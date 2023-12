Ciolacu, atac la Geoană: Nu poți să vii să ridici pretenții să fii viitorul președinte al României cu niște șmecherii ieftine din 92-96. România s-a schimbat / Cum răspunde liderul PSD întrebat dacă el va candida la Președinție

Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, l-a criticat, într-un interviu difuzat sâmbătă seara de Realitatea Plus, pe Mircea Geoană, aflat într-o campanie intensă în România deși nu și-a anunțat oficial candidatura la Președinție la alegerile din anul 2024. „Nu poți să vii să ridici pretenții să fii viitorul președinte al României cu niște șmecherii ieftine din 92-96. România s-a schimbat”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Lumea s-a schimbat, noi toți ne-am schimbat, noi avem o obligație de a ține ritmul cu o dinamică pe care n-am mai întâlnit-o, cu provocări geostrategice regionale și mondiale, cu o generație care ne împinge din spate, cu foarte mulți români plecați în străinătate (…) Nu poți să vii să ridici pretenții să fii viitorul președinte al României cu niște șmecherii ieftine din 92-96. România are o altă realitate, totul e schimbat”, a afirmat liderul PSD întrebat ce părere are despre o candidatură a secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, ca independent la alegerile prezidențiale.

Ciolacu a amintit că la un moment dat Sorin Oprescu, care era „un om cu charismă”, a candidat ca independent și a obținut un scor de circa 2,75%.

„Societatea românească nu e încă pregătită pentru un președinte independent”, a mai susținut Ciolacu.

Întrebat dacă exclude ca Mircea Geoană să candideze din partea PSD, Marcel Ciolacu a replicat: „Eu nu exclud niciodată nimic”.

Despre propria candidatură la alegerile prezidențiale din 2024, Marcel Ciolacu a răspuns din nou evaziv.

„Revenind la provocări. Foarte greu când ai atâtea provocări, când sunt atâtea decizii amânate, suntem într-o dinamică foarte mare să închidem negocierile cu PNRR (…) Eu am venit în această coaliție pentru că am considerat că această guvernare după 3 ani de rateu e despre economie și reformă. Nu-mi aduc aminte să fi avut în ultimul timp o oră măcar să mă uit la un film pe Netflix. (…) Discuția va trebui să o am în primul rând cu colegii mei. Decizii fără cifre nu se pot lua (…) Nu mi-am dorit să fiu nici premier”, a afirmat liderul PSD.

„Nu sunt foarte convins, să știți”, a mai spus Ciolacu.

La remarca fostului ministru PSD Miron Mitrea, prezent la Realitatea ca analist, că nu îl lasă partidul să nu candideze, fiind președintele PSD, Marcel Ciolacu a replicat: „Partidul e cu președintele cât timp e președinte, când nu mai e președinte, nu mai e cu președintele. Am văzut filmul ăsta de 4 ori”.

În privința unui candidat comun PSD-PNL, Marcel Ciolacu a spus că el nu exclude nimic, însă a adăugat: „Ca să ai candidat comun, românii trebuie să creadă că cei care propun un candidat comun aduc plusvaloare pentru ei, pentru români. (…) Lucrurile acestea nu s-au întâmplat, iar timpul e foarte scurt, nu poți să-i păcălești pe români. Eu nu exclud și cred că ar fi benefic, dar trebuie să explicăm românilor”.