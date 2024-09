Charles Leclerc, al patrulea an consecutiv în pole position în Azerbaidjan, la a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1

Charles Leclerc (Ferrari) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, transmite News.ro.

Pentru Leclerc este al patrulea an consecutiv cu pole position la Baku.

În acest an, monegascul a mai fost de două ori pe prima poziţie a grilei, în Monaco şi în Belgia. Leclerc s-a impus în cursa din Monaco şi a mai câştigat un Grand Prix, pe cel al Italiei.

„Este unul dintre circuitele mele preferate ale sezonului. Ritmul a fost întotdeauna acolo, iar în Q3, în ultimul tur, am încercat un pic mai mult şi timpul pe tur a venit frumos, am simţit maşina foarte bine şi este uimitor să fiu în pole position. Gestionarea pneurilor va fi un lucru important mâine”, a declarat Leclerc.

În calificările de sâmbătă, pe locul doi s-a clasat Oscar Piastri (McLaren), pe trei a terminat Carlos Sainz (Ferrari), pe patru Sergio Perez (Red Bull), pe cinci George Russell (Mercedes) şi pe şase Max Verstappen (Red Bull).



