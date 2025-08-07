Comisia Europeană, nedumerită de întârzierea aplicării de către SUA a acordului comercial convenit

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisia Europeană şi-a exprimat joi încrederea că Statele Unite vor pune în aplicare „cât mai curând posibil” angajamentele asumate în acordul comercial convenit pe 27 iulie între preşedintele american Donald Trump şi preşedinta executivului UE, Ursula von der Leyen, acord care include în principal impunerea de către SUA a unei taxe vamale generale de 15% asupra importurilor din UE şi care ar trebui să intre în vigoare astăzi, relatează agenţia de știri EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Înaintea stabilirii acestei înţelegeri, preşedintele american ameninţase UE cu taxe vamale de 30%. Pentru a evita un război comercial cu SUA, blocul comunitar a acceptat în cele din urmă ca majoritatea produselor europene importate în SUA să fie supuse unei taxe vamale de 15%, fără ca UE să aplice taxe vamale asupra importurilor din SUA.

Unele produse, precum cele ale industriei aeronautice, echipamentele industriale sau unele substanţe chimice vor fi exceptate de la aplicarea taxelor vamale. Însă în cazul oţelului şi aluminiului taxa vamală aplicată de SUA va rămâne la procentul actual de 50%, în timp ce continuă negocierile dintre UE şi SUA pentru stabilirea unor contingente din aceste produse care să fie taxate mai puţin la intrarea în SUA.

Von der Leyen s-a angajat în plus ca UE să cumpere din SUA produse energetice în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, în special gaze naturale lichefiate (GNL), să realizeze în SUA investiţii suplimentare de 600 de miliarde de dolari până în anul 2029 şi să cumpere mai multe arme americane, transmite Agerpres.

„Statele Unite s-au angajat faţă de UE că taxa vamală generală de 15% va include exporturile (europene) de produse farmaceutice, automobile şi semiconductori şi ne aşteptăm ca SUA să pună în aplicare acest angajament cât mai curând posibil”, a declarat joi presei purtătorul de cuvânt pentru comerţ al Comisiei Europene, Olof Gill.

Înţelegerea convenită între Trump şi Von der Leyen nu este un acord comercial propriu-zis, care să fie semnat de cele două părţi. Acestea vor semna doar o declaraţie comună menită să clarifice şi să detalieze conţinutul acordului, ce va fi implementat în SUA prin ordine executive. Această declaraţie comună, a precizat joi acelaşi purtător de cuvânt al Comisiei Europene, încă este în curs de finalizare, dar chiar şi fără această declaraţie SUA ar fi trebuit deja să emită ordinele executive, aşadar el a atras atenţia că „mingea este acum în terenul SUA”.

Cu toate acestea, „nu avem niciun motiv să punem la îndoială angajamentele asumate, avem un acord politic. Acesta este implementat, pas cu pas”, a declarat de asemenea o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podesta. „Ordine executive au fost emise (de SUA) în urmă o săptămână şi nu avem nicio îndoială că altele vor urma în curând”, a adăugat ea.

Joi intră în vigoare noile taxe vamale impuse de SUA partenerilor săi comerciali. Unele declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump provoacă însă confuzie. De pildă, el a declarat miercuri că va impune taxe vamale de 100% pentru importurile de cipuri şi semiconductori, cu obiectivul de a forţa companiile să producă aceste componente în SUA. Trump a vorbit de asemenea despre impunerea unor taxe vamale mai mari asupra produselor farmaceutice.

Or, înţelegerea pe care el a convenit-o cu preşedinta executivului UE stabileşte că taxa vamală generală de 15% acoperă inclusiv exporturile europene de produse farmaceutice, piese auto şi exporturile de semiconductori, a remarcat purtătorul de cuvânt comunitar Olof Gill, care şi-a exprimat încrederea că Statele Unite vor implementa „în curând” acordul aşa cum a fost convenit.

„Odată ce vom avea o declaraţie comună, o vom considera drept o platformă pe baza căreia putem continua să lucrăm pentru a găsi noi sectoare în care putem reduce taxele vamale şi altele în care putem coopera constructiv cu SUA”, a explicat el.

De asemenea, Olof Gill a subliniat că angajamentele exprimate în acordul politic nu sunt obligatorii sub aspect legal, nici declaraţia comună pe care speră să o vadă finalizată în curând, declaraţie care va fi mai degrabă „o foaie de parcurs cu o serie de angajamente politice clare”.