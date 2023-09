Criză politică în Israel: premierul Netanyahu este criticat de extrema dreaptă pentru că ar fi aprobat livrări de arme către Autoritatea Palestiniană. Ultra-ortodocșii îl critică și ei pe premier

Scandalul a izbucnit miercuri după ce Radioul Forțelor Armate a relatat că Autoritatea Palestiniană (AP) a primit vehicule blindate și 1.500 de carabine de asalt cu aprobarea Israelului, potrivit Jerusalem Post.

Relatările au fost dezmințite în scurt timp de Ministerul Apărării și de Unitatea de coordonare a activităților guvernamentale în teritorii (COGAT). Ministerul Apărării a declarat că ministrul apărării Yoav Gallant nu a aprobat o astfel de livrare de când a preluat această funcție, iar COGAT a adăugat că nu a fost dat niciun fel de armament către AP în ultimul an.

Între timp, premierul Benjamin Netanyahu a dat vina pentru această mișcare pe guvernul Bennett-Lapid, care l-a precedat.

„Ceea ce am făcut a fost să punem în aplicare o decizie luată de ministrul apărării Benny Gantz (în guvernul Bennet-Lapid) la 22 ianuarie, de a transfera un număr de vehicule blindate pentru a înlocui alte vehicule blindate care au devenit învechite”, a declarat Netanyahu. „Asta este ceea ce am făcut. Fără tancuri, fără Kalașnikov, fără nimic. Deci, uneori, chiar și știrile false nu sunt „blindate”, și este bine că am desumflat această minciună”.

Cu toate acestea, parlamentarii atât din coaliție, cât și din opoziție s-au grăbit să condamne livrarea de arme.

Relatări venite dinspre Partidului Sionist Religios (extrema dreaptă) au afirmat că liderul partidului și ministru adjunct la Apărăre, Bezalel Smotrich, „fierbe de furie”. Acesta nu ar fi avut cunoștință de o astfel de livrare și a declarat că, dacă este adevărat, aceasta a fost făcută de Netanyahu pentru a-l atrage pe liderul Partidului Unității Naționale, Benny Gantz, să formeze cu el un guvern „de stânga”.

„Domnule prim-ministru, dacă nu promiteți că relatările privind livrarea de arme către teroriștii Autorității Palestiniene sunt false, vor exista consecințe”, a avertizat ministrul Securității Naționale, liderul partidului Puterea Evreilor (extrema dreaptă), Itamar Ben-Gvir. “Dacă intenționați să lucrați pentru un guvern Oslo 2.0, vă rugăm să vă informați miniștrii și publicul și vom acționa în consecință.”

Ben-Gvir era deja în conflict cu Netanyahu după ce premierul i-a refuzat marți cererea de a le oferi teroriștilor din închisoare condiții mai proaste decât cele pe care le au acum. Ca urmare a acestei decizii, Ben-Gvir anunțase că partidul său se va reuni miercuri pentru a discuta despre pașii săi viitori.

Zvi Sukkot, deputat în Partidul Sionist Religios, a calificat relatările ca fiind teribile, spunând: „dacă este adevărat, nu știu cum pot trăi cu acest lucru în niciun fel”.

Parlamentarii opoziției și-au exprimat, de asemenea, indignarea față de aceste relatări.

„Un guvern care construiește teorii ale conspirației cu privire la securitatea națiunii și o gestionează în mass-media nu este adecvat și nu poate avea grijă de securitatea cetățenilor Israelului”, a declarat fracțiunea Unității Naționale într-o declarație ca răspuns la faptul că Netanyahu a dat vina pe guvernul anterior pentru această afacere.

„După ce Smotrich a cerut destrămarea AP, se pare că guvernul său lucrează cu sârguință pentru a o înarma cu armament avansat și a o dota cu vehicule blindate”, a declarat Matan Kahana, deputat al Unității Naționale. „Nu am o frază de încheiere potrivită pentru această situație…”.

„Acest guvern de dreapta este fals”, a declarat Ron Katz, deputat al Yesh Atid, principalul partid de opoziție condus de Yair Lapid. „Și-au pierdut complet guvernarea și mijloacele de descurajare”.

Atacul la adresa lui Netanyahu din partea flancului de extrema dreaptă al coaliției sale vine după un altul zilele trecute din partea aripii ultra-ortodoxe. După ce premierul i-a avertizat pe evreii ultra-religioși asupra pericolelor unui pelerinaj la Uman în Ucraina, la mormântul rabinului Nachman de Anul Nou evreiesc (care începe pe 15 septembrie la apusul soarelui) din cauza războiului de agresiune al Rusiei, spunând „Dumnezeu nu ne-a protejat întotdeauna, nici pe pământ european și nici pe pământ ucrainean”. deputatul partidului Unitatea Torei (ultra-ortodox așkenaz), Yisrael Eichler l-a acuzat pe premierul Netanyahu de ignoranță și s-a lansat într-o tiradă anti-sionistă, specifică multor ultra-ortodocși așkenazi. Eichler i-a acuzat pe sioniști că i-au abandonat pe evreii europeni în mâinile naziștilor. Germanii au fost opriți în drumul spre cucerirea Israelului prin miracole extraordinare, nu din cauza sioniștilor, a susținut Eichler.

Până și partidul SHAS (ultra-ortodox, sefard-oriental), care de obicei este cel mai fidel lui Netanyahu, a emis un comunicat critic, deși în termeni moderați.

“”Dumnezeu a protejat întotdeauna poporul lui Israel în timpul tuturor exilurilor și persecuțiilor sale. Acesta este motivul pentru care poporul lui Israel este singurul care a supraviețuit în mod miraculos timp de mii de ani, în timp ce multe alte popoare puternice au dispărut. Bineînțeles, condiția pentru protecția divină este fidelitatea și respectarea Torei și a poruncilor.” se spune în comunicatul SHAS.

Până și din Likud (dreapta naționalistă), partidul condus de premierul Netanyahu, au venit critici. „Nu trebuie să calculăm considerentele lui Dumnezeu. Nu știți unde a fost Dumnezeu și de ce s-a întâmplat asta.” a declarat deputata Likud, Tally Gotliv, care este din ce în ce mai critică la adresa lui Netanyahu în ultima vreme.

Coaliția condusă de premierul Netanyahu este majoritară, cu 64 din cele 120 de mandate în Knesset (parlamentul unicameral al Israelului), dar Likud are numai 32 de mandate, în timp ce extrema dreaptă are 14 (Partidul Sionist Religios 7, Puterea Evreilor 6 și Noam 1), iar ultra-ortodocșii au 18 (SHAS 11 și Unitatea Torei 7).