Control coordonat pe sensul de intrare în ţară la PTF Galaţi, al doilea punct de trecere a frontierei de la frontiera cu Republica Moldova

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Implementarea controlului coordonat pe teritoriul României, pe sensul de intrare în ţară, în al doilea punct de trecere a frontierei de la frontiera cu Republica Moldova – PTF Galaţi se va pune în practică începând de duminică, 24 august, ora 08:00, şi se va realiza atât de poliţia de frontieră, cât şi de autorităţile vamale ale celor două ţări, a anunţat Autoritatea Vamală Română (AVR), transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al Autorităţii, remis sâmbătă AGERPRES, ultimele detalii cu privire la intrarea în vigoare a Decretului privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Executivul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Galaţi – Giurgiuleşti rutier, pe sensul de intrare în România, au fost stabilite sâmbătă, cu prilejul unei vizite a premierului Ilie Bolojan la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa.

Controlul coordonat se realizează atât de Poliţia de Frontieră, cât şi de autorităţile vamale ale celor două ţări.

„Acest acord este similar celui deja aplicat la Albiţa – Leuşeni şi are ca scop scurtarea timpilor de aşteptare şi fluidizarea circulaţiei persoanelor şi mărfurilor, consolidând, totodată, cooperarea dintre România şi Republica Moldova”, se arată în comunicat.

Regulamentul conţine principiile şi regulile cooperării pentru efectuarea, pe teritoriul României, a controlului coordonat al persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor care trec frontiera de stat prin Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi (România) – Giurgiuleşti (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România.

„Implementarea controlului coordonat se va pune în practică începând de duminică, 24.08.2025, ora 08:00, şi se va realiza, atât de către poliţia de frontieră, cât şi de către autorităţile vamale ale celor două ţări. Această procedură presupune un control separat al fiecărui stat: pe ieşire de autorităţile din R Moldova, urmat consecutiv, la distanţă mică, de autorităţile române, pentru intrarea în ţara noastră. Deoarece este vorba de o frontieră externă a UE, nu poate fi realizat controlul de frontieră după principiul ‘one stop control'”, se precizează în comunicat.

Potrivit AVR, diferenţa faţă de modalitatea anterioară de realizare a controlului constă în faptul că pe sensul de ieşire din Republica Moldova, în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiuleşti, trecerea se va face fără control, iar oprirea pentru verificări se va face pe sensul de intrare în România, în Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier, în funcţie de tipul autovehiculului/priorităţii la control.

Pentru traficul internaţional de autoturisme, microbuze şi autocare sunt destinate opt artere de control, iar pentru mijloacele de transport marfă sunt alocate alte patru benzi.

„Din punct de vedere operaţional, implementarea controlului coordonat va contribui la procesarea cât mai rapidă a fluxurilor de persoane şi mijloace de transport. Autorităţile de frontieră din cele două state cooperează permanent pentru consolidarea sistemului de supraveghere a frontierei de stat, iar prin acţiunile de patrulare desfăşurate în comun se asigură schimbul operativ de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere”, se mai arată în comunicat.

Lungimea frontierei dintre România şi Republica Moldova este de aproximativ 681 km, fiind operaţionalizate şapte puncte de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional.

Începând cu data de 15.08.2025, PTF Bumbăta funcţionează în regim permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Anterior, programul de funcţionare era limitat la intervalul orar 08:00 – 20:00 începând cu 23.05.2023.

De la începutul acestui an, punctele de trecere de la graniţa cu Republica Moldova au fost tranzitate de peste 6 milioane de persoane, atât pe sensul de intrare, cât şi pe sensul de ieşire. Dintre acestea, 800.000 de persoane au trecut prin PTF Galaţi.

Totodată, au trecut frontiera româno-moldoveană peste 2 milioane de mijloace de transport, dintre care aproape 300.000 au fost camioane, pe ambele sensuri de deplasare.

„Având în vedere faptul că frontiera cu Republica Moldova este externă a Uniunii Europene, la controlul de frontieră participă, pe lângă Poliţia de Frontieră, şi alte autorităţi responsabile cu efectuarea de verificări cu privire la traficul de mărfuri dintre cele două state”, au subliniat reprezentanţii AVR.