Ciucă: Nu sunt candidat de profesie, sunt candidat cu profesie/ Candidatul PNL le cere membrilor de partid să nu „forţeze” pe nimeni să voteze cu PNL, ci să îi convingă pe alegători

Preşedintele PNL şi candidatul partidului pentru preşedinţia României, Nicolae Ciucă, cere membrilor de partid care fac campanie electorală să nu „forţeze” pe nimeni să voteze cu PNL, ci să îi convingă pe alegători, transmite News.ro.

„Nu e vorba despre Ciucă, nu e vorba despre PNL, este vorba despre România, despre viitorul copiilor noştri. Nu forţaţi pe nimeni să ne voteze, faceţi-i să înţeleagă! Trebuie să recâştigăm oamenilor încrederea, este greu, se pierde uşor, cum ştie toată lumea, dar în situaţia de faţă, nu avem altă şansă decât să ne bazăm pe încrederea românilor”, a afirmat Nicolae Ciucă sâmbătă, la întâlnirea regională a liberalilor, desfăşurată la Timişoara.

El s-a descris drept „un candidat cu profesie, nu unul de profesie”.

„Dacă suntem sinceri cu noi şi cu Dumnezeu, putem să ne uităm la viaţa noastră şi în această sinceritate ne vom da seama că am primit ce nu am visat, am primit ceea ce nu am gândit vreodată şi poate, nu în ultimul rând, am primit ceea ce nu am meritat. De aceea merită, oricând ai posibilitatea, să dai înapoi tot ceea ce ţi s-a dăruit. Nu sunt candidat de profesie, sunt candidat cu profesie”, a mai spus liderul PNL în discursul său.

El admite că programul de guvernare poate fi completat şi vorbeşte despre patru aspecte care vor fi introduse în document, în urma discuţiilor cu oamenii.

„Am vorbit cu oamenii pe stradă, am vorbit cu oamenii în astfel de întâlniri, le-am prezentat programul nostru şi am realizat că mai sunt multe de trecut acolo” a adăugat Ciucă.

El spune că şi-a asumat patru propuneri: un angajament de a milita pentru o viaţă mai bună şi integrată a persoanelor cu dizabilităţi, al doilea punct vizează persoanele care suferă de autism şi Sindrom Down, al treilea punct se referă la familiile cu trei copiii şi mai mult şi la mamele care îşi cresc singure copiii, al patrulea punct fiind legat de companiile care deschid afaceri în mediul rural, care angajează preponderent femei şi care nu resimt niciun ajutor din partea statului.

Ciucă reafirmă decizia PNL privind menţinerea plafonului pentru microîntreprinderi şi asigurarea că pilonul 2 de pensiinu va fi fi naţionalizat, ”aşa cum a încercat PSD”.

„Noi ne propunem ca salariul mediu net să crească de la 5000 la 7000 de lei, ne propunem să creştem numărul locurilor de muncă”, adaugă liderul PNL.

