Ciocniri între Poliţie şi protestatarii din Melbourne, împotriva războiului din Gaza, la o expoziţie de tehnică militară pentru apărare

Protestatari împotriva războiului şi Poliţia s-au ciocnit, miercuri, în faţa clădirii unde are loc o expoziţie de tehnică militară pentru apărare din oraşul australian Melbourne, poliţia folosind gaze lacrimogene, gloanţe de cauciuc şi spray cu piper asupra unor părţi ale mulţimii, transmite Reuters, citată de News.ro.

A few thousand March around the Land Forces Expo to picket the entrances of the Melbourne Convention Centre.

Defence minister, generals and the CEOs of global weapons corps

Meet once a year at Land Forces to make deals and exhibit their new weapons pic.twitter.com/lVuCy4TmUz

— Scheherazade Bloul (@scherrybloul) September 10, 2024

Sute de persoane s-au adunat în faţa clădirii care găzduieşte expoziţia internaţională bienală de apărare a forţelor terestre, multe dintre acestea scandând sloganuri pro-Palestina prin difuzoare şi fluturând steaguri palestiniene, conform înregistrărilor video.

Au fost văzuţi ofiţeri de la Brigada antidistrugere şi poliţişti călare încercând să limiteze protestul în interiorul baricadelor. Presa australiană a raportat că a fost cea mai mare operaţiune de poliţie din Melbourne din 2000, când al doilea oraş ca mărime din Australia a găzduit Forumul Economic Mondial.

Poliţia statului Victoria nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Poliţia a imobilizat protestatarii cu cătuşe, în timp ce tomberoane erau împinse spre liniile de poliţie, iar unii protestatari strigau la delegaţii care participau la conferinţă, a transmis ABC News.

Poliţia a închis mai multe drumuri principale din oraş şi a îndemnat automobiliştii să evite anumite părţi ale oraşului. Un protestatar s-a urcat pe un camion care era oprit la semafor.

Aproximativ 1.000 de firme din 31 de ţări sunt aşteptate să participe la eveniment până vineri, despre care organizatorii au spus că este cea mai mare expoziţie de apărare din Australia.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că oamenii au dreptul să protesteze, dar trebuie să o facă într-un mod paşnic.

”Nu poţi spune că te opui echipamentelor de apărare aruncând cu lucruri în poliţie. Aceştia au o treabă de făcut şi poliţiştii noştri ar trebui respectaţi în orice moment”, a declarat Albanese pentru Channel Seven.