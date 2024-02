Cristian Adomniţei, fost preşedinte al CJ Iaşi, a fost achitat în dosarul „Albumul”

Cristian Adomniţei, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, a fost achitat în dosarul “Albumul”. În primă instanţă el fusese condamnat la 3 ani şi două luni de închisoare. Decizia de astăzi a Curţii de Apel Galaţi este definitivă.

”În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de procedură penală, achită pe inculpatul Adomni?ei Cristian Mihai, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal, întrucât nu există probe că s-a săvâr?it infrac?iunea. În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedură penală, achită pe inculpatul Adomni?ei Cristian Mihai, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. 1, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală”, se arată în decizia publicată pe portalul instanțelor.

„Instanţa a dispus achitarea, constatând că nu există suficiente probe pentru condamnare. Nu exista niciun element care să indice că a favorizat pe cineva sau comiterea unei fapte. Pentru noi ca avocaţi, ca şi pentru el, este soluţia cea mai bună, întrucât dovedeşte nevinovăţia clientului. Noi nu am cerut constatarea prescripţiei răspunderii penale, deşi termenul se împlinise, ci achitarea. Am cerut de altfel continuarea procesului în această direcţie. Am avut peste 100 de pagini de motive de apel. Aşteptăm să vedem care au fost considerentele reţinute în final de instanţă”, conform avocatului Daniel Atasiei, citat de Ziarul de Iași.

Context

Tribunalul Iași l-a condamnat în noiembrie 2020 pe Cristian Adomniței, fost ministru liberal al Educației și fost președinte al Consiliului Județean Iași, la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare într-un dosar de corupție legat de decizii luate ca șef al CJ. Sentința nu e definitivă și poate fi atacată cu apel.

Procurorii DNA l-au acuzat pe Adomniței că ar fi favorizat o anumită firmă locală pentru câștigarea unor proiecte finanțate de Consiliul Județean.

Administratorul firmei favorizate, Letiţia Popa, a fost și ea condamnată la 4 ani şi 7 luni de închisoare cu executare în acest dosar.

Cristian Adomniței a fost reținut de procurori în acest dosar în 2015. DNA susțin că el nu a luat măsurile legale în privinţa unei firme de publicitate, care primise bani pentru publicare de materiale promoţionale și nu ar fi furnizat toate produsele pentru care a primit bani de la CJ. Prejudiciul calculat de procurori este de 211.000 de lei.