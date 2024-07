Ciolacu și-a luat revanșa / De ce ajuta PSD ”alegerile intercalate”/ Cum își poate păstra ostașul Ciucă slujba de la partid

PSD și PNL au convenit joi, după lungi dispute pe tema calendarului electoral, ca alegerile prezidențiale să aibă loc pe 24 noiembrie turul I, urmate de alegeri parlamentare pe data de 1 decembrie, iar turul II al prezidențialelor o săptămână mai târziu, pe 8 decembrie. După o săptămână în care a părut că a pierdut controlul și că liberalii i-au dat planurile peste cap refuzând organizarea alegerilor în luna septembrie, Marcel Ciolacu pare să-și fi luat acum revanșa.

G4Media.ro a avansat în premieră scenariul ”alegerilor intercalate” în textul publicat acum două zile, intitulat ”Cum s-a făcut de râs Ciolacu / Ce soluții are liderul PSD: „intercalate” după „comasate”?”.

”S-ar putea ca liberalii să afle joi că premierul Ciolacu a decis, în urma consultărilor, să facă alegeri la termen numai că în următoarea cadență: turul I al prezidențialelor urmat de alegeri parlamentare la o săptămână distanță și turul II al prezidențialelor după încă o săptămână? Altfel spus, prezidențiale cu parlamentarele intercalate. De ce ar fi totuși o veste proastă pentru liberali dacă se va ajunge aici? În toate sondajele de opinie, candidatul PNL la prezidențiale, Nicolae Ciucă, este pe locul patru. Posibil ca intrarea Elenei Lasconi în cursă să-l trimită chiar pe locul cinci. Dacă alegerile prezidențiale vor fi intercalate cu cele parlamentare, urmează un mic dezastru pentru liberali. Ciucă ratează intrarea în turul II. Performanța slabă din primul tur se reflectă asupra partidului la alegerile parlamentare. PNL riscă să se prăbușească între cele două tururi. Adio guvernare. Așa ar arăta răzbunarea PSD pentru trădarea liberalilor. La ce cuvinte dure a utilizat deja la adresa partenerului său de coaliție, greu de crezut că Ciolacu îl va ierta vreodată pe Ciucă pentru încălcarea cuvântului dat și pentru că l-a făcut de râs în fața întregii țări”.

Calendarul convenit joi de PSD și PNL, suspect de rapid având în vedere neînțelegerile majore din trecut pe tema datei alegerilor, ridică o serie de semne de întrebare:

Ce vor face liberalii? Riscul de a pierde masiv procente între cele două tururi este real. La fel de clar este că Nicolae Ciucă are acum șanse minime să intre în turul II, așa cum o arată sondajele. În acest caz, ce vor face? Cum de au acceptat un asemenea calendar care îi dezavantajează în mod clar, chiar dacă oficial ei susțin viceversa? Ce soluții are Ciucă pentru a evita un dezastru? Nu foarte multe. Fie recuperează teren și intră în turul II în locul lui Mircea Geoană, fie se retrage și negociază cu PSD atât cât poate. Liberalii iau în calcul organizarea unui congres în luna septembrie. Atunci ar putea să-și stabilească strategia. În orice caz, dacă soldatul Ciucă vrea să rămână în slujba țării și nu fără slujbă, atunci ori face o vrajă și intră în turul II, ori se predă cu totul lui Marcel Ciolacu și PSD. Altă soluție nu are.

Va candida Marcel Ciolacu? Liderul PSD a declarat că dacă alegerile au loc în decembrie nu va candida, însă turul I este în noiembrie. Pare o glumă, dar nu e. Foarte probabil că Marcel Ciolacu va candida. PSD nu dispune de alternativă, nu există niciun alt nume, nicio altă variantă. Unii pesediști recunosc azi că luna septembrie nu era de fapt o variantă prea bună deoarece le-ar fi rămas foarte puțin timp la dispoziție pentru demolarea lui Mircea Geoană, principalul adverar. Coșmarul ambelor partide era că Geoană câștigă președinția în septembrie, își face apoi partid după modelul Macron, iar până la alegerile parlamentare din decembrie, noul partid prezidențial câștigă suficient de mult cât să formeze viitorul guvern și o majoritate parlamentară în jurul lui.

