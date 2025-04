Crin Antonescu, atac la George Simion pe tema contractului de lobby din SUA de 1,5 milioane de dolari: Când jignești România pe bani publici, nu mai ești patriot. Ești doar periculos

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, l-a atacat joi pe George Simion pe tema contractului de lobby din SUA de 1,5 milioane de dolari. ”În numele patriotismului, George Simion plătește 1,5 milioane de dolari unei firme de lobby din SUA pentru a denigra România. Totul cu banii românilor. Asta nu este disidență. Nu e curaj. Este un simulacru de opoziție construit pe minciună și pe rușinea țării noastre”, a scris Antonescu într-o postare pe rețelele sociale.

Liderul AUR, George Simion, a aprobat semnarea unui contract de 1,5 milioane dolari din banii românilor pentru a denigra România în SUA, în cadrul unor interviuri și întruniri cu oficiali americani după cum rezultă dintr-un contract obținut de G4Media.ro.

”Patriotul” Simion nu folosește acești bani aici, în țară, pentru a-i informa pe români, pe banii lor, ce program „măreț” are pentru țară. Asta pentru că nu are un program serios. Investește, în schimb, în propriul cult al personalității și în conspiraționiști notorii din afara țării. În loc să lupte pentru România aici, alege să plătească pe alții, acolo, să ne umilească pe toți. România nu are nevoie de impostură și spectacol de bâlci. Are nevoie de onoare, decență și demnitate. Când jignești România pe bani publici, nu mai ești patriot. Ești doar periculos”, a mai spus Crin Antonescu.

Contractul semnat în 18.04.2025 prevede o campanie de lobby care să-i asigure lui Simion sprijin din partea unor personalități americane cu notorietate, promotoare mai ales ale curentului MAGA. Suma cheltuită ar proveni din banii pe care AUR îi obține din subvenția plătită de statul român partidelor parlamentare.

În timpul vizitei în Satele Unite de săptămâna trecută, Georege Simion s-a întâlnit cu Steve Bannon, cu Robert W Malone și cu influencerul Jack Posobiek. Toate trei întâlnirile au fost postate pe rețeaua X.