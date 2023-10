Crosul Europei, organizat în șase județe, invită adolescenții la mișcare în aer liber, sub sloganul „Super EroU”

Crosul Europei, ajuns la cea de-a IX-a ediție, dă startul în școlile și liceele din județele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. Un număr de 100 de elevi din fiecare unitate de învățământ, cu vârsta minimă de 12 ani (împliniți la data de 1 noiembrie 2023) vor putea participa la această ediție, a anunțat, vineri, Agenția pentru Dezvoltare Regional (ADR) Centru.

Evenimentul încurajează participanții la adoptarea unui stil de viață sănătos și la implicarea în comunitate pentru protejarea mediului înconjurător. La acest eveniment pot participa pe lângă adolescenți, și cetățenii din Regiunea Centru, fiind amenajate mai multe spații de recreere.

Participanții se pot înscrie la acest eveniment atât fizic cât și online. Înscrierile se deschid în data de 20 octombrie 2023. Pentru înscrierea la Crosul Virtual, participanții pot completa formularul pus la dispoziție pe: https://forms.gle/4TcC64qyCHNxBJuC9.

Toți participanții vor primi din partea organizatorului un kit de materiale de înscriere (tricou, rucsac sport, ochelari de soare), iar primii trei finaliști feminin, masculin, vor primi medalii și alte obiecte promoționale.

„Crosul Europei este un eveniment axat pe sublinierea Pactului Verde European, care are succes la public, in special in randul tinerilor, dar nu numai. Din 2021, am devenit tot mai prezenti in mijlocul tinerilor, la scoli si in multe orase, iar astfel am crescut numarul celor care afla de programele Uniunii Europene si actiunile sale. Cei care se implica in aceste mini-crosuri pleaca acasa mai multe cu informatii si materiale europene. Pornind de la tema principala a activitatii ce se concentreaza pe prioritatea europeana – Pactul Verde European – pentru protejarea mediului inconjurator, activitatile propuse de echipa Europe Direct transmit fiecarui cetatean mesajul ca impreuna sustine actiunile pentru un mediu mai curat. Fie in cadrul unitatilor scolare care s-au modernizat in ultimii ani cu fonduri europene, fie in randul unitatilor de invatamant care nu au atras inca fonduri europene, incercam sa ajungem la cat mai multi tineri care afla astfel ca Uniunea Europeana ii implica in activitatile sale, ca fiecare poate contribui si poate beneficia de drepturi de cetateni europeni. Speram ca si individual sa se implice cat mai multi cetateni in activitatile de protectie a mediului. Noi deja finantam si autoritatile publice locale pentru a face mai mult pentru mediu si, prin aceasta activitate incercam mereu sa raspundem tuturor celor care ne solicita sprijinul sau care vor sa organizeze activati in parteneriat cu noi”, a declarat Simion Cretu, directorul general al ADR Centru, citat în comunicat.