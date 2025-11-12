Consiliul Județean Sibiu, investiție de 1 milion de euro pentru dotarea Spitalului Județean de Urgență cu cel mai performant robot pentru pacienţii oncologici

În cadrul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐩𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭 un 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭̦𝐢𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐜𝐞, 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐢̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢. „Este unul din cele mai performante modele din România”, au transmis reprezentanții administrației județene.

Aproximativ 1 milion de euro a costat acest echipament instalat la Spitalul Județean, iar achiziția s-a făcut din bani europeni, obținuți prin programul 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐮𝐥ui 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐳𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚.

Spațiul în care va funcționa este unul special: alături de Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Județean Sibiu a achiziționat o 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭̦𝐢𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐮𝐧𝐢𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞, condiție esențială pentru un mediu complet steril.