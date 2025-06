Cristian Chivu, prezentat oficial de Inter – Competiția importantă la care va debuta ca antrenor al italienilor

De acum este oficial: Cristian Chivu este noul antrenor al celor de la Inter Milano, tehnicianul român întorcându-se la gruparea alături de care a cucerit tripla istorică în 2010 (titlul în Serie A, Cupa Italiei și Champions League) în calitate de jucător. Contractul este valabil pentru o perioadă de doi ani (până în iunie 2027), iar Chivu va debuta în doar câteva zile, la Campionatul Mondial al Cluburilor din SUA.

„Un nou capitol așteaptă să fie scris.

Cristian Chivu este noul nostru antrenor” – Inter Milano, pe rețelele de socializare.

A new chapter waiting to be written 🖊️

Cristian Chivu is our new head coach 🇷🇴#ForzaInter #WelcomeCristian — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 9, 2025

Primul test: Campionatul Mondial al Cluburilor

În doar câteva zile, Cristi Chivu va debuta oficial ca antrenor al Interului și o va face la Campionatul Mondial al Cluburilor din SUA (15 iunie – 13 iulie 2025).

Nu va exista timp pentru adaptare, debutul va fi făcut într-o competiție importantă pe care Inter își va dori să o câștige. Vor fi primele apariții la Inter atât pentru Chivu, cât și pentru noile transferuri Luka Sucic și Luis Henrique.

„Va fi o vitrină pentru cei care vor răspunsuri și un test decisiv pentru compatibilitatea cu Chivu”, transmite gazzetta.it

Reamintim că Inter face parte din Grupa E, alături de CA River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japonia) și CF Monterrey (Mexic).

Salariu de 2,5 milioane de euro pe sezon pentru Chivu la Inter

După despărțirea surprinzătoare de Simone Inzaghi, Inter s-a orientat rapid spre Cesc Fabregas. Ibericul nu a primit însă permisiunea celor de la Como de a pleca, iar atunci gruparea de pe Giuseppe Meazza a ales varianta Cristi Chivu.

Conform Gazzetta dello Sport, fostul internațional român va încasa un salariu de 2,5 milioane de euro net pe sezon, iar contractul se va întinde pe o perioadă de doi ani.

Este o sumă de peste trei ori și jumătate mai mare decât ar fi primit de la Parma, dar și-ar fi prelungit contractul cu formația galben-albastră.

Dacă Inter va avea rezultate, atunci vor intra în vigoare și primele de obiectiv, iar veniturile lui Chivu ar putea ajunge în jurul sumei de 3 milioane de euro pe stagiune.

În calitate de jucător al Interului, Chivu a avut un salariu de 4,5 milioane de euro. Fostul căpitan al naționalei a îmbrăcat tricoul grupării lombarde în perioada 2007 – 2014.

În calitate de antrenor, Chivu a pregătit echipele lui Inter U14, U17, U18 și U19, iar apoi a trecut pe la Parma (în sezonul recent încheiat din Serie A).

Alături de Inter Primavera (echipa de U19) a cucerit titlul de campion al Italiei în sezonul 2021-2022.

În vârstă de 44 de ani, Cristi Chivu a jucat între 2007 și 2014 la Inter, grupare alături de care a reușit o triplă senzațională în sezonul 2010: titlul în Serie A, Cupa Italiei și Champions League. La acel moment, formația italiană era antrenată de Jose Mourinho.

Fost antrenor al lui Chivu în sezonul 2012-2013, Andrea Stramaccioni este de părere că fostul internațional român este o alegere mai potrivită decât ar fi fost Cesc Fabregas de la Como.

„Chiar și atunci avea o viziune similară cu cea a antrenorilor. Pentru mine este omul potrivit pentru a continua proiectul început cu Simone: Cesc, pe de altă parte, ar fi adus revoluția”, spune Stramaccioni, citat de Gazzetta dello Sport.

⚫️🔵🇷🇴 Inter officially confirm Cristian Chivu as new head coach on contract valid until June 2027. pic.twitter.com/FU8Z0BlbNM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025