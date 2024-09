Coldplay a anunțat șase spectacole noi pe Stadionul Wembley din Londra și două pe Stadionul Craven Park din Hull, pentru august 2025

După succesul extraordinar al concertelor din vara aceasta, parte din turneul Music Of The Spheres World Tour, Coldplay a anunțat șase spectacole noi pe Stadionul Wembley din Londra și două pe Stadionul Craven Park din Hull, pentru august 2025. Londra si Hull sunt singurele orașe din Marea Britanie/ Europa unde trupa va cânta anul viitor.

Fanii pot obține acces exclusiv la bilete prin comandarea noului album al trupei, Moon Music (programat pentru lansare pe 4 octombrie), de pe siteul oficial Coldplay din Marea Britanie sau Europa – vizitați store.coldplay.com pentru mai multe informații și pentru a cumpăra albumul până marți, 25 septembrie, ora 23:59 BST (+ 2 ore pentru fanii din România). Cei care au comandat deja albumul vor fi eligibili automat pentru presale, care începe joi, 26 septembrie, la ora 11 AM (ora României).

Vânzarea generală pentru ambele concerte, Wembley și Hull, va începe vineri, 27 septembrie, la ora 11 AM (ora României).

Datele concertelor sunt următoarele:

18 august 2025 – Stadionul Craven Park, Hull

19 august 2025 – Stadionul Craven Park, Hull

22 august 2025 – Stadionul Wembley, Londra

23 august 2025 – Stadionul Wembley, Londra

26 august 2025 – Stadionul Wembley, Londra

27 august 2025 – Stadionul Wembley, Londra

30 august 2025 – Stadionul Wembley, Londra

31 august 2025 – Stadionul Wembley, Londra

10% DIN ÎNCASĂRILE TRUPEI VOR FI DONATE CĂTRE MUSIC VENUE TRUST

Duminică seara trupa a afișat un mesaj în fereastra pub-ului Dublin Castle din Camden, Londra – locul primului concert Coldplay din februarie 1998 – anunțând că 10% din încasările concertelor de pe Wembley și din Hull vor fi donate către Music Venue Trust. Aceste fonduri vor sprijini munca vitală a Trustului de susținere a sălilor de concerte și a artiștilor emergenți din Marea Britanie. De asemenea, donații vor fi făcute de organizatorii concertelor (SJM Concerts, Metropolis Music și Live Nation), agenția de booking a trupei (WME), locațiile de desfășurare (Wembley și Craven Park) și platformele de ticketing oficiale (Ticketmaster, See Tickets și AXS).

Mark Davyd, CEO-ul Music Venue Trust, a declarat: „Coldplay este exemplul perfect de trupă britanică ce a pornit de jos și a ajuns să umple stadioane la nivel mondial. Este fantastic să îi vedem cum își sărbătoresc drumul spre Wembley oferind ceva înapoi și micilor săli de concerte care i-au susținut și observând artiștii și organizatorii care se străduiesc mai mult ca niciodată să-și construiască propriile cariere. Prin parteneriatul nostru cu Save Our Scene – care ne-a pus în legătură cu trupa Coldplay anul trecut – acești bani vor merge direct către acțiuni ce vor asigura accesul comunităților din întreaga țară la muzică live, aproape de casă. Sprijinul trupei va preveni închiderea sălilor de concerte, va face ca turneele să aibă loc și va aduce bucuria muzicii live la mii de oameni. După luni de discuții cu trupa Coldplay despre susținerea acestor concerte din Marea Britanie, suntem extrem de fericiți și recunoscători că vestea a fost în sfârșit anunțată.”

SHOW-URI 100% ALIMENTATE CU ENERGIE SOLARĂ, EOLIANĂ ȘI CINETICĂ

În premieră pentru un concert de stadion, trupa a promis că producția concertelor de pe Wembley va fi alimentată 100% cu energie solară, eoliană și cinetică, colectată la locație și din alte zone din Marea Britanie și livrată printr-un sistem de baterii electrice conceput special. În plus, una dintre scenele secundare va fi complet alimentată cu energie generată de public prin podeaua cinetică și bicicletele electrice.

În iunie trupa a anunțat că turneul Music Of The Spheres a produs cu 59% mai puține emisii de CO2 decât turneul lor anterior din 2016/ 2017, depășind ținta inițială de reducere cu 50%. De asemenea, au dezvăluit că au plantat deja 9 milioane de copaci (si încă un million de copaci urmeaza sa fie plantati până la sfârșitul anului).

Coldplay va pune la dispoziție un număr limitat de bilete Infinity pentru concerte prin Ticketmaster, vineri, 22 noiembrie, la ora 14:00 (ora României). Aceste bilete, vândute pentru fiecare show Coldplay, oferă posibilitatea de a participa la concertele din turneul Music Of The Spheres la un preț accesibil. Ca de obicei, biletele Infinity vor costa 20 de lire sterline. Comenzile de bilete Infinity sunt restricționate la două bilete/ per comandă, se plasează în pereche de două bilete, iar locurile vor fi asezate unul lângă celalalt, oriunde în locație.

De la prima dată a turneului Music Of The Spheres din martie 2022, s-au vândut peste 10 milioane de bilete, Music Of The Spheres devenind astfel cel mai mare turneu (al unei trupe) din toate timpurile. Turneul a primit recenzii entuziaste atât din partea fanilor, cât și a criticilor, câștigând premii precum Favorite Touring Artist la AMAs 2022 și Tour of The Year la iHeartRadio Awards 2023.

Noul album al trupei, Moon Music, va fi lansat pe 4 octombrie 2024. Albumul va stabili noi standarde de sustenabilitate, fiecare LP fiind realizat din sticle de plastic 100% reciclate (nouă sticle pentru fiecare disc). Este disponibil pentru comandă pe EcoCD, EcoRecord LP și în format digital. Single-ul actual, WE PRAY – cu Little Simz, Burna Boy, Elyanna și TINI – este pe primul loc în topul iTunes, succedând piesa dublu nominalizată la MTV VMAs, feelslikeimfallinginlove, care a ajuns pe locul 1 în topul de difuzări din Marea Britanie și în Official Big Top 40.

DHL este partenerul logistic oficial al turneului Music Of The Spheres, sprijinind trupa în misiunea de a reduce emisiile directe ale turneului cu 50%.