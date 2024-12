Champions League: Real Madrid și PSG, în dificultate – Programul complet al zilei

Real Madrid și PSG nu au parte, cel puțin până în acest moment, de parcursul pe care și l-ar fi imaginat în Champions League, cele două super puteri fiind obligate să câștige meciurile de marți pe care le vor juca în deplasare.

Cu doar șase puncte din primele cinci partide jucate, Real Madrid se găsește pe locul 24, ultimul care asigură prezența în play-off-ul Champions League pentru calificarea în optimile competiției.

PSG stă un pic și mai rău: locul 25, cu doar patru puncte. Parizienii pregătiți de Luis Enrique sunt momentan în afara cupelor europene, sezonul 2024-2025.

De la ora 19:45

Girona – Liverpool / Digi 1, Prima Sport 1

Dinamo Zagreb – Celtic Glasgow / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00

Atalanta – Real Madrid / Digi 1, Prima Sport 1

Leverkusen – Inter / Digi 2, Prima Sport 2

Șahtior Donețk – Bayern Munchen / Digi 3, Prima Sport 3

Salzburg – PSG / Digi 4, Prima Sport 4

Clasamentul la zi din Champions League

