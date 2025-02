Chiriţou, despre comasarea Consiliului Concurenţei cu alte instituţii: Noi nu avem atâtea fonduri proprii, avem salarii mai mici, deci suntem mai săraci decât ceilalţi şi de asta, poate, nu suntem atât de împotrivă

Consiliul Concurenţei poate funcţiona cum este acum, dar nu este ”atât de împotrivă” să se comaseze cu alte instituţii pentru că ”suntem mai săraci decât ceilalţi”, a afirmat, joi, preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu, transmite Agerpres.

„Noi suntem aici agnostici. Mi-a zis cineva la guvern că ‘aţi fi ruda săracă’. Da, noi suntem finanţaţi de la bugetul de stat, nu avem atâtea fonduri proprii, avem salarii mai mici, deci suntem mai săraci decât ceilalţi şi de asta, poate, nu suntem atât de împotrivă. Deci, noi suntem, repet, agnostici. Putem funcţiona cum suntem acum, cred că funcţionăm destul de bine. N-avem foarte multă osânză, la noi s-a aplicat legea privind restructurarea. Am desfiinţat posturile libere, am desfiinţat postul de conducere suplimentar. E destul de plată instituţia, un singur post de şef serviciu am desfiinţat. Am aplicat ordonanţa de restructurare, nu ne-am exceptat cum s-au exceptat alte instituţii. Problema este că nu e atât de mult de tăiat de la noi faţă de alte instituţii, cred. Dar, repet, ce va decide Guvernul, aia o să facem. Dacă vor, lucrăm aşa cum suntem acum, dacă vor să ne integrăm cu alte instituţii, putem să facem asta”, a transmis acesta.

Chiriţoiu a precizat că a trimis la Parlament o situaţie cu instituţiile de concurenţă din Europa şi cu atribuţiile acestora.

„Sunt exemple – şi le-am trimis situaţia – în Europa în care instituţiile de concurenţă au un set de alte atribuţii, cum şi noi avem. Aţi văzut: reglementare feroviar, naval şi aşa mai departe – şi noi avem şi alte lucruri decât strict concurenţă. Deci, le-am trimis situaţia asta la Parlament. Sunt doar trei ţări în care concurenţa, energia, telecomunicaţiile sunt la un loc. Se poate şi asta. Este o decizie care nu cred că se poate lua de azi pe mâine. Trebuie analizat. Diavolul e în detalii, poate să iasă şi bine şi prost. Contează cum o faci”, a spus el.

Potrivit acestuia, pe termen scurt, economiile ar veni în prima fază din zona de administrare.

„Pe termen scurt, dacă lumea se aşteaptă la economie, economiile ar fi probabil din zona de administrare într-o fază iniţială. O conducere trebuie să-i pui, probabil că ar fi mai puţine funcţii de conducere decât are fiecare instituţie în parte acum, dar, oricum, economiile, repet, nu vă aşteptaţi să fie ceva extraordinar din primul moment. Cred că ar fi mai degrabă pe zona de funcţionare. Desigur, în timp, poţi să dezvolţi sinergii, poţi să vezi că de fapt, uite, staff-ul dintr-o parte ştie nişte lucruri care ar putea fi utile în altă parte, dar asta n-o să faci din primul an. În primul an, repet, la achiziţii publice nu ne mai trebuie atâtea, la resurse umane nu ne mai trebuie atâţia”, a arătat Bogdan Chiriţoiu.

Preşedintele autorităţii de concurenţă a subliniat că „marea suferinţă” este IT-ul, unde nu are specialişti în special pe partea de investigaţii.

„Nu aş spune că am deficit de personal pe ansamblu. Problema e că dacă-ţi pleacă, îţi pleacă ăia mai buni de multe ori, nu îţi pleacă ăia care nu-s aşa buni, la ăia semnez foarte repede, de-abia aştept uneori. Sunt foarte bucuros când văd o cerere, dar rareori se întâmplă asta. De obicei, pleacă cei care ai vrea să nu-ţi plece. Dacă îţi pleacă un jurist bun, un economist bun, asta e o pierdere şi e o problemă că nu poţi să recrutezi, iar pe oameni trebuie să-i şi formezi. Chiar dacă angajezi un om bun, un om tânăr bun ai nevoie de câţiva ani ca să poată să-ţi conducă o investigaţie. Marea noastră suferinţă e IT-ul. La IT, pentru că toţi sunt funcţionari publici, au acelaşi salariu. Pentru unele specializări sau pentru unii oameni salariul nu e rău la Consiliu, dar pentru un jurist foarte bun nu concurăm cu o firmă de avocatură. Acum avem şase oameni pe IT. Pe partea de funcţionare ne descurcăm, dar pe partea cu investigaţiile, într-adevăr, vrem oameni care să poată să meargă să intre în computerele ălora, să ştie să acceseze datele, să prelucreze, să găsească ce ne interesează pe noi din noianul ăla de date. Ne trebuie oameni care să fie buni, să se pregătească, să înveţe lucrurile noi, că domeniul se dezvoltă rapid, să înveţe softuri noi”, a explicat Chiriţoiu, adăugând că salariaţi ai instituţiei au plecat la Comisia Europeană sau în ministere.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat la jumătatea lui ianuarie că, în cursul acestei luni, va începe o reorganizare şi o comasare a agenţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi a aparatului propriu de funcţionare al Guvernului.

Totodată, el a anunţat că în cadrul coaliţiei urmează să fie prezentată şi o analiză a situaţiei privind consiliile de administraţie din companiile de stat.

Potrivit unor informaţii apărute în presă, unul dintre scenarii prevede comasarea Consiliului Concurenţei, cu ANRE şi ANCOM.