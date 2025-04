Conspirație sau scenariu real? Trump ar putea declara legea marțială în SUA de Paște

Președintele american Donald Trump ar urma să invoce Legea Insurecției și apoi să declare legea marțială în Statele Unite, o formă de guvernare impusă de autoritățile militare, susțin numeroase postări online răspândite în ultimele câteva zile. Potrivit informațiilor, această succesiune de evenimente ar începe pe 20 aprilie sau imediat după, aceeași zi cu Duminica Paștelui.

Zvon sau realitate?

Mai multe informații neconfirmate au susținut în ultimele zile că președintele Trump ar intenționa să invoce Legea Insurecției din 1807 pe 20 aprilie sau imediat după, o acțiune care ar duce, potrivit zvonurilor, la o instaurare a conducerii impuse de autoritățile militare – cunoscută mai bine sub numele de legea marțială.

Potrivit celor de la Snopes, utilizatori de pe Bluesky, Facebook, Reddit și alte platforme sociale au distribuit zvonul fie prin propriile cuvinte, fie sub forma unui bloc lung de text copiat integral. Acest text își are originea într-un articol publicat pe 21 martie pe platforma Medium.com. Autorul nu s-a identificat în niciun alt mod decât prin pseudonimul Aletheisthenes.

Articolul lui Aletheisthenes – primul dintr-o serie de texte intitulată “The Coup Playbook: How They Quietly Kill the Constitution and Democracy in the Coming Weeks and Months (Manualul loviturii de stat: Cum ucid în liniște Constituția și democrația în săptămânile și lunile următoare)” – începe astfel: “Pe 20 aprilie 2025, Statele Unite ar putea face pașii finali către un regim autoritar”.

În articol, Aletheisthenes prezice mai mulți pași cronologici presupuși care ar urma invocării legii și instaurării legii marțiale, inclusiv “extinderea legii marțiale” ca urmare a unor operațiuni de tip false flag desfășurate în cadrul unor proteste pașnice, arestarea jurnaliștilor și a politicienilor de peste ocean, preluarea de către armată a controlului asupra marilor orașe americane, cenzura presei, închiderea granițelor și amânarea alegerilor etc.

Autorul încheie articolul cu avertismentul: “Dacă nu acționăm înainte de 20 aprilie, atunci pe 23 aprilie va fi deja prea târziu”.

Articolele ulterioare din serie îl prezintă pe Aletheisthenes discutând diverse alte subiecte legate de aceste predicții, inclusiv sfătuindu-i pe cititori să se pregătească pentru ce e mai rău cumpărând provizii de supraviețuire, apă și mâncare și “să se grăbească”, “să plece rapid” și “să plece acum”.

Într-un alt articol, autorul le cere cititorilor să folosească platforme de inteligență artificială pentru “a verifica calculele mele”.

Snopes, care este un site de verificare a informațiilor, cunoscut pentru demontarea miturilor, zvonurilor și teoriilor conspiraționiste, a afirmat că data de 20 aprilie la care face referire informația este legată de unul dintre primele ordine executive emise de Trump în ziua în care a fost învestit în funcție pentru al doilea mandat, pe 20 ianuarie.

În acea zi, Trump a declarat stare de urgență națională la granița de sud a Statelor Unite, afirmând că “suveranitatea Americii este sub atac. Granița noastră de sud este copleșită de carteluri, bande criminale, teroriști cunoscuți, traficanți de persoane, contrabandiști, bărbați de vârstă militară din țări ostile care nu au fost verificați și substanțe narcotice ilegale care îi afectează pe americani și, implicit, America. Această invazie a provocat haos și suferință în întreaga țară în ultimii 4 ani.

Bande criminale străine și carteluri au început să preia controlul asupra unor zone din orașe, atacând cetățenii noștri cei mai vulnerabili și terorizându-i pe americani într-un mod care depășește capacitatea autorităților locale de a interveni.

Acest atac asupra poporului american și asupra integrității granițelor suverane ale Americii reprezintă o amenințare gravă la adresa națiunii noastre.”

Trump le-a cerut secretarului Apărării și secretarului pentru Securitate Internă să prezinte, în termen de 90 de zile, un raport comun privind situația de la granița de sud, împreună cu recomandările lor privind “acțiuni suplimentare care ar putea fi necesare pentru a obține controlul operațional complet asupra graniței de sud, inclusiv dacă este cazul să fie invocată Legea Insurecției din 1807”.

Termenul limită de 90 de zile menționat de ordinul lui Trump va fi pe 20 aprilie.

Snopes a scris că autorul care a făcut predicțiile a răspuns prin e-mail la mai multe întrebări privind afirmația principală examinată în acest articol – cea care susținea că Trump va invoca Legea Insurecției și va declara legea marțială. Autorului i-a fost prezentat, de asemenea, un articol juridic care părea să contrazică postările de pe blog.

