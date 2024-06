Celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley, din nou în județul Bihor pentru a filma noi episoade din sezonul trei al producției „Flavours of Romania”, difuzat de Netflix

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru celebrul serial „Flavours of Romania”, a revenit în județul Bihor săptămâna trecută pentru a filma noi episoade din sezonul trei al producției difuzate de Netflix, relatează ebihoreanul.ro În vizita sa, Ottley a ajuns în diverse locuri pitorești, precum comuna Căbești, satul Bălnaca și podgoriile Dextra.

Primărița comunei Căbești, Corina Ene, a scris despre întâlnirea cu Charlie Ottley pe pagina ei de Facebook şi a recomandat oamenilor să urmărească sezonul trei din Flavours of Romania, a cărui dată de lansare nu a fost încă făcută publică.

„Celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley a venit în vizită în Căbeşti. Am avut bucuria de a întâlni un om care simte româneşte aşa cum noi uneori, cuprinşi de problemele cotidiene, uităm să simţim. Charlie şi echipa lui mi-au dat multă energie să continui proiectele lansate în aceşti ani. Au confirmat şi ei despre Căbeşti că este, într-adevăr, o comună s-o iubeşti. Urmează o surpriză minunată! De abia aştept să împărtăşesc mai multe. Mulţumesc, dragi căbeşteni, că daţi suflet acestor proiecte frumoase pe care le iniţiem! Recomand din suflet serialul Flavours of Romania pe Netflix! Aşa ambasador al României, mai rar!”, a scris primăriţa pe reţelele de socializare.

Cunoscutul promotor al României a mai petrecut două zile în satul Bălnaca, comuna Şuncuiuş, într-o casă tradiţională – Nooks by adybeca -, unde a ajuns cu motocicleta. De asemenea, după cum au anunţat proprietarii pe pagina de Facebook, acolo a ajuns şi jurnalistul Cristian Tabără.

„Ce zi specială a fost să-l vedem pe Charlie Ottley intrând pe motocicleta lui la Nook! Am avut privilegiul de primi echipa Flavours of Romania timp de două zile şi de a-l cunoaşte pe Charlie, Oana Tia şi întreaga echipă. Îi iubim absolut – Charlie este cel mai bun ambasador al României. Am petrecut seara filmând şi povestind despre tradiţii şi cultură cu un invitat special, Cristian Tabara. Suntem onoraţi să fim incluşi în al treilea sezon pe Netflix şi sperăm să vă placă la fel de mult cum ne-a plăcut şi nouă”, scrie Nooks by adybeca, unitate de cazare premiată anul acesta de Ministerul Turismului în cadrul competiției Destinația Anului 2024 la categoria „Cazări epice – boutique”.

Charlie a relatat şi el pe Instagram despre această vizită: „Mai multe zile pe drum, mai multe poveşti incredibile, dar o scurtă pauză la Nooks by adybeca – timp pentru bere rece şi „leguma” preferată a românilor (porcul) gătită la grătar”, a glumit acesta.

În cadrul vizitei sale, jurnalistul a poposit şi la podgoriile Dextra, din Sâniob. Pe profilul lor de Instagram, reprezentanţii podgoriilor au postat imagini în timp ce-l ghidau pe acesta prin „legenda Dextra şi istoria vinificaţiei locale”.

„Este interesant să descoperi România prin ochii lor. Dacă nu o faceţi deja, vă recomandăm să urmăriţi serialul Flavours of Romania pe Netflix. Mulţumim, Charlie Ottley, pentru vizită!”, au scris reprezentanţii podgoriilor pe Instagram.

Charlie Ottley nu este la prima vizită în Bihor. Pentru primul sezon al documentarului „Flavours of Romania”, care prezintă atracţii şi poveşti din toate regiunile ţării, jurnalistul a filmat alături de Bogdan Mihai Simion în comuna Vadu Crişului, unde a fost omenit de localnici cu pălincă, brânză şi sarmale, iar pentru sezonul doi a ajuns la o tânără familie care şi-a construit în Ginta o casă ce îmbină tradiţionalul cu tehnologia.

Totodată, jurnalistul se foloseşte de această serie pentru a face un apel la conservarea patrimoniului românesc, promovând eco-turismul.

Pe lângă Flavours of Romania, britanicul a mai realizat în ţara noastră şi documentarele „Wild Carpathia” şi „România, redescoperă-te”.