Cele mai bune piese muzicale ale anului, desemnate de editorii publicatiei Vogue

Editorii publicației Vogue au selectat cele piesele muzicale preferate din anul 2024.

„AWARDS SEASON”, Bon Iver

AWARDS SEASON de Bon Iver este preferat datorită modului cum exprimă durerea, sentimente amplificate într-o linie melodică rară și voci stratificate. Deși este un textier inimitabil, acest cântec nu trebuie să fie intelectualizat: oricine îl aude își poate simți durerea ca pe un nerv expus. — Hannah Jackson, jurnalist de modă

„Chihiro”, Billie Eilish

Știu că „Birds of a Feather” este vedeta albumului, dar mi se pare că „Chihiro” este plin de bucurie și frumusețe. A fost un pilon de bază pentru fiecare plimbare cu bicicleta, plimbare lungă și moment contemplativ al meu anul acesta. —José Criales Unzueta, jurnalist de știri de modă

„Coda”, Yung Lean și Bladee

Psykos al lui Bladee și Yung Lean ar putea fi cel mai ascultat album al anului. „Fantome” este mai atrăgător, dar un pic de cuvânt rostit de Yung Lean este greu de învins. Această melodie ancorează albumul și, de asemenea, vorbește despre starea actuală a lumii. Pentru mine, contrastul dintre Bladee etericul și Lean ca Atlas reticent este uimitor. —Laird Borrelli-Persson, editor de arhive

„Die with a Smile”, Bruno Mars și Lady Gaga

Sunt, la bine și la rău, un iubitor de balade puternice, iar asta m-a lovit exact în suflet. Videoclipul este grozav, de asemenea, ducând către trupe country, precum Dolly Parton și Porter Wagoner, sau Tammy Wynette și George Jones. —Marley Marius, editor de articole

„Diet Pepsi,”, Addison Rae

Bun venit pe scena una dintre fetele noastre pop în ascensiune! Mi-a plăcut EP-ul ei, dar „Diet Pepsi” a lovit diferit anul acesta. Mi-am confirmat vibrația de la sfârșitul verii și i-am acordat triplu platină în căști. — JCU

„Espresso”, Sabrina Carpenter

Este de netăgăduit: „Espresso” al Sabrinei Carpenter a fost cântecul anului pentru mine. A fost pe repeat de la prima mea ascultare (cu ajutorul poveștii colegului meu Christian Allaire despre look-urile ei de plajă-bombă din videoclipul muzical), iar opt luni mai târziu, încă îmi dă un impuls. De asemenea, la fel ca toți ceilalți din lume, m-am îndrăgostit de Carpenter însăși: îmi place atât agitația ei („Lucrez târziu / „Pentru că sunt cântăreață!”), cât și umorul (după reacțiile pentru filmând un videoclip într-o biserică, răspunsul ei a fost simplu: „Isus a fost dulgher”). Un superstar! — Liam Hess, editor de lifestyle

„Flyer Than U”, Laila!

Aceasta este una dintre melodiile mele preferate ale anului. Este amestecul perfect de voci asemănătoare zânelor și un ritm plin de suflet, puse sub afirmații poetice despre a fi fabulos. —Qieara (Q) Lesesne, talents associate manager

„For God and Country”, glaive

Glaive a izbucnit ca un fenomen hiperpop adolescentin în timpul COVID, iar acum, la vârsta înțeleaptă, bătrânețea de 19 ani, a evoluat în ceva mai interesant: un compozitor de piese electronice noise-pop irezistibile, influențate de emo. Cel mai recent album al său, May It Never Falter, este cel mai bun album al său de până acum, înregistrat în Islanda și plin de o stare de iarnă, contemplativă. Cea mai bună piesă este, probabil, prima dens stratificată, supărată, „For God and Country”, care se construiește prin mostre de cor la ritmuri zdruncinate într-un crescendo cathartic puternic. Atrăgător și necruțător; Nu mă pot opri să-l ascult. —Taylor Antrim, lider de rețea globală și editor adjunct din SUA

“Girl, so confusing featuring lorde,” Charli XCX and Lorde

Dintre toate momentele care definesc cultura pe care Charli XCX ni le-a oferit în 2024, colaborarea ei cu Lorde a fost cea care poate a surprins cel mai bine esența albumului ei: legată de vulnerabilitate, ambivalență personală, competiție profesională și camaraderie feminină. Ce am putea cere mai mult? —Mark Guiducci, director editorial de creație

„Good Luck, Babe!” Chappell Roan

Chappell Roan lasă durerea de inimă să se transforme în auto-neprihănire pe single-ul ei „Good Luck, Babe!”. Cu versuri de tip pumnal până la inimă, precum „Și când te gândești la mine cu toți acești ani în urmă / Stai față în față cu „Ți-am spus așa”” și „Trebuie să oprești lumea doar pentru a opri sentimentul”, Chappell explorează sentimentele urâte în privința sintet-popului molipsitor. Fie că ai chef să dansezi sau să plângi, ea face loc ambelor. — HJ

„Juna”, Clairo

Percuția care conduce, armoniile pline, trompeta! Nu mai am nimic de spus decât că sunt obsedat. — MM

