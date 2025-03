Ciolacu despre zborurile efectuate de Iohannis: Ieri ați aflat unde s-au dus banii dumneavoastră / Datoria presei e să arate aceste adevăruri, cum a fost cazul Nordis

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri că, în urma desecretizării costurilor pentru zborurile speciale efectuate pentru deplasările externe ale fostului şef al statului Klaus Iohannis, oamenii au aflat unde s-au dus banii lor.

„Cu toţii am făcut şi greşeli, nu putem să anticipăm că, acum trei ani, cu cine ai băut o cafea, între timp, nu ştiu ce faptă a făcut. Normal, până la urmă, datoria presei e să arate aceste adevăruri, cum a fost cazul Nordis. Am zburat eu acum trei ani de zile cu trei avioane pe care mi le-am plătit. Azi am aflat că preşedintele pe care l-au pus cei care astăzi ne critică pe noi sau ne fac anchete să descopere fiecare scămuţă din trecutul nostru pentru a vinde într-un fel, faceţi un exerciţiu şi intraţi pe internet şi vedeţi cine a susţinut, aflăm unde s-au dus banii dumneavoastră. Ai mei aţi aflat. Astăzi sau ieri, aţi aflat unde s-au dus banii dumneavoastră”, a declarat Ciolacu, la întâlnirea cu primarii PSD şi PNL din Dâmboviţa, alături de candidatul alianţei „România înainte” la prezidenţiale, Crin Antonescu, transmite Agerpres.

Administraţia Prezidenţială a desecretizat marţi seara situaţia costurilor pentru zborurile speciale efectuate pentru deplasările externe ale delegaţiilor conduse de preşedintele Klaus Iohannis, începând cu anul 2015 şi până în anul 2025. Din documentul transmis AGERPRES reiese că cele 193 de zboruri dus – întors au costat în total peste 113.000.000 lei.