR, propunem comasarea voluntară la început prin stimulare fiscală și apoi obligatorie până în 2028 a comunelor. Cele mici actuale devin puncte unice de contact ale administrației, nu crește distanța față de cetățean, crește eficiența.

Partidul dumneavoastră are un program de guvernare care spune că va analiza și că trebuie să existe niște propuneri. Dar nu ni le spune.

Și cel mai amuzant este capitolul care se numește ”Reforma administrativ-teritorială” și care pune niște puncte pe i: “Trebuie avut în vedere faptul că procesul de reorganizare administrativ-teritorială este unul complex și care necesită timp. Trebuie să fie dezvoltat și operaționalizat transparent, asumat de toți factorii implicați”. Cereți vă rog la partid pe cineva care nu a scris și programe în limbaj PCR, e chinuitor de citit, vă zic amical. După o pagină întreagă de asemenea bla-bla-bla în care se spune că ar fi bine să fie bine, urmează fraza șoc. “Este imperios necesar ca acest proces să înceapă imediat prin următoarele obiective specifice.”

Sunt obiective musai specifice și este imperios necesar, deci trebuie să urmeze niște soluții magistrale ale PNL pentru reformă administrativă.

Și obiectivele specifice sunt două, cu bullet-uri:

” – Stabilirea cadrului instituțional și strategic pentru derularea procesului de reformă administrativ-teritorială, precum și a calendarului.

Elaborarea strategiei privind organizarea administrativ-teritorială.”

Am căzut pe spate. Soluțiile PNL sunt 1. stabilirea cadrului instituțional și strategic și 2. elaborarea strategiei. Atât, asta e tot. Vă promitem că vom avea o strategie să facem ce zicea Bolojan că trebuie făcut.

Toate propunerile USR pentru Reforma Administrativă sunt aici

Care sunt soluțiile pentru companiile de stat?

Scrie în programul PNL că vor fi listate la bursă acțiuni minoritare ale companiilor de stat. Îmi vine să râd pentru că știu cât m-am luptat cu colegii pnl-ști din guvern să punem în PNRR 20% din acțiunile Hidroelectrica la bursă. Nu voiau cu niciun chip. Cu atât mai surprins am fost să văd cum Ciolacu și Ciucă taie panglica la listarea Hidroelectrica pe bursă. Mare succes al statului român, triumf, comunicare de presă, live la TV. Dar de ce au listat doar 20% și doar la Hidroelectrica? E în pixul lor să facă mai mult.

De ce nu au listat miniștrii PNL în logică liberală nimic altceva pe bursă în acești ani? Dacă tot vrea PNL să listeze companii de stat, ce i-a reținut? De ce nu au listat nimic altceva în afară de ce am pus eu în PNRR? Și acum PNL pune în programul electoral tot ce deja am pus în PNRR.

Uitați, noi, în programul USR, am spus clar vom lua la mână toate cele 2.400 de companii de stat din România, o cifră enormă. Le vom închide pe cele care există doar fictiv și care blochează active degeaba, le vom privatiza pe cele care pot fi privatizate și care joacă pe o piață unde statul nu are ce să caute. Le vom eficientiza pe cele care sunt de fapt servicii publice (metrou – apropo, după Drulă e iar jaf sistematic acolo). Le vom aplica la sânge criteriile de guvernanță corporativă la toate. Nu are de ce să fie ziaristul Mănăstire în CA de la Romarm, cum l-a plasat Bode. E ridicol, e strigător la cer și PNL nu a fost mai bun decât PSD la capitolul căpușarea companiilor de stat.

Cam atât liberalism e la PNL pe subiectul companii de stat: ce le-am băgat eu pe gât prin PNRR. Nici nu mimează că ar încerca mai mult.

Nici nu mai zic de capitolul economie, unde PNL e la competiție de aruncat cu bani publici cu PSD, ajutoare de stat cu miliarde ca să decidă Ciucă sau Ciolacu ce afaceri se dezvoltă în România. Se cheamă ”reindustrializare” în noul jargon socialist. Horror. Dintre toate programele, doar USR lasă bani la oameni, nu îi aduce la guvern ca să îi distribuie preferențial. Acesta este liberalism.

Chiar am făcut o glumă cu un amic din PNL, i-am spus că îi dau o bere pentru fiecare măsură liberală din programul de guvernare al PNL.

De aceea nu vă înțeleg când vorbiți cu dispreț că avem nevoie de soluții, nu de ”salvatori”.

Partidul în care sunteți nu are soluții pe măsura declarațiilor dumneavoastră, domnule Bolojan.

Dar și dacă ați adopta, din nou, soluțiile USR, cu cine le-ați aplica? Cu cine veți schimba această țară? Cu Boloș-deficit? Cu Bode-BMW? Cu Ciucă? Se răsucește Brătianu în mormânt.

Avem, astăzi, soluții liberale. Doar că sunt la USR. Le găsiți aici: https://usr.ro/program-guvernare-2024/.

Și tind să vă contrazic: avem nevoie mare și de “salvatori” curajoși care să-și asume reforme.

Domnule Bolojan, mai sunteți puțini liberali prin Partidul Național Liberal. Pentru a guverna, veți avea nevoie să faceți în primul rând o alianță cu liberalii din PNL, și știu că aceștia există, cu unii chiar am colaborat bine. Dar trebuie să revină mai întâi în prim-plan. Așa vom putea coagula o masă critică de “salvatori” ai modernizării României. Noi, USR, ne facem deja partea noastră.

CMF 11240015