Ce face Mircea Geoană? Toate informațiile de până acum indică faptul că secretarul general adjunct NATO ar urma să demisioneze după summit-ul alianței din 9-11 iulie, care va avea loc la Washington. Dar acest scenariu era valabil dacă alegerile ar fi avut loc în septembrie. Acum, am putea asista la o schimbare de plan. Mandatul lui Geoană se încheie la termen abia în luna octombrie. Având în vedere calendarul alegerilor anunțat azi, mai sunt patru luni și trei săptămâni până la primul tur al prezidențialelor. De ce s-ar grăbi? De ce s-ar expune o perioadă atât de lungă atacurilor PSD și PNL? Prin urmare, n-ar fi exclus ca Mircea Geoană să-și schimbe strategia și să amâne momentul demisiei de la NATO. Posibil ca Geoană să-și amâne intrarea oficială în cursă tocmai pentru a rămâne sub scutul antirachetă o perioadă cât mai lungă.

Există o înțelegere între Ciucă și Ciolacu? Atacurile din ultimele zile indicau o ruptură între cei doi. Marcel Ciolacu i-a reproșat că și-a încălcat cuvântul dat cu cuvinte grele, afirmând că a crezut că onestitatea nu e doar pe panouri. Dar dacă cei doi conveniseră deja că alegerile nu pot avea loc în septembrie? Dacă butaforia consultărilor cu partidele din opoziție a fost menită tocmai pentru a justifica ambii lideri în interiorul partidelor și în fața publicului schimbarea datei alegerilor din septembrie în sfârșit de noiembrie? Nu vom ști niciodată cu adevărat ce a fost în capul lor. Nu cumva s-au înțeles? Rapiditatea cu care liberalii au acceptat o soluție avantajoasă doar pentru PSD ridică semne de întrebare referitoare la adevărata relație între liderii PSD și PNL. Să nu uităm că, imediat după victoria PSD-PNL la europarlamentare, Marcel Ciolacu a declarat: „Sunt toate premisele pentru o alianță politică cu PNL, cu candidat comun la prezidențiale și listă comună la parlamentare”.

Ce se va întâmpla cu George Simion? Pentru liderul PSD, scenariul ideal este intrarea în turul II cu liderul partidului extremist AUR, George Simion. Doar în această variantă, șansele lui Marcel Ciolacu de a câștiga cresc semnificativ. Intrarea în turul II cu Mircea Geoană sau Nicolae Ciucă nu-i mai oferă siguranța că are o șansă bună de câștig. Vom vedea dacă Simion va fi ajutat să se profileze drept principal adversar al liderului PSD.

Ce se va întâmpla cu Elena Lasconi? Noul președinte al USR și-a anunțat deja candidatura la prezidențiale, însă pleacă dintr-o poziție ingrată, de lider al unui partid care s-a prăbușit sub 10 procente. Lasconi se bucură de ceva notorietate, dar va avea multe procente de recuperat în fața tuturor celorlalți pentru a putea spera că intră în turul II. De urmărit evoluția ei în sondaje în săptămânile și lunile următoare, însă prea mult timp pentru a recupera distanța nu are.

Odată bătută în cuie data alegerilor, urmează clarificările interne atât în cele două mari partide, cât și în echipa lui Mircea Geoană. PSD ar urma să organizeze în iulie congresul pentru desemnarea candidatului la prezidențiale. Liberalii, cum spuneam, vorbesc despre un congres în septembrie. Campania electorală pentru viitorul președinte intră de acum în linie dreaptă. Candidați surpriză pot să apară, însă ei nu vor putea influența în mod semnificativ calculele de mai sus. Bătălia anului se va da între Ciolacu și unul dintre cei patru: Geoană, Ciucă, Simion sau Lasconi. Încă este mult prea devreme să spunem cu care dintre ei, deși cele mai mari șanse în acest moment pare să le aibă Mircea Geoană.