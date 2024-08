Ciucu: Ciucă nu se compară cu Lasconi, Ciolacu sau Geoană; prezintă încredere pentru a sta de vorbă cu americanii

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, este „de departe cel mai calificat candidat la preşedinţia României” şi nu se compară cu Elena Lasconi, Marcel Ciolacu sau Mircea Geoană, a afirmat joi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite Agerpres.

„În acest moment, Nicolae Ciucă este de departe cel mai calificat candidat în preşedinţa României, deci de departe. Un om care are experienţă internaţională, care a coordonat echipe multinaţionale, care a coordonat frontul de luptă în Angola şi în Afganistan, care a folosit diplomaţia militară, care vorbeşte curent limba engleză, care are o carieră care nu i se poate reproşa în spate, spre deosebit de alţi candidaţi. Deci este net superior pe fişa postului de preşedinte în raportul cu oricare alt candidat. (…) Nicolae Ciucă este un om care n-a apucat să apese prea mult pe pedala militarului şi a vrut să se prezinte mai degrabă ca civil. Poate a greşit, dar în acest moment, în contextul în care ai un conflict la graniţă care se prelungeşte, suntem într-o situaţie de instabilitate”, a declarat Ciucu într-o conferinţă de presă susţinută la finalul Biroului Politic Naţional al PNL.

El susţine că, din tot ce oferă partidele în prezent, Nicolae Ciucă este cel mai calificat, chiar şi decât secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

„Să fim sinceri cu noi înşine şi să vedem că, din ceea ce oferă toate partidele politice în acest moment nu zic că e cel mai bun dintre toţi românii, poate sunt alţii mai buni, dar, din ceea ce oferă acum partidele politice în 2024 pentru următorii patru ani sau cinci ani, Nicolae Ciucă de departe este cel mai calificat – ca să închidem subiectul acesta – şi decât doamna primar Lasconi care conduce o comunitate mică de 20.000 de suflete, şi decât domnul Marcel Ciolacu, care are o experienţă politică vastă, este adevărat, dar pe „job description” de preşedinte Nicolae Ciucă este de departe cel mai bun şi decât domnul Mircea Geoană, care, chiar dacă vine cu experienţa pe care o are la nivel NATO, totuşi este izolat, a fost dat de două ori afară din propriul partid şi este cam un lup singuratic, pe când Nicolae Ciucă are un partid în spate, Iar ceilalţi, (…) sunt nişte glume, nici nu ştiu cum îi cheamă şi nu o să ţin minte”, a susţinut edilul liberal.

Întrebat dacă lansarea cărţii lui Nicolae Ciucă va fi odată cu şedinţa Consiliului Naţional al PNL, Ciucu a susţinut că aceasta a fost publicitate electorală.

„Ce carte? Eu am văzut-o ca publicitate electorală. Nicolae Ciucă nu este scriitor, este general, da? Este om de stat, este un om competent. Deci eu zic că ar trebui ca cu toţii, şi PNL-ul şi domnul Nicolae Ciucă, să lanseze cartea, că şi-a creat această aşteptare, dar noi trebuie să ne concentrăm pe calităţile pe care le are şi pe programul la care a lucrat şi va fi publicat în curând, să vedem ce propunem pentru România pentru următorii ani. Asta este. Cartea este la şi altele, din punctul meu de vedere. A fost probabil publicitate”, a afirmat Ciucu.

Potrivit primarului Sectorului 6, Nicolae Ciucă „are competenţele necesare să ne ducă mai departe următorii cinci ani”.

„Hai să ne concentrăm totuşi – avem de ales un om care să ne ducă mai departe în următorii cinci ani. Cine prezintă încredere – asta este întrebarea fundamentală – pentru a sta de vorbă cu americanii? Cine are experienţă recentă în politică, fiind şi prim-ministru şi preşedintele Senatului, cine vorbeşte pe limba lor – şi nu mă refer când vorbeşte engleză cursiv şi efectiv pe limba lor – în ceea ce priveşte securitatea zonei. Cine? Vă zic eu: Nicolae Ciucă, de departe. Că e simpatic, că nu e simpatic unora sau altora, dar din bazinul de candidaţi, e o masă mică, de cinci candidaţi de care se vorbeşte şi apar prin sondaje, are competenţele necesare să ne ducă mai departe următorii cinci ani. N-ai cum să-l compari cu ceilalţi!”, a susţinut Ciucu.