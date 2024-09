Ciucă spune că numai candidații care au în spate structuri stufoase ale partidelor pot fi împinși în turul doi al prezidențialelor: Nu s-a întâmplat ca vreun independent să câștige alegerile

Într-un interviu la Antena3 filmat la „Conacul Brătienilor”, lângă Pitești, liderul PNL, Nicolae Ciucă (candidat la prezidențiale) susține că numai partidele mari, respectiv PNL și PSD, își vor putea împinge candidații în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Ciucă argumentează că niciodată în istorie un „independent” n-a reușit să ajungă în turul doi, pentru că „e nevoie de structură bine organizată, de ceea ce reprezintă organizațiile fiecărui partid în teritoriu, ca sa fie mobilizare generală și livrare de mesaje ale candidaților”.

Ciucă a ținut să sublinieze că locul din care transmite are o simbolistică aparte pentru PNL, un loc de unde a început modernizarea României: „Ceea ce vrem noi să facem…anul viitor PNL împlinește 150 de ani. E al doilea cel mai longeviv partid din Europa, după partidul Conservator din Marea Britanie. Aici a locuit familia care și-a asumat modernizarea României”.

Chestionat despre bătălia pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, Ciucă a indicat că USR n-ar reprezenta o problemă, având în vedere că la ultimele alegeri a obținut un scor electoral de numai 8%. „USR nu reprezintă fundamentul, baza ca sa aibă speranța ca poate să spere la președinție…”, a adăugat Ciucă.

El e de părere că „partidele mainstream”, PSD și PNL au șanse sa își ducă candidatul în turul al doilea.

„(…) Niciun candidat nu vine de niciunde, fiecare are un istoric, propria experiență… există noua tendință cum că ar fi nou veniți în politică, dar nu e chiar așa.. Lasconi a condus o primărie, Geoană vine după o perioadă în care a fot secretar adjunct al NATO, dar înainte de asta a activat ca diplomat în MAE, a condus PSD pentru cinci ani de zile… Dacă privim la aceste elemente, fiecare dintre noi candidații avem backgroundul nostru, atributele noastre, iar eu cred mult în ceea ce înseamnă mobilizarea partidelor ca să poată să vina să sprijine aceste candidaturi”, a comentat Ciucă.

Liderul PNL a insistat să explice că până în prezent nu s-a întâmplat ca vreun independent să câștige președinția României, ori să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. „(…) Este nevoie de structura bine organizată, de ceea ce reprezintă organizațiile fiecărui partid în teritoriu, ca să fie mobilizarea și livrarea de mesaje ale candidaților”.

Ciucă a mai spus că „oamenii vor alege „după cum simt” și că „românii simt foarte bine”: „Dincolo de ecranul televizorului, văd cu ochii în sufletul omului. Acolo va fi diferența. Fiecare dintre noi am intrat în această competiție după o carieră profesională. Am fost un om tehnic, un militar. Intrarea în politică a fost o chestiune pe care am făcut-o cu destul de multă greutate. Că nu am fost pregătit pentru așa ceva. Nu am verbul la mine, astfel încât să conving oamenii prin vorbe. Am convins prin fapte. Am fost învățat să fac, nu să vorbesc. Am văzut mulți care vorbesc, mulți meșteri ai vorbelor, mai puțin meșteri ai faptelor”