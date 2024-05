Ciolacu: Transformarea Portului Constanţa în principalul hub logistic la Marea Neagră – obiectiv esenţial / Aceste noi terminale vor genera un plus anual de un milion de tone de marfă

Transformarea Portului Constanţa în principalul hub logistic la Marea Neagră este un obiectiv esenţial pentru creşterea rezilienţei regionale şi cu relevanţă sporită în momentul lansării procesului de reconstrucţie a Ucrainei, a declarat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite Agerpres.

Şeful Executivului a participat la deschiderea evenimentului „DP WORLD – 20 de ani de eficienţă şi inovaţie în România” şi la operaţionalizarea noii investiţii de infrastructură portuară în cadrul Companiei Naţionale Administraţia Portului Maritim Constanţa.

„Mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră pentru a inaugura una dintre cele mai importante investiţii din Portul Constanţa. Aceste noi terminale vor genera un plus anual de un milion de tone de marfă. Asta înseamnă miliarde în plus care vor alimenta conturile companiilor ce operează aici, venituri care vor stimula creşterea economică a României”, a afirmat Ciolacu.

El a remarcat prezenţa de 20 de ani în România a companiei DP WORLD din Emiratele Arabe Unite.

„Acest eveniment marchează şi cei 20 de ani de prezenţă a companiei emirateze DP WORLD în România. Este un moment special de bilanţ, dar şi o ocazie de a privi spre viitor. Sunt convins că noile proiecte vor aduce beneficii de substanţă economiilor noastre şi vor facilita interconectivitatea la nivel european şi internaţional. Permiteţi-mi, însă, să-mi exprim aprecierea faţă de activitatea DP WORLD în România. Sunt 20 de ani care au însemnat proiecte majore, cum este şi acesta, cu efecte de multiplicare în economie, care au creat numeroase locuri de muncă. Sunt 20 de ani şi investiţii de peste 200 de milioane de euro care au adăugat o nouă dimensiune pieţei noastre de logistică. Practic, aţi dat startul apariţiei în România a unor facilităţi moderne şi a aparaturii de ultimă generaţie”, a transmis Ciolacu.

Potrivit acestuia, proiectul noilor terminale portuare realizate de DP WORLD răspunde şi unei nevoi strategice a României mai ales în actualul context de securitate.

„Este vorba despre necesitatea dezvoltării durabile a capacităţii de transport de mărfuri şi a conectării industriei şi agriculturii româneşti la pieţele internaţionale. DP WORLD contribuie astfel la transformarea Portului Constanţa în principalul hub logistic la Marea Neagră. Este un obiectiv esenţial pentru creşterea rezilienţei regionale şi cu relevanţă sporită în momentul lansării procesului de reconstrucţie a Ucrainei. Sunt convins că operaţionalizarea terminalului RO-RO va consolida valoarea strategică a Portului Constanţa şi va susţine creşterea exporturilor româneşti”, a completat premierul.

Prezenţa DP WORLD din România se suprapune şi interesului de a dezvolta relaţia bilaterală dintre România şi Emiratele Arabe Unite, a subliniat el.

„Investiţia inaugurată astăzi este un prim efect concret al discuţiilor purtate cu ocazia vizitei pe care am efectuat-o recent la Abu Dhabi şi o dovadă în plus a potenţialului nostru major de dezvoltare economică. Consider că, urmând această cale, proiectele precum cele realizate de DP WORLD din România se vor multiplica şi vor contribui la consolidarea dimensiunii strategice a cooperării noastre”, a evidenţiat Marcel Ciolacu.