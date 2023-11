Centrul național de competențe pentru un stil de viață sănătos, înființat de Universitatea Babeș-Bolyai împreună cu Academia Română

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin programul UBBMed, și Academia Română, prin Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, au creat la Cluj „Centrul Național de Competențe pentru un Stil de viață Sănătos”, anunță un comunicat de presă al UBB. Centrul va avea sediul la UBB și un punct de lucru la Institutul din București.

De coordonarea activităților se vor ocupa profesorii Daniel David, care este și rector al UBB, și Nicolae Hâncu. Profesorul Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române, este unul dintre inițiatorii acestui concept în zona medicală din România, o personalitate medicală profilată național și internațional.

Profesorul Daniel David, membru corespondent al Academiei Române, unul dintre psihologii cei mai profilați în domeniu, printre primii care au accentuat în țară rolul intervențiilor și modificărilor cognitiv-comportamentale în stilul de viață, atât pentru implementarea eficientă a prescripțiilor medicale asociate unui stil de viață sănătos, cât și ca obiectiv în sine asociat stilului de viață sănătos și unor condiții clinice (ex. tulburări psihice).

Activitățile vor fi focalizate pe cercetare-dezvoltare-inovare (CDI), dar și pe educație continuă avansată și servicii inovative/consultanță către societate bazate pe rezultatele CDI.

„Așa cum arată analiza Comisiei Europene, bolile netransmisibile – ex. cancer, boli cardiovasculare, diabet, boli respiratorii cronice, tulburări psihice, afecțiuni neurologice, etc. – sunt principalele cauze ale deceselor premature care ar fi putut fi evitate și acoperă peste 80% din povara asociată tuturor bolilor. În plus, OMS precizează că stilul de viață este o cauză transversală majoră a acestor boli, iar elementele fundamentale ale stilului de viață sunt comportamentul alimentar, fumatul, consumul de alcool, activitatea fizică și poluarea.”, a spus profesorul Nicolae Hâncu.

„Am ajuns la momentul în care înțelegem destul de bine ce este un stil de viață sănătos – deși mai avem nevoie de unele clarificări și noi dezvoltări prin CDI, cum stilul de viață influențează stările noastre de sănătate și boală – deși și aici cercetările științifice aduc constant noi cunoștințe, dar avem probleme în a implementa stilul de viață sănătos în comportamentele individuale și în politicile publice. De aceea, în acest demers rolul psihologiei devine fundamental!”, a adăugat rectorul UBB,

Primul proiect consistent al noului Centru, deja în fază avansată de formulare și care va fi anunțat în curând, vizează „Optimizarea multinivelară a sistemului alimentar”, cu implicarea majoră și a componentelor de științele nutriției și a chimiei alimentare din programul UBBMed. De asemenea, s-au inițiat și vor continua discuții pentru o Strategie națională asupra unui stil de viață sănătos, cu autoritățile relevante și actorii de specialitate dispuși să contribuie la acest demers. „