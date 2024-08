Cele mai bune orașe din lume pentru „viața de noapte”, potrivit publicației de specialitate TimeOut

Publicația TimeOut a întocmit top 13 al celor mai bune orașe din lume pentru „viața de noapte”, după ce a intervievat „mii de persoane din sute de orașe”, cele din topul anterior -„cele mai bune orașe din lume”, scrie sursa citată pe website.

„După ce am analizat toate aceste date, am restrâns selecția prin excluderea orașelor cu scoruri generale mai mici și prin includerea doar a orașului cu cel mai mare scor pentru fiecare țară. Pentru a completa lista, am apelat la cei care trăiesc și respiră viața de noapte – DJ – pentru a nominaliza trei capitale ale vieții de noapte care merită să fie evidențiate.

Unele dintre aceste destinații au fost întotdeauna orașe legendare pentru viața de noapte; altele s-ar putea să nu fie încă pe radarul dvs. Dar, după cum au mărturisit experții noștri locali, fiecare oraș de pe această listă este un loc cu adevărat interesant pentru a ieși și a te distra după lăsarea întunericului. Așa că puneți-vă pantofii de dans: acestea sunt cele mai bune orașe din lume pentru viața de noapte în 2024.”

Topul rezultat este acesta:

RIO DE JANEIRO. Orașul care găzduiește Carnavalul de la Rio, cea mai mare petrecere din lume, nu putea să rateze primul loc. Viața de noapte din tumultuosul oraș de pe malul mării braziliene a primit un scor de calitate de 90%, iar localnicii i-au acordat o notă ridicată și pentru accesibilitate. Ce anume face ca viața de noapte din Rio să fie atât de grozavă? Potrivit sondajului nostru realizat pe localnici, cele mai bune lucruri în ceea ce privește ieșirile în oraș în Rio sunt barurile boeme din Lapa, muzica live, sălile de dans și petrecerile spontane de samba în aer liber. MANILA O ieșire în oraș nu vă va goli contul bancar în capitala filipineză, care a ieșit în evidență ca fiind cel mai accesibil oraș de pe lista noastră pentru a ieși în oraș noaptea. Nu numai asta, dar și viața de noapte din Manila a obținut un scor impresionant de 78%, localnicii descriind orașul ca fiind „frumos”, „luminos” și „viu” după orele de program. Potrivit localnicilor, viața de noapte din Manila are un avantaj pentru piețele sale alimentare nocturne precum Divisoria și cartierele pline de viață din Poblacion și Bonifacio Global City. BERLIN Cu legendara sa scenă a cluburilor, petrecerile techno și adevăratul său statut de oraș deschis 24 de ore din 24, nu va fi un șoc pentru nimeni că Berlinul s-a clasat pe primul loc dintre toate orașele europene analizate. Viața de noapte din capitala germană a obținut scoruri de 82% pentru calitate și 48% pentru accesibilitate, localnicii menționând cluburile emblematice Tresor și Matrix, alături de cartierele pline de viață Friedrichshain și Warschauer Straße. GUADALAJARA. În calitate de capitală a unei regiuni care a dat lumii muzica mariachi și tequila, Guadalajara este o garanție a distracției – iar localnicii sunt de acord. Viața de noapte din Guadalajara a fost cel mai bine cotată din toate orașele de pe această listă, localnicii acordându-i un scor de 92%. Un rating scăzut al accesibilității de 28% a făcut ca orașul să coboare câteva poziții în clasamentul nostru. AUSTIN. Capitala statului Texas – capitala mondială a muzicii live – a ocupat primul loc în clasamentul tuturor orașelor americane intervievate. De fapt, viața de noapte din Austin a primit al treilea cel mai mare scor de calitate din partea localnicilor în cadrul sondajului nostru, străzile aglomerate 6th Street și Congress Avenue primind cele mai multe aprecieri.

Pe următoarele locuri în acest clasament se situează Lagos, Rotterdam, Manchester, Budapest, Accra, Buenos Aires, Taipei, Singapore. Alegerile DJ-ilor intervievați de TimeOut au fost Barcelona, Hong Kong și Brisbane.

Foto: © Mihai Andritoiu | Dreamstime.com