Crin Antonescu declară azi că ”toată lumea s-a obişnuit că există un Ținut Secuiesc”. În 2011 spunea că entitatea ”nu există”

Crin Antonescu a declarat că se consideră un conservator, așa că îi înțelege pe toți cei pentru care identitatea, tradițiile și protecția comunității sunt importante, dar nu este de acord cu autonomia teritorială dacă aceasta încalcă unitatea statului român, transmite Transtelex. El a adăugat că ”toată lumea s-a obişnuit că există un Ținut Secuiesc”. În 2011 însă, Antonescu susține că această entitate ”nu există”, potrivit unei declarații preluate la acel moment de Antena 3.

El a făcut declarațiile la un eveniment de campanie din Sfântu Gheorghe, unde a venit la invitația organizațiilor locale ale UDMR, PSD și PNL.

Candidatul la președinție a vizitat Muzeul Național Secuiesc, a cumpărat pâine dintr-un magazin local pentru a demonstra că vânzătorii te servesc chiar dacă vorbești românește. Politicianul s-a adresat membrilor comunității maghiare în cadrul unei conferințe de presă cu ocazia zilei de 15 martie.

Antonescu a spus că o țară devine mai bogată prin hrănirea diversității religioase, culturale și lingvistice. „România este o țară cu adevărat bogată în acest sens și datorează o parte semnificativă din această bogăție comunității maghiare, istoriei, tradițiilor sale, tot ceea ce ne îmbogățește pe toți și datorită căreia ne putem simți cetățeni europeni într-o țară cu adevărat europeană”.

Crin Antonescu a afirmat că românii trebuie să înțeleagă că maghiarii pot fi buni cetățeni ai României în aceeași proporție cu românii și că identitatea națională nu poate fi călcată în picioare cu ”șenilele”, așa cum era pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, și așa cum se încearcă astăzi în unele „țări nu prea îndepărtate”.

În ceea ce privește aspirațiile de autonomie teritorială pentru Ținutul Secuiesc, candidatul comun la președinție al coaliției a spus că nu consideră problematică autonomia culturală ca mijloc de păstrare a identității, dar nu este de acord cu autonomia teritorială dacă aceasta încalcă unitatea statului român.

„Autonomia culturală, autonomia în sensul păstrării identităţii nu trebuie să împiedice pe nimeni, despre asta mi-am spus părerea. Autonomia teritorială are o altă conotaţie. Dacă are conotaţie de federalizare sau de afectare a caracterului unitar al statului român, are alte conotaţii şi cu asta nu pot fi de acord. Asta se cunoaşte foarte bine. Cred că toată lumea s-a obişnuit că există un Ţinut Secuiesc (…) Este o realitate, a fost o realitate istorică şi este o realitate culturală, etnică, majoritară. Asta nu înseamnă că e o enclavă, pentru că nu-i normal să avem enclave şi nu-i interesul oamenilor de aici să fie o enclavă, cum nu-i interesul nimănui, nu-i interes nici la Giurgiu să fie o enclavă a cine ştie cărui baron, de exemplu”, a spus Crin Antonescu.