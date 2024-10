CNA a amendat România TV şi Realitatea Plus cu 10.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, pentru modul în care au fost prezentate cazurile unor pacienți morți la la Spitalul „Sfântul Pantelimon”

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, miercuri, posturile România TV şi Realitatea Plus, cu amenzi de 10.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, din cauza încălcării legislaţiei audiovizuale în reflectarea anchetei privind morţile suspecte ale unor pacienţi internaţi la Spitalul „Sfântul Pantelimon”, transmite Agerpres.

Întrunit în şedinţă publică, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite pentru modul în care a fost reflectată în spaţiul audiovizual ancheta referitoare la morţile suspecte ale unor pacienţi internaţi la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din Bucureşti.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, au fost monitorizate emisiuni difuzate de posturile de televiziune Antena 3 CNN, B1 TV, Digi 24, Euronews, Prima News, Realitatea Plus şi România TV.

Constatând nerespectarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi ale art. 65 lit. c) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, Consiliul a decis să aplice următoarele sancţiuni:

* Amendă de 10.000 de lei postului România TV (pentru emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate în zilele de 8, 10 şi 11 august). Conform CNA, printre titlurile afişate pe ecran s-au regăsit: „România TV a avut dreptate, medicii omorau pacienţii la AŢI” (8 august); „Cum făceau criminalele lista celor de lăsat să moară” (10 august); „Doctorii care ucideau intenţionat şi mafia pompelor funebre”; „Liderul societăţii civile descinde în spitalul morţii”; „Exclusiv: Ce au ascuns şefii criminalelor” (11 august);

* Amendă de 5.000 de lei postului Realitatea Plus (pentru ediţiile din 8 şi 9 august ale emisiunii „Deschide lumea”). Titluri afişate: „Breaking News Acum: Doctoriţele criminale află dacă vor fi arestate”; „Breaking News Judecătorii decid dacă pun sau nu cătuşe doctoriţelor ucigaşe”; „Breaking News Asasinele în halate albe află dacă vor fi arestate, probe-soc”; „Breaking News Pacienţi omorâţi de medici, scandalul care zguduie ţara” (08.09.2024).

Totodată, Consiliul a decis să atenţioneze în scris posturile B1 TV şi Prima News pentru că nu au ţinut cont cu stricteţe de prevederile art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului.

În aceeaşi şedinţă, CNA a decis să transmită adrese către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) ca urmare a analizării rapoartelor de monitorizare întocmite pentru:

* Website-ul rds. Live, în conţinutul căruia sunt disponibile pentru vizionare live programele a 98 de canale TV, accesul fiind nerestricţionat şi gratuit;

* Un site-clonă al RFI România (eudiogliss. Media/…). Pe prima pagină a acestuia este publicat, printre altele, articolul cu titlul: „Banca României l-a dat în judecată pe celebrul actor Florin Zamfirescu pentru ceea ce a spus în direct la TV. Cum câştiga un actor 10000 ron zilnic şi de ce poate oricine să facă la fel ?”, însoţit de următoarele informaţii: Autor: RFI România 12 februarie, ora 11,05 Vizualizări: 14650.

De asemenea, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcţia Control, Consiliul a decis să aplice câte o somaţie publică posturilor: Kapital TV din Voluntari şi Sport Total FM din Focşani,

În aceeaşi şedinţă, Consiliul a aprobat solicitarea societăţii RADIO M PLUS SRL (Piatra Neamţ) de acordare a licenţelor audiovizuale pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciilor de programe M PLUS TV NEAMŢ/ MPLUS TV NEAMŢ HD din Tg. Neamţ şi M PLUS TV IAŞI/ MPLUS TV IAŞI HD din Iaşi.