Articolul respectiv, semnat de Joseph Nunn, consilier al Brennan Center for Justice, afirmă că Legea Insurecției nu autorizează legea marțială. “Termenul «lege marțială» nu are o definiție stabilită, dar este în general înțeles ca o putere care permite armatei să preia rolul guvernului civil într-o situație de urgență”, a scris Nunn în 2022.

“Prin contrast, Legea Insurecției permite, în general, armatei să ajute autoritățile civile (fie ele statale sau federale), nu să le ia locul. Conform legislației actuale, președintele nu are autoritatea de a declara legea marțială.”

Când i-a fost prezentat articolul lui Nunn, Aletheisthenes a spus că “Trump are un istoric de a testa ce poate și ce nu poate face”. Bloggerul a adăugat și că “Trump este cunoscut pentru dorința de a declara legea marțială de mai multe ori în timpul primei sale administrații” și că “măsurile de siguranță” din primul său mandat “au dispărut”.

O căutare de informații despre faptul că Trump a luat în considerare anterior declararea legii marțiale a dus la un articol din 19 decembrie 2020, publicat în The New York Times, a scris Scopes.

Potrivit acelui material, Trump a discutat despre ideea de a declara legea marțială pentru “a relua” alegerile pe care tocmai le pierduse în fața lui Joe Biden, în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval din 18 decembrie.

Trump a răspuns atunci pe Twitter: “Legea marțială = Fake News. Doar mai multe relatări eronate și dăunătoare!”

De asemenea, în iunie 2020, Trump a amenințat să trimită forțe federale pentru a potoli protestele și violențele care au urmat morții lui George Floyd, o chestiune legată de invocarea Legii Insurecției.

Aletheisthenes a răspuns și la o întrebare despre schimbarea cuvântului “va” în “ar putea” în titlul primului articol. Titlul inițial suna astfel: “Pe 20 aprilie 2025, Statele Unite vor depăși punctul fără întoarcere”. Bloggerul a răspuns că “am decis să îl mai temperăm”, citând o persoană care l-a numit “un propagandist malițios care dă coșmaruri paranoicilor”.

Când a fost întrebat dacă a cumpărat provizii de supraviețuire – sfat pe care bloggerul l-a dat cititorilor în seria de articole -, Aletheisthenes a răspuns: “Da. Niciodată nu am fost un prepper (persoană pregătită pentru situații de urgență). Dar am făcut ceva diferit: sunt într-o situație financiară mai bună decât mulți și chiar am comandat rații de supraviețuire pentru 6 luni și un filtru de apă destul de bun. Mă gândesc că vom hrăni vecinii”.

“Intențiile mele sunt bune, cel puțin în mintea mea. De fapt, nu cred că am făcut vreodată ceva mai important în viața mea, încercând să răspândesc vestea și să salvez Constituția noastră… deși s-ar putea să fie deja prea târziu. Dar cel puțin, dacă lucrurile merg rău, știu că am încercat. Și poate, în vreun fel, am făcut mai mulți oameni să vorbească despre asta. Și poate, vorbind despre asta… o să oprim asta din a se întâmpla. Și poate că arăt ca un om nebun. Care… pot trăi cu asta”, a scris blogerul.

În sfârșit, trebuie spus că Snopes a scris că, la momentul redactării materialului, respectiv pe 9 aprilie, zvonul despre posibila invocare a Legii Insurecției, urmată de declararea legii marțiale în Statele Unite, exista mai degrabă ca o predicție decât ca o afirmație dovedibilă. Căutările pe site-urile Departamentului Apărării, Departamentului pentru Securitate Internă și Casei Albe nu au oferit niciun anunț, declarație sau dovadă concretă care să ajute la clarificarea acestei chestiuni nedovedite, a scris Snopes.

Temeri multiple

Predicțiile făcute de Aletheisthenes pe această temă nu au fost însă singurele care au abordat subiectul Legii Insurecției și al legii marțiale. Un utilizator de Facebook a postat: “(Trump) ne pregătește pentru legea marțială… doar în caz că vă întrebați cum intenționează să facă față reacțiilor pe care le primește. 20 aprilie”.

Un alt utilizator care a distribuit zvonul, menționând și ziua de naștere a fostului dictator german Adolf Hitler, pe 20 aprilie, a scris: “Evenimente speciale MAGA viitoare… 20 aprilie. Trump declară legea marțială în Statele Unite ale Americii”.

Iar strategul democrat James Carville, cel care a condus campania lui Bill Clinton din 1992, a avertizat și el americanii că Donald Trump ar putea încerca să declare legea marțială și chiar să fraudeze alegerile de la mijlocul mandatului, programate pentru toamna anului 2026.

