Coloniști israelieni au incendiat mașini în Cisiordania ocupată

Coloniști israelieni au incendiat luni 20 de vehicule într-un atac asupra proprietăților palestiniene în apropiere de Ramallah, în Cisiordania ocupată, au raportat locuitorii, potrivit agenției Reuters.

Aproximativ zece atacatori mascați și înarmați cu cocteiluri molotov au lansat atacul în orașul Al Bireh, care se învecinează cu Ramallah, la ora 3:00 dimineața (01:00 GMT), au adăugat ei.

„Când am coborât să stingem focul, au început să tragă în noi”, a declarat Ihab al-Zaben, unul dintre locuitori.

Pereții clădirii rezidențiale care a fost atacată au fost înnegriți de flăcările provenite de la vehiculele arse aflate în parcarea din apropiere.

Poliția israeliană și serviciul de informații Shin Bet au lansat o anchetă după ce au aflat că mai multe vehicule palestiniene au fost incendiate, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției israeliene.

Violențele coloniștilor israelieni împotriva comunității palestiniene din Cisiordania ocupată au fost condamnate de comunitatea internațională, inclusiv de Statele Unite, principalul aliat al Israelului.

Autoritatea Palestiniană, cu sediul la Ramallah, a condamnat „atacul brutal al milițiilor coloniștilor”, iar Ministerul Afacerilor Externe al Autorității Palestiniene a cerut „sancțiuni care vizează sistemul colonial în ansamblul său”.

La rândul său, Hamas, care guvernează Fâșia Gaza, a considerat că acest atac reprezintă o escaladare din partea coloniștilor israelieni care necesită „confruntare”, potrivit unui comunicat de presă.

Israeli settlers attacked the city of Al-Bireh, burning around 20 vehicles in the industrial area. They opened fire on Palestinian residents and civil defense vehicles as they attempted to extinguish the flames. The Israeli settlers escalated their attacks against Palestinian… pic.twitter.com/01YTD4M7y3

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 4, 2024