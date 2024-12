Declarația zilei de la Ciolacu după ce a scos PSD din coaliție: Suntem dispuși să votăm un guvern minoritar pentru ca România să aibă stabilitate politică

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a venit joi după-amiază cu noi justificări pentru decizia-surpriză pe care o anunțase tot el hoi dimineață ca PSD să iasă din coaliția pro-europeană de guvernare. El a spus că ”USR a început un balet” și că ”după ce stai la masă zile în șir, unii din parteneri să posteze că le e silă de PSD și că se murdăresc cu PSD, eu în acest film nu vreau să mai fiu”. Ciolacu a mai spus că ”trebuie să fim din nou maturii din cameră”. Întrebat cine anume a spus că îi este silă de PSD, Ciolacu a refuzat să răspundă.

”Suntem dispuși să votăm un guvern minoritar pentru ca România să aibă stabilitate politică”, a mai spus el, în condițiile în care un guvern minoritar este expresia lipsei de stabilitate politică.

Declarațiile lui Ciolacu:

Se vorbește de situația economică. După cum am văzut anunțurile organismelor itnernaționale, ele se referă la stabilitatea politică, nu la cifrele neapărat brute, negociate cu UE. România e stabilă din acest punct de vedere.

Faptul că nu s-a reușit să fie o coaliție de guvernare și că nu vom avea buget până la finalul anului a dus la această îngrijorare. Vom vedea zilele următoare cum cele trei partide dreapta vor reuși să termine negocierile și PSD va vota acest guvern de dreapta, dar trebuie să fim din nou maturii din cameră. România are nevoie de stabilitate politică, care va duce la stabilitate economică. Acum 3 ani ni s-a cerut să venim la guvernare într-un moment dificil și nu am avut pretenția să avem nici măcar premier.

Am decis să avem o listă comună la europarlamentare. S-a dovedit o decizie corectă, pentru că trendul suveranist nu s-a impus. Românii au decis să ne acorde votul de 50%. Am stabilit că avem și un calendar de alegeri în septembrie și chiar opțiunea de a avea un candidat unic, chiar opțiunea de a avea candidat o personalitate. Am văzut toți ce s-a întâmplat. Au început tacurile la mine și la familia mea, asupra miniștrilor, asupra actului de guvernare. Toate aceste atacuri au dus la o schimbare de atitudine a românilor, care au preferat un candidat suveranist și s-a ajuns la AUR să fie al doilea partid ca mărime.

Am făcut apel la responsabilitate în fața colegilor mei, am văzut că toate partidele pro-europene, inclusiv USR, putem face o majoritate confortabilă. A început USR să facă acest balet. Eu vă spun deschis: după ce stai la masă zile în șir, unii din parteneri să posteze că le e silă de PSD, eu în acest film nu vreau să mai fiu. Cred că și colegii mei, mai ales că am vorbit cu mulți, nu poate să mai accepte această atitudine. Dar, fiind responsabili, vom vota în Parlament un guvern de dreapta. Luni cel mai bine poate votăm un guvern. E o revenire a guvernului de dreapta.

Am vorbit cu toți membrii din conducerea partidului. Eu sunt un om politic care îmi asum lucruri. Îmi asum această decizie. Va urma o discuție cu președinții PNL, UDMR și USR

Eu nu pot împinge colegii mei într-o aventură politică cu minimum de respect. Creăm totuși un guvern pentru 4 ani. Dacă cineva crede că eu îmi împing colegii într-o aventură politică pe termen scurt, m-au pierdut de client. Ori construim o coaliție pe 4 ani stabilă, ori prefer…

Așa într-un picior, cu PSDU care ne-a furat sute de mii de voturi, cu atacuri la mine, cu manipularea pe social media, PSD e cel mai mare partid din România. Eu nu văd ce silă am putut să transmit eu când am respectat fiecre coleg din guvern. Și atunci cred că e cel mai bine ca PNL, USR, UDMR să preia guvernarea

Suntem într-o situație complicată. Ne-au transmis avertismente că nu avem o majoritate politică

Suntem dispuși să votăm un guvern minoritar pentru ca România să aibă stabilitate politică

Totuși politica o fac politicienii. Dacă vor ca politica să o facă alții care nu au mers la alegeri, eu nu vreau să fiu parte la așsa ceva

Nu am avut nici o discuție cu președintele Iohannis