În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe podcastul său Politics War Room, Carville a spus că oamenii au dreptate să fie îngrijorați de tendințele autoritare ale lui Trump.

Ascultătorii l-au întrebat dacă există riscul ca Trump să oprească procesul democratic din SUA. “Este Trump pregătit să provoace suficiente proteste pentru a justifica declararea legii marțiale în 2026, suspendând astfel alegerile?” a întrebat unul dintre ascultători.

“Aveți perfectă dreptate să fiți îngrijorați de acest lucru”, a răspuns Carville. “Ei merită un răspuns serios. Și un răspuns serios nu este neapărat un răspuns încurajator.”

El a spus că amenințarea ca Trump să încalce legile electorale este foarte reală. “Situația se înrăutățește cu fiecare zi. Nu va înceta să se înrăutățească. Și ar trebui să fim – ar trebui să fim – într-o stare de alertă maximă”, a afirmat strategul democrat.

Luna trecută, președintele a susținut că nu glumea despre un posibil al treilea mandat la Casa Albă. “Am mai spus-o înainte, o voi spune din nou: lui Trump nu-i plac Statele Unite. Nu-i plac legile noastre, nu-i place Constituția noastră”, a spus Carville, adăugând că, dacă Trump “cade”, va duce țara cu el.

“El nu este loial față de Statele Unite ale Americii. Nu-i place această țară. O critică tot timpul. Are afecțiune față de dictatori. Are afecțiune față de autoritarism”, a afirmat strategul. “Am spus și continui să cred din ce în ce mai puternic în fiecare zi – suntem în mijlocul unui colaps”, a spus Carville. El a continuat: “Va încerca orice poate și, desigur, cred că omul vrea cu adevărat să dăuneze țării”.

În acest context, trebuie menționat că aliații lui Trump, inclusiv fostul său strateg principal Steve Bannon, au sugerat că Trump ar trebui să poată candida din nou, având în vedere că cele două mandate din Casa Albă nu au fost consecutive.

Iar Trump însuși a sugerat în repetate rânduri în ultimii ani, în mod public, că nu respinge posibilitatea de a avea un al treilea mandat de președinte al Americii, în ciuda faptului că cel de-al 22-lea Amendament la Constituție împiedică acest lucru.

De exemplu, în august 2020, republicanul le-a spus susținătorilor săi în timpul campaniei electorale pentru alegerile în care l-a înfruntat pe Biden: “Vom câștiga încă patru ani. Și după aceea, vom mai merge pentru încă patru ani”.

Pe 13 noiembrie 2024, la o săptămână după ce a câștigat al doilea mandat la Casa Albă, Trump s-a adresat republicanilor din Camera Reprezentanților, ținând un discurs triumfător centrat pe propria victorie electorală și stârnind râsete printre participanți când a sugerat că aceasta ar putea deschide calea pentru un al treilea mandat în funcție. “Nu-i așa că e plăcut să câștigi?” a întrebat Trump, stârnind aplauze furtunoase.

Mai târziu, el a adăugat: “Bănuiesc că nu voi mai candida din nou, decât dacă spuneți: «E atât de bun încât trebuie să găsim o altă soluție.»”

De asemenea, la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, Trump a declarat în fața suporterilor săi strânși la Las Vegas, în Nevada: “Va fi cea mai mare onoare din viața mea să servesc nu o dată, ci de două ori – sau de trei sau patru ori”, înainte de a adăuga rapid: “Nu, va fi să servesc de două ori. În următorii patru ani, nu mă voi odihni”.

De asemenea, președintele a declarat pe 30 martie pentru NBC News că “există metode” pentru a ocoli limita constituțională.

În Camera Reprezentanților, Andy Ogles, un republican din Tennessee, a introdus de altfel o propunere legislativă pentru a începe dificilul proces de modificare a textului celui de-al 22-lea Amendament, permițând unui președinte care servește mandate neconsecutive să dețină un al treilea mandat de patru ani.

Formula propunerii lui Ogles ar exclude foștii președinți cu două mandate desfășurate unul după altul, precum Bill Clinton, George W. Bush și Barack Obama, de la posibilitatea de a reveni în funcție. Documentul interzice, de asemenea, un al treilea mandat complet pentru cei care au servit mai mult de doi ani în locul altui președinte.

Potrivit celui de-al 22-lea Amendament, “nicio persoană nu poate fi aleasă în funcția de președinte mai mult de două ori, iar nicio persoană care a deținut funcția de președinte sau a acționat ca președinte pentru mai mult de doi ani dintr-un mandat pentru care altcineva a fost ales președinte nu poate fi aleasă în funcția de președinte mai mult de o dată. Dar acest articol nu se aplică niciunei persoane care deține funcția de președinte atunci când acest articol a fost propus de Congres și nu va împiedica pe nimeni care ar putea deține funcția de președinte sau să acționeze ca președinte în perioada în care acest articol devine aplicabil, să dețină funcția de președinte sau să acționeze ca președinte pe parcursul restului mandatului”.

