Ciolacu: Vom sprijini activităţile cultelor religioase pentru a valorifica într-o şi mai mare măsură potenţialul acestora în domeniul social-filantropic, medical şi educaţional

Guvernul va sprijini activităţile cultelor religioase pentru a valorifica într-o şi mai mare măsură potenţialul acestora în domeniul social-filantropic, medical şi educaţional, a afirmat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, prim-ministrul, alături de alţi reprezentanţi ai statului, a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanţi ai cultelor recunoscute din România, în cadrul căreia au fost abordate teme care privesc viaţa religioasă, precum şi perspectivele consolidării parteneriatului dintre stat şi culte.

„Am convingerea că prin instituţiile abilitate, în mod deosebit Secretariatul de Stat pentru Culte, vom reuşi să diversificăm modalităţile prin care Guvernul va sprijini activităţile cultelor, împlinind astfel promisiunea făcută în octombrie 2023 de a valorifica într-o şi mai mare măsură potenţialul pe care cultele îl au în domeniul social-filantropic, medical şi educaţional. În plus, există oportunităţi concrete în accesarea de fonduri europene pentru proiecte comune în ceea ce priveşte asistenţa persoanelor dependente sau sprijinirea familiilor monoparentale sau vulnerabile”, a subliniat Ciolacu, citat în comunicat.

Conform comunicatului Guvernului, în ultimele luni au avut loc mai multe schimbări legislative cu impact în domeniul vieţii religioase, printre care cele care privesc sprijinul pentru salarizarea personalului clerical şi neclerical, diversificarea sprijinului financiar acordat cultelor, potrivit nevoilor şi solicitărilor acestora, în mod deosebit în domeniul asistenţei sociale şi medicale, precum şi reorganizarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

Conducătorii cultelor au transmis sugestii privind formele concrete de dialog cu statul.

„Aceştia au subliniat importanţa promovării valorilor construite pe principiul iubirii aproapelui, nevoia de pace în lumea de astăzi, precum şi păstrarea valorilor conservatoare care stau la baza societăţii româneşti. Una dintre propunerile întâlnirii a constat şi în iniţierea declarării unei Zile a Libertăţii Religioase şi a contribuţiei cultelor la binele social în România, data propusă fiind cea de 16 mai, pentru a marca semnarea de către toţi reprezentanţii cultelor din România, la Snagov, în 16 mai 2000, a unei declaraţii comune cu privire la integrarea României în Uniunea Europeană, o premieră în România post-decembristă”, se arată în comunicat.

La eveniment a participat şi preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, care a subliniat, într-o postare pe Facebook, că există obiective comune cu cultele religioase.

„Credinţa în Dumnezeu dă forţă unui popor, mai ales în vremuri grele. Eu, ca militar, am simţit forţa pe care ţi-o poate da credinţa în momente dificile. Ulterior, în toate funcţiile publice pe care le-am ocupat – ca ministru, premier, dar şi ca preşedinte al Senatului – am sprijinit activitatea cultelor religioase. Despre asta a fost şi întâlnirea pe care am avut-o astăzi cu reprezentanţii cultelor recunoscute în România. Avem obiective comune. Ne uneşte dorinţa de armonie socială, dar ne unesc şi valori morale precum respectul, empatia şi demnitatea umană”, a scris Ciucă.

Potrivit acestuia, cultele religioase sunt şi vectori de susţinere a diasporei româneşti. „Cu ajutorul statului român şi al bisericilor, românii din străinătate îşi menţin identitatea naţională şi religioasă. Oamenii au nevoie de repere şi tradiţii, iar datoria statului este să sprijine fiecare cult, proporţional cu nevoile lui”, a completat liderul PNL.

La întâlnire au mai participat vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, secretarul de stat pentru culte, Ciprian-Vasile Olinici, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, secretarul de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Teodora Preoteasa, alături de alţi reprezentanţii ai Secretariatului de Stat pentru Culte şi ai Institutului Naţional de Statistică.

Întâlnirea a avut loc în Sufrageria Regală din cadrul Muzeului Naţional de Artă al României, următorul eveniment de acest fel fiind programat pentru luna octombrie a acestui an.