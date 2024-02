Compania aeriană Finnair le cere pasagerilor să se cântărească în mod voluntar înainte de îmbarcare/ Cei care acceptă, primesc un cadou

Aproape tot ceea ce urcă într-un avion comercial – combustibil, bagaje înregistrate, marfă și mese – este cântărit. Pentru pasageri și bagajele lor de cabină, majoritatea companiilor aeriene folosesc date medii.

Însă compania națională finlandeză Finnair a declarat vineri că a început să le ceară pasagerilor, săptămâna aceasta, să urce în mod voluntar și anonim pe un cântar cu bagajele de mână pe aeroportul principal al țării din Helsinki, a anunțat vineri compania aeriană. Scopul este de a obține propriile cifre, scrie AP.

„Vom avea nevoie de date atât pentru sezonul de iarnă, cât și pentru sezonul de vară – în sezonul de iarnă oamenii au de obicei haine mai grele, ceea ce are un impact asupra greutății”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Finnair, Päivyt Tallqvist, pentru The Associated Press, adăugând că sondajul va dura până în luna mai.

Pasagerii care se îmbarcă pe zborurile europene și pe cele de lung curierat nu vor fi „penalizați pentru greutatea lor”, iar „cifrele sunt păstrate discret, departe de ochii curioșilor”, a adăugat ea.

Până în prezent, aproximativ 800 de persoane s-au cântărit voluntar, iar cei care sunt de acord să participe primesc un mic cadou – o etichetă reflectorizantă pentru bagaje, a declarat Tallqvist.

Companiile aeriene pot folosi fie datele oficiale ale Agenției pentru Siguranța Aviației din Uniunea Europeană, cunoscută sub numele de EASA, fie pot face propriile măsurători de greutăți standard, a spus Tallqvist. Finnair a ales cea de-a doua variantă, dar autoritățile de siguranță cer ca studiul să fie reînnoit la fiecare cinci ani. Ultima dată când Finnair a cântărit pasagerii a fost în 2018.

În iunie, compania națională aeriană din Noua Zeelandă a cântărit și ea pasagerii înainte de îmbarcare.

Cifrele privind greutatea vor fi trimise agenției finlandeze pentru transporturi și comunicații în cursul acestui an și vor fi folosite pentru echilibrarea aeronavelor și pentru calculele de încărcare pentru perioada cuprinsă între 2025 și 2030.

„Sperăm să avem și de această dată un eșantion bun de voluntari, atât călători de afaceri, cât și de agrement, astfel încât să putem obține informații cât mai exacte pentru calculele importante de echilibrare”, a declarat Satu Munnukka, șeful proceselor la sol de la Finnair.