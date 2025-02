Charles Leclerc, sfătuit să fie agresiv încă de la primele curse față de coechipierul Lewis Hamilton

Eddie Jordan, fost proprietar de echipă de Formula 1, îl avertizează pe Charles Leclerc (27 de ani) în legătură cu noul coechipier Lewis Hamilton. Omul de afaceri irlandez îl sfătuiește pe pilotul monegasc să fie agresiv încă de la primele Grand Prix-uri față de celebrul său coechipier, multiplu campion mondial.

Ferrari a intrat într-o nouă epocă odată cu transferul lui Hamilton (40 de ani), iar Eddie Jordan consideră oportun ca Leclerc, pilot cu atâta experiență la Scuderia Ferrari, să încerce de la prima cursă să-i arate lui Lewis că el este pilotul numărul unu al echipei cu sediul la Maranello.

Leclerc va bifa al șaptelea sezon alături de Scuderie, iar Eddie Jordan este de părere că monegascul trebuie să profite de acest avantaj important pe care-l are în fața lui Hamilton.

„Leclerc este acolo de șapte ani, îi cunoaște pe toți. Știe toți oamenii și ce să spună, limbajul. Este pilotul îndrăgit la Maranello. Cu toate acestea, va fi surprins atunci când lumea îi va arăta lui Lewis tot mai multă dragoste.

Cred că lui Hamilton îi vor trebui două sau trei curse (n.r. pentru a se adapta). Tocmai de accea l-aș îndemna pe Leclerc să fie agresiv de la început, să-și domine coechipierul.

Pe măsură ce sezonul se desfășoară, pe măsură ce oamenii arată din ce în ce mai multă dragoste pentru el (n.r. pentru Hamilton) cu atât lucrurile se pot schimba” – Eddie Jordan în podcastul Formula For Success.

În ultimele sezoane, Charles Leclerc a fost pilotul numărul unu al echipei, acum rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile în sezonul 2025 al Formulei 1.