Abrogarea sau modificarea celui de-al 22-lea Amendament ar necesita două treimi din voturile din Camera Reprezentanților și Senat, precum și ratificarea de către trei sferturi din statele americane. Lucru care, ținând cont de actuala componență a Congresului, ar fi aproape imposibil.

Legea Insurecției vs. legea marțială

Potrivit USA Today, rareori folosită, Legea Insurecției din 1807 oferă președintelui autoritatea de a mobiliza miliția sau forțele armate în SUA și de a le folosi împotriva americanilor în anumite condiții.

Biblioteca Congresului găzduiește textul original al Legii Insurecției din 1807 la pagina 443 din legislația aferentă celui de-al nouălea Congres. Începând cu anul 2025, legea există într-o formă amendată, inclusă în Titlul 10 din Codul Statelor Unite sau U.S. Code.

Legea spune: “Președintele, folosind miliția sau forțele armate, sau ambele, … va lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a suprima, într-un stat, orice insurecție, violență domestică, combinație ilegală sau conspirație, dacă aceasta:

· Împiedică executarea legilor acelui stat, și ale Statelor Unite în acel stat, astfel încât o parte sau o clasă din populația sa este privată de un drept, privilegiu, imunitate sau protecție menționată în Constituție și garantată prin lege, iar autoritățile constituite ale acelui stat nu sunt capabile, nu reușesc sau refuză să protejeze acel drept, privilegiu sau imunitate, sau să ofere acea protecție;

· Se opune sau obstrucționează executarea legilor Statelor Unite sau împiedică cursul justiției sub acele legi.”

Președintele Thomas Jefferson, aflat în funcție între 1801 și 1809, a introdus legea ca răspuns la temerile că fostul său vicepreședinte, Aaron Burr, ar putea incita la o rebeliune sau insurecție după ce Jefferson l-a înlocuit pentru cel de-al doilea său mandat la Casa Albă.

Nunn a relatat pentru Brennan Center că “Legea Insurecției a fost invocată ultima dată în 1992, când guvernatorul Californiei a solicitat ajutor militar președintelui George H.W. Bush, ca răspuns la revoltele civile din Los Angeles, apărute după achitarea a patru polițiști albi acuzați de agresarea unui șofer de culoare, Rodney King”.

Brennan Center a publicat de altfel o listă cu numeroasele alte ocazii în care președinții americani au invocat Legea Insurecției.

Pe de altă parte, legea marțială presupune că militarii preiau conducerea asupra unei zone sau a întregii țări, înlocuind autoritățile civile, atunci când acestea nu mai funcționează sau nu mai pot gestiona o situație de criză, cum ar fi revolte, războaie, dezastre majore. Sub legea marțială drepturile constituționale pot fi suspendate, justiția civilă este înlocuită cu tribunale militare, iar armata poate face arestări, impune restricții de circulație sau cenzura presei.

Când legea marțială este în vigoare, comandantul militar al unei zone sau al unei țări are autoritate nelimitată de a crea și aplica legi, potrivit Office of Justice Program.

“Legea marțială este justificată atunci când autoritatea civilă a încetat să funcționeze, este complet absentă sau a devenit ineficientă. În plus, legea marțială suspendă toate legile existente, precum și autoritatea civilă și administrarea obișnuită a justiției. Puterea legii marțiale, odinioară considerată aproape absolută, are totuși limite; de exemplu, civilii nu pot fi judecați de tribunale militare atâta timp cât instanțele civile sunt funcționale.”

În ceea ce privește întrebarea dacă un președinte poate să declare legea marțială, experții de la Brennan Center for Justice au afirmat că, conform legislației actuale, președintele nu are autoritatea de a declara legea marțială.

Însă Departamentul Justiției al SUA, prin Office of Justice Program, a exprimat o opinie diferită: “În Statele Unite, legea marțială poate fi declarată printr-o proclamație a președintelui sau a unui guvernator de stat, însă o astfel de proclamație formală nu este neapărat necesară. Aproape fiecare stat are o prevedere constituțională care autorizează guvernul să impună legea marțială.”

De-a lungul istoriei SUA, legea marțială a fost invocată de câteva ori, de obicei la nivel local sau statal, au precizat jurnaliștii americani. De exemplu, în New Orleans în 1814 în timpul războiului cu britanicii; în Hawaii după atacul de la Pearl Harbor de la 7 decembrie 1941, teritoriul a fost sub lege marțială pentru aproape 3 ani; în 1957 în Arkansas, când guvernatorul a trimis Garda Națională să oprească integrarea elevilor de culoare într-un liceu.

