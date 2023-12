Copii din familii vulnerabile, folosiți pentru imaginea ministrului Muncii și Solidarității Sociale Simona Bucura-Oprescu

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale anunță că de la 1 ianuarie va implementa Venitul Minim de Incluziune (VMI), prin Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, împreună cu Banca Mondială și cu sprijinul autorităților locale din întreaga țară. Beneficiarii, evident, vor fi doar cei din medii defavorizate, fiind vorba de un program focalizat pe cei vulnerabili care înlocuiește Venitul Minim Garantat și Alocația pentru Susținerea Familiei.

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale Simona Bucura-Oprescu a efectuat o vizită în comunitățile vulnerabile din județul Ialomița, împreună cu o delegație formată din reprezentanți ai Bănci Mondiale, ai Agenției Naționale pentru Plăți Inspecție Socială Ialomița și Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.

Bucura-Oprescu a avut grijă să exploateze momentul în interes politic. I-a luat în brațe pe copiii din familii nevoiașe și s-a fotografiat cu ei, imagini neblurate pe care le-a expus la liber pe o rețea de socializare. Chiar dacă aceata avea acordul părinților, este evident că momentul unei astfel de vizite nu avea cum să nu fie copleșitor pentru oamenii a căror mijloace de trai sunt extrem de umile.

Imaginile cu ministrul care îmbrățișează copiii unor familii vulnerabile nu-și aveau rostul în contextul enunțului oficial privitor la demararea unui program de finanțare.

„În acest fel se reduce birocrația, dar cresc și beneficiile pentru persoanele vulnerabile vizate. Copiii din familiile beneficiare de Venit Minim de Incluziune trebuie înscriși la școală și vor beneficia automat și de bursa socială. Beneficiari vor fi doar cei care au cu adevărat nevoie pentru că, odată cu beneficiile, cresc și responsabilitățile. Cei apți de muncă primesc sprijin din partea statului, dar sunt și încurajați să își găsească un serviciu”, se precizează în informarea Ministerului.

Venitul Minim de Incluziune se acordă și pentru vârstnicii instituționalizați care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Aceștia vor deveni astfel automat și asigurați în sistemul de sănătate.

Ministrul Simona Bucura-Oprescu care a considerat că e necesar să-i afișeze pe copiii din familii vulnerabile pe Facebook a argumentat că „a întâlnit, în județul Ialomița, oameni cu povești de viață impresionante”.

„Sunt viitori beneficiari ai Venitului Minim de Incluziune care va fi implementat de la 1 ianuarie 2024. La Scânteia am cunoscut-o pe Ștefania. Are 6 ani, iar mama ei este bolnavă și mai lucrează cu ziua prin sat. Pentru familia copilei până și o banală periuță de dinți este o cheltuială enormă. Chiar și așa, fetița are un zâmbet molipsitor și este de un bun simț care arată că, în ciuda deprivării materiale severe, nu a lipsit educația din familie”, a spus ministrul Simona Bucura-Oprescu.

„La nici 10 kilometri distanță, în comuna Valea Ciorii, Nicolae își crește singur cele 4 fetițe, după ce mama acestora a decis, în 2019 să plece definitiv de lângă copile. Bărbatul le este și mamă și tată, iar curățenia și buna creștere pe care le-am găsit în casa modestă a acestora sunt o adevărată lecție pentru mulți dintre noi”, a mai spus ministrul Bucura-Oprescu.

Pentru a se integra în program, familiile cu copii beneficiare de Venit Minim de Incluziune trebuie să îi aibă pe cei mici înscriși la școală. Ca o măsură suplimentară de sprijin, elevii din aceste familii vor beneficia automat și de bursă